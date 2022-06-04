Когда выйдет Xiaomi Pad 6 и каким он будет. Здесь всё, что нужно знать

Несмотря на то, что iPad — явно лучший на сегодняшний день планшет в мире, не стоит забывать о том, кто наступает ему на пятки. Xiaomi Mi Pad 5 в прошлом году оказался одним из самых продаваемых планшетов, а запасы закончились чуть ли не в первый день. В этом году Xiaomi выпустит продолжение, которое обещает быть не менее крутым: в конце мая устройство получило сертификат Евразийской Экономической Комиссии. Несмотря на то, что точная дата выхода Xiaomi Pad 6 пока неизвестна, подробности о начинке планшета уже есть. Рассказываем, каким будет новый планшет Xiaomi.

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Характеристики Mi Pad 6

Как вы знаете, Xiaomi отказалась от префикса «Mi», поэтому Xiaomi 12 и остальные модели смартфонов и других устройств теперь именуются только так. К слову, это никак не повлияло на характеристики планшета. В сети на днях появились приятные новости: говорят, моделей будет будет целых 4.

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Pro 5G;

Xiaomi Pad 6 Redmi.

Планшет Xiaomi получит дисплей LTPO с частотой 144 Гц и чип Snapdragon 870. Pro-версия получит прошлогодний Snapdragon 888, что очень неплохо для планшета такой ценовой категории. Были некоторые слухи о том, что в планшет установят топовый Snapdragon 8 Gen 1 Plus, но это кажется достаточно странным: по традиции компания устанавливает предтоповые чипы или прошлогодние, поэтому надеяться на появление нового Snapdragon я бы не стал.

Также, по слухам, одна из моделей Pad 6 получит еще и процессор MediaTek Dimensity 9000 — то есть, благодаря двухплатформенному подходу Pad 6 будет сопоставим по мощности с флагманскими смартфонами. Звучит многообещающе и вполне правдоподобно. Также в Xiaomi Pad 6 улучшат звук, установив более современную аудиосистему — к слову, в Mi Pad 5 она была точно не хуже, чем в iPad. Пользователи получат Android 12 под управлением MIUI 13 сразу «из коробки».

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Камера в Xiaomi Pad 6

Сложно сказать, зачем вообще камера в планшете, но источники сообщают, что Xiaomi Pad 6 будет пригоден для съёмки. Компания пойдет по стопам Apple и сделает камеру в планшете одним из важнейших модулей, уделив ей больше внимания, как это было сделано в iPad с помощью технологии «В центре внимания». О каком именно модуле речь — фронтальном или основном — пока подробностей нет. Напомню, в прошлогодней версии Mi Pad 5 была установлена основная камера на 13 Мп, а фронтальная — на 8 Мп.

Аккумулятор Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 вопреки современным трендам будет иметь аккумулятор с емкостью не ниже прошлогодней. Напомню, в прошлом году Xiaomi Mi Pad 5 имел емкость аккумулятора 8720 мА*ч, а Mi Pad 5 Pro — 8600 мА*ч. В этом году новинка должна получить такую же батарею или лучше: на это намекают слухи о том, что в новых планшетах установят быструю зарядку на 120 Вт вместо 67 Вт. Это значит, что при использовании мощного адаптера Pad 6 будет заряжаться в два раза быстрее предшественника. Как вы помните, Mi Pad 5 заряжался до 50% за полчаса.

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Когда выйдет Xiaomi Pad 6

Только в конце мая планшет получил одобрение для продажи в Росcии: значит ли это, что планшет представят уже скоро? Не совсем. Обычно разрешение получают заранее. Например, Apple так делает примерно за полгода до старта продаж. Сертификацию ЕЭК планшет прошел под маркировкой 22081283G, а это значит, что первые четыре цифры могут означать дату выхода Pad 6 — август 2022 года.

В принципе, это похоже на правду: в прошлом году Mi Pad 5 представили в начале сентября, а продажи в России начались в конце октября. Учитывая то, что в этом году у Xiaomi Pad 6 нет конкурентов в лице iPad, вероятно, новое поколение станет еще успешнее, а продажи опять побьют рекорд.

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Цена Xiaomi Pad 6

Судя по слитым в сеть характеристикам, новый планшет от Xiaomi будет действительно крутым. Интересно, изменится ли цена? Здесь важную роль играет чип в планшете, а также обновленная камера и дисплей 144 Гц — смею предположить, что в этом году цена для России если изменится, то не критично. В прошлом году планшет стартовал с 22 000 рублей, а в дальнейшем цена поднялась до 37 000 рублей и даже переваливала за 40 000 рублей. Я бы предположил, что Xiaomi по традиции даст первым покупателям хорошую скидку, с которой планшет обойдется дешевле 30 000 рублей.

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Xiaomi Pad 6, в отличие от iPad, есть куда расти, но это определенно один из самых ожидаемых гаджетов этого года. А вот некоторые устройства других производителей по непонятным причинам остались недооцененными: читайте о них в нашей статье!