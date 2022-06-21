Xiaomi выпустила планшет на Windows. Что это и зачем он нужен

Смартфон Xiaomi 12 Ultra и планшет Pad 6 являются двумя наиболее ожидаемыми гаджетами ближайших месяцев, не считая Xiaomi 13, конечно же. Основные гаджеты компании всегда находятся под присмотром СМИ, которые рассказывают о каждой утечке, но некоторым устройствам удается все же удается оставаться в секрете вплоть до самого релиза. Например, новый планшет Xiaomi, который очень похож на Mi Pad 5, но работает на Windows и является альтернативой Surface. Разбираемся, что известно о планшете Xiaomi и чем он лучше оригинала от Microsoft.

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Новый планшет от Xiaomi

Планшеты являются нишевыми устройствами, нежели смартфоны, поэтому слухов о них крайне мало. Тем более, когда речь идет об устройстве, похожем на Microsoft Surface, да еще и на Windows. Несмотря на это, планшет Xiaomi Book S появился и получил необычную платформу Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, о которой не каждый слышал.

По сути, это улучшенный чип Snapdragon 855 для маломощных ноутбуков — этакий Intel Atom, только чуть лучше. Оперативная память составляет 8 Гб, объём хранилища — 256 Гб. Есть поддержка microSD до 512 Гб, поэтому можно использовать очень крупные флэшки вместо облачных хранилищ.

Xiaomi Book S использует крупный экран 12,4 дюйма на основе IPS и пиковой яркостью 500 нит, чего будет более чем достаточно для планшета данного типа. А вот на батарее сэкономили: всего 4920 мА*ч, что крайне скромно даже для смартфона. Учитывая то, что Mi Pad 5 и Book S — близнецы, во втором случае разработчики явно пожадничали, тем более, когда речь о планшете на Windows. С другой стороны, недостаточную емкость аккумулятора компенсирует быстрая зарядка на 65 Вт.

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Планшет для работы с документами

Китайский производитель прямо дал понять, что позиционирует устройство как ноутбук: все из-за специальной ножки-подставки, начисто скопированной у Surface, и клавиатуры-чехла, благодаря которой планшет быстро становится похожим на ноутбук. Также есть поддержка стилуса, но докупать его придется отдельно.

Планшет явно не тянет на роль мощного ПК, но для рабочих задач явно сгодится: производитель сэкономил на процессоре, аккумуляторе и даже на фронтальной камере — 5 мегапикселей вместо 8 у Mi Pad 5, а вот основная осталась прежней — 13 Мп. Правда, вряд ли она вам пригодится в работе, но ладно, и так сойдет.

Из дополнительных фишек здесь Bluetooth 5.1 для быстрого сопряжения, Wi-Fi 5, а вот модуля сотовой связи не будет совсем — еще один способ сэкономить. При всех ограничениях планшет получился достаточно тяжелым — 720 граммов против 511 у Mi Pad 5. К слову, оба планшета тяжелее условного iPad Air 2020 (460 г).

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Стоит ли покупать планшет на Windows

Заметили, что нормальных планшетов на Windows не существует? Ощущение, будто секрет успеха знает сама Microsoft, поэтому в этом сегменте успешен лишь Surface в различных модификациях. Планшет показал неплохие результаты в Geekbench, показав 758 и 3014 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

По умолчанию в него установлена Windows 11 Home, но это ARM-версия — урезанная операционка для планшетов, позволяющая расходовать меньше ресурсов. Несмотря на то, что Microsoft в свое время показывала работу Photoshop на ARM-версии, в реальной жизни многие приложения сталкиваются с замедлением, хоть в компании и работают над оптимизацией.

Но вернемся к аналогу Surface: планшет получился недорогим и с не самыми топовыми показателями производительности и скромной начинкой, поэтому многих планшет Xiaomi разочарует. Играть на нем, конечно же, вряд ли получится, а создать дешевый Surface у китайцев явно получилось за счет внешнего вида. В остальном же Mi Pad 5 явно лучше хотя бы за счет цены, которая постоянно снижается. Стоить Xiaomi Book S будет 699 евро (примерно 41 000 рублей), а за клавиатуру придется доплатить еще 100 евро (около 47 000 рублей). Цена достаточно высокая, а само устройство вызывает массу вопросов, касающихся производительности.

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Впрочем, оно обязательно найдет своего покупателя: вероятно, пригодится в сегменте рабочих ПК для офисов, где необходим дешевый аналог Surface со всеми фишками да еще и на Windows. В остальном, безусловно, стоит подождать Xiaomi Pad 6, который, по слухам, появится уже этой осенью: мы собрали для вас все подробности, каким станет новое устройство Xiaomi.