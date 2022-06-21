Xiaomi выпустила планшет на Windows. Что это и зачем он нужен

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Иван Герасимов 0

Смартфон Xiaomi 12 Ultra и планшет Pad 6 являются двумя наиболее ожидаемыми гаджетами ближайших месяцев, не считая Xiaomi 13, конечно же. Основные гаджеты компании всегда находятся под присмотром СМИ, которые рассказывают о каждой утечке, но некоторым устройствам удается все же удается оставаться в секрете вплоть до самого релиза. Например, новый планшет Xiaomi, который очень похож на Mi Pad 5, но работает на Windows и является альтернативой Surface. Разбираемся, что известно о планшете Xiaomi и чем он лучше оригинала от Microsoft.

Планшет Xiaomi, что ты такое?

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Новый планшет от Xiaomi

Планшеты являются нишевыми устройствами, нежели смартфоны, поэтому слухов о них крайне мало. Тем более, когда речь идет об устройстве, похожем на Microsoft Surface, да еще и на Windows. Несмотря на это, планшет Xiaomi Book S появился и получил необычную платформу Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, о которой не каждый слышал.

По сути, это улучшенный чип Snapdragon 855 для маломощных ноутбуков — этакий Intel Atom, только чуть лучше. Оперативная память составляет 8 Гб, объём хранилища — 256 Гб. Есть поддержка microSD до 512 Гб, поэтому можно использовать очень крупные флэшки вместо облачных хранилищ.

Планшет или ноутбук? Больше Xiaomi Book S похож на ноутбук

Xiaomi Book S использует крупный экран 12,4 дюйма на основе IPS и пиковой яркостью 500 нит, чего будет более чем достаточно для планшета данного типа. А вот на батарее сэкономили: всего 4920 мА*ч, что крайне скромно даже для смартфона. Учитывая то, что Mi Pad 5 и Book S — близнецы, во втором случае разработчики явно пожадничали, тем более, когда речь о планшете на Windows. С другой стороны, недостаточную емкость аккумулятора компенсирует быстрая зарядка на 65 Вт.

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Планшет для работы с документами

Китайский производитель прямо дал понять, что позиционирует устройство как ноутбук: все из-за специальной ножки-подставки, начисто скопированной у Surface, и клавиатуры-чехла, благодаря которой планшет быстро становится похожим на ноутбук. Также есть поддержка стилуса, но докупать его придется отдельно.

Эргономичная ножка-подставка определенно удобна в использовании

Планшет явно не тянет на роль мощного ПК, но для рабочих задач явно сгодится: производитель сэкономил на процессоре, аккумуляторе и даже на фронтальной камере — 5 мегапикселей вместо 8 у Mi Pad 5, а вот основная осталась прежней — 13 Мп. Правда, вряд ли она вам пригодится в работе, но ладно, и так сойдет.

Из дополнительных фишек здесь Bluetooth 5.1 для быстрого сопряжения, Wi-Fi 5, а вот модуля сотовой связи не будет совсем — еще один способ сэкономить. При всех ограничениях планшет получился достаточно тяжелым — 720 граммов против 511 у Mi Pad 5. К слову, оба планшета тяжелее условного iPad Air 2020 (460 г).

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Стоит ли покупать планшет на Windows

Заметили, что нормальных планшетов на Windows не существует? Ощущение, будто секрет успеха знает сама Microsoft, поэтому в этом сегменте успешен лишь Surface в различных модификациях. Планшет показал неплохие результаты в Geekbench, показав 758 и 3014 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

По умолчанию в него установлена Windows 11 Home, но это ARM-версия — урезанная операционка для планшетов, позволяющая расходовать меньше ресурсов. Несмотря на то, что Microsoft в свое время показывала работу Photoshop на ARM-версии, в реальной жизни многие приложения сталкиваются с замедлением, хоть в компании и работают над оптимизацией.

Планшет Xiaomi получился тяжелым — как и подобает устройствам на Windows

Но вернемся к аналогу Surface: планшет получился недорогим и с не самыми топовыми показателями производительности и скромной начинкой, поэтому многих планшет Xiaomi разочарует. Играть на нем, конечно же, вряд ли получится, а создать дешевый Surface у китайцев явно получилось за счет внешнего вида. В остальном же Mi Pad 5 явно лучше хотя бы за счет цены, которая постоянно снижается. Стоить Xiaomi Book S будет 699 евро (примерно 41 000 рублей), а за клавиатуру придется доплатить еще 100 евро (около 47 000 рублей). Цена достаточно высокая, а само устройство вызывает массу вопросов, касающихся производительности.

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Впрочем, оно обязательно найдет своего покупателя: вероятно, пригодится в сегменте рабочих ПК для офисов, где необходим дешевый аналог Surface со всеми фишками да еще и на Windows. В остальном, безусловно, стоит подождать Xiaomi Pad 6, который, по слухам, появится уже этой осенью: мы собрали для вас все подробности, каким станет новое устройство Xiaomi.

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