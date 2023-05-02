Почему не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, а нужно измерять площадь экрана

Некоторые люди, продолжающие пользоваться смартфонами прошлых лет, побаиваются переходить на новые модели. Одна из причин — практически полное отсутствие компактных моделей на рынке. Глядя на диагональ телефона, указанную в характеристиках, кажется, будто современные устройства делают для каких-то гигантов. Но на практике наличие 6-дюймового экрана отнюдь не является свидетельством того, что понравившаяся модель — лопата. Да и вообще сегодня не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, поскольку она почти ничего не говорит о его размерах.

Как узнать диагональ экрана

Диагональ экрана — это отрезок, соединяющий две несмежные вершины прямоугольника, в форме которого выполнен дисплей. Например, от левого нижнего до правого верхнего угла. Диагональ измеряется в дюймах, а 1 дюйм = 2,54 см. Следовательно, узнать эту характеристику экрана можно, просто приложив линейку. Если на нее не нанесены дюймы, то придется разделить полученный результат на 2,54.

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Такой способ измерения отрезка будет не самым точным и, разумеется, не самым удобным. Поэтому более надежный вариант, как узнать диагональ экрана, заключается в просмотре характеристик на сайте производителя или в обращении к приложению AIDA64. Установите его на свой смартфон, а потом запустите и перейдите в раздел «Отображение». Здесь вы увидите не только диагональ экрана, но и его размер, к которому мы вернемся позже.

Как правило, диагональ экранов телефонов, выпущенных до 2017 года, составляет 4,7-5 дюймов. Это своего рода стандарт, который долгое время оставался неприкасаемым. Но диагональ моделей, представленных сегодня в магазинах, почти всегда превышает 6 дюймов. Причина тому отнюдь не только желание производителя установить емкий аккумулятор, но и определенные хитрости, делающие 6-дюймовый дисплей сегодняшнего смартфона меньше аналогичного по диагонали экрана устройства из прошлых лет.

Самая распространенная диагональ экрана телефона

Владелец старого Oppo Mirror R819 с экраном 4,7 дюйма ужаснется, когда узнает, что диагональ смартфона Xiaomi 12 составляет 6,28 дюйма и посчитает его лопатой. Но в плане удобства это будут два вполне сопоставимых устройства. Для доказательства предлагаю взглянуть на Xiaomi 12, лежащий рядом с iPhone SE 2022, диагональ экрана которого как раз равна 4,7 дюйма.

Очевидно, что экран смартфона Xiaomi больше, однако ширина обоих устройств, непосредственным образом влияющая на удобство хвата, составляет все те же 67-69 мм, а заметно отличается только высота. Причем это можно объяснить не только уменьшением рамок, но и широким форматом дисплея.

Несколько лет назад все смартфоны оснащались экранами с соотношением сторон 16:9, а сегодня в моду вошел стандарт 20:9. В связи с этим предсказуемо увеличилась диагональ. Однако 6-дюймовый экран с соотношением 16:9 на практике будет больше аналогичного по диагонали дисплея формата 20:9.

Как узнать площадь экрана

В отличие от диагонали, площадь экрана является объективной характеристикой при определении размера. Чтобы ее узнать, необходимо умножить ширину на высоту, которые указаны в упомянутом ранее приложении AIDA64. А еще легче воспользоваться калькулятором размера экрана.

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Допустим, в вашем распоряжении 6-дюймовая матрица с соотношением сторон 16:9. Ее площадь составляет 99,2 см² (13,3×7,5). При этом площадь экрана на 6 дюймов формата 20:9 равна 86,9 см² (13,9×6,3). То есть фактический размер дисплеев при одинаковой диагонали отличается более чем на 10%.

Телефоны с изогнутым экраном

Xiaomi 12, который мы сравнивали с iPhone SE 2022, обладает изогнутым экраном. То есть края матрицы как бы заезжают на боковые грани устройства. Поэтому получается, что два смартфона с одинаковой диагональю и соотношением сторон по-разному ощущаются в руке, если один из них оснащен плоским экраном, а другой — изогнутым.

Для примера вы можете сравнить ширину смартфонов Xiaomi 11 Lite 5G NE (75,7 мм) и Xiaomi 13 Lite (72,7 мм). Догадываетесь, у кого из них изогнутый экран? Правильно, у 13 Lite! Однако в обоих случаях диагональ дисплея составляет 6,55 дюйма, а соотношение сторон — 20:9.

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Новые смартфоны почти такие же удобные, как и модели, выходившие 5-10 лет назад. Несмотря на огромную разницу в диагонали, размеры дисплеев увеличились не так сильно, чтобы вы испытывали нестерпимый дискомфорт в процессе эксплуатации. А если хочется узнать реальное положение дел, то высчитывайте площадь экрана и смотрите на ширину корпуса.