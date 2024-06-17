Противоударный корпус, защита от воды и мощный процессор. Этот планшет переживет конец света, а ты — нет

Порой кажется, что в 2024 году производители гаджетов уже ничем не могут удивить рядового пользователя. Все устройства внешне напоминают друг друга и имеют более-менее приемлемую производительность, которой достаточно для повседневных задач. При этом у них зачастую есть необычные, но довольно бесполезные фишки, от которых мало толку в быту. В то же время, бренды не задумываются о главном — долговечности и надежности, чтобы такой хрупкий гаджет как планшет не было страшно уронить или залить водой. Но есть и приятные исключения, например, AGM PAD P2 ACTIVE. Этот планшет с защитой от ударов обладает и брутальной внешностью, и впечатляющей производительностью!

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Недорогой планшет с защитой от ударов

AGM PAD P2 ACTIVE — новейший планшет на Android, оснащенный громоздким, но практичным противоударным чехлом. Он собирается из нескольких частей, благодаря чему способен выдержать падения на твердые поверхности и даже в воду. Чехол защищен по всем топовым стандартам 2024 года: IP68, IP69K, включая армейский MIL-STD-810H. Таким образом, можете смело брать его хоть в лес, хоть на пляж, не боясь за сохранность устройства.

Дополнительной безопасности придает кольцо на чехле, куда спокойно пролезет ладонь: так гаджет можно придерживать, носить или элементарно использовать в качестве подставки. Если такой внешний вид вас отпугивает, можете снять противоударный чехол, после чего AGM PAD P2 ACTIVE превратится в обычный «гражданский» Андроид-планшет. Но что самое интересное — планшет будет защищен от воды даже без чехла!

Характеристики AGM PAD P2 ACTIVE

Какой планшет с хорошим процессором купить

Как ни крути, но защищенные устройства не отличаются высокой производительностью. Взять те же противоударные смартфоны, мощности которых едва хватает на игры! В AGM PAD P2 ACTIVE производителю каким-то образом удалось внедрить топовую начинку: планшет работает на чипе MediaTek Helio G99, который набирает свыше 400 000 очков в бенчмарках, и безо всяких проблем выдает производительность на уровне хороших смартфонов.

Планшет с защитой от воды поставляется в одной модификации с 8 Гб оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 8 Гб из встроенной хранилища. Последнее, к слову, здесь рассчитано на 256 Гб и есть поддержка карт памяти. Можно смело накачать в дорогу фильмов и сериалов да еще и в высоком качестве.

В конце концов, вы можете делать фотографии на планшет, не переживая за то, что смартфона нет под рукой. Камера на 50 мегапикселей у AGM PAD P2 ACTIVE отлично справится и с пейзажами, и портретами, а фронталка на 8 Мп поможет сделать селфи где-нибудь на фоне гор, чтобы поставить на аватарку или поделиться с друзьями.

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Какой планшет купить для просмотра фильмов

Несмотря на грозную внешность, AGM PAD P2 ACTIVE идеальный планшет для комфортного досуга. Как вы уже поняли, железо здесь справится с любыми играми, но если вы не любите их, можете просто поставить его на откидную подставку и посмотреть фильмы. Делать это можно с удобством, ведь экран AGM PAD P2 ACTIVE поддерживает технологию Widevine L1, которая делает видео четче.

Кроме того, 11-дюймовый экран имеет разрешение Full HD и поддерживает частоту обновления в 90 Гц, поэтому его использование приносит несказанное удовольствие и обеспечивает плавную прокрутку. Вишенка на торте — четыре стереодинамика, расположенных по периметру корпуса. Они выдают шикарный звук в высоком качестве, благодаря чему вам не потребуется подключение дополнительной акустики.

Планшет с хорошим экраном

Какой планшет купить в 2024

AGM PAD P2 ACTIVE — универсальный гаджет на все случаи жизни. Помимо топовых характеристик и защищенного корпуса производитель также предусмотрел слот для двух сим-карт, надежно скрытый под прорезиненным кожухом. Таким образом, вы получаете планшет с LTE и можете не зависеть от точки доступа Wi-Fi. Водонепроницаемый планшет имеет мощную батарею на 8000 мА*ч, а вкупе с энергоэффективным процессором его хватит на долгие часы работы без подзарядки.

Радует и то, что AGM PAD P2 ACTIVE работает на фирменной оболочке R OS на базе Андроид 14, в которой есть масса встроенных фишек на каждый день. А вы наверняка будете счастливы узнать, что гаджет только-только появился в продаже эксклюзивно на АлиЭкспресс. Традиционно у первых покупателей есть шанс урвать противоударный планшет с защитой от воды по лучшей цене — всего за 17 912 рублей. Ничего более практичного и долговечного за эту сумму попросту не найти!

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