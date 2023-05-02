Почему не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, а нужно измерять площадь экрана

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Герман Вологжанин

Некоторые люди, продолжающие пользоваться смартфонами прошлых лет, побаиваются переходить на новые модели. Одна из причин — практически полное отсутствие компактных моделей на рынке. Глядя на диагональ телефона, указанную в характеристиках, кажется, будто современные устройства делают для каких-то гигантов. Но на практике наличие 6-дюймового экрана отнюдь не является свидетельством того, что понравившаяся модель — лопата. Да и вообще сегодня не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, поскольку она почти ничего не говорит о его размерах.

Почему не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, а нужно измерять площадь экрана. Вы удивитесь, но диагональ экрана этой лопаты меньше, чем у большинства современных смартфонов. Фото.

Вы удивитесь, но диагональ экрана этой лопаты меньше, чем у большинства современных смартфонов

Как узнать диагональ экрана

Диагональ экрана — это отрезок, соединяющий две несмежные вершины прямоугольника, в форме которого выполнен дисплей. Например, от левого нижнего до правого верхнего угла. Диагональ измеряется в дюймах, а 1 дюйм = 2,54 см. Следовательно, узнать эту характеристику экрана можно, просто приложив линейку. Если на нее не нанесены дюймы, то придется разделить полученный результат на 2,54.

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Такой способ измерения отрезка будет не самым точным и, разумеется, не самым удобным. Поэтому более надежный вариант, как узнать диагональ экрана, заключается в просмотре характеристик на сайте производителя или в обращении к приложению AIDA64. Установите его на свой смартфон, а потом запустите и перейдите в раздел «Отображение». Здесь вы увидите не только диагональ экрана, но и его размер, к которому мы вернемся позже.

Как узнать диагональ экрана. AIDA64 покажет размер и диагональ экрана. Фото.

AIDA64 покажет размер и диагональ экрана

Как правило, диагональ экранов телефонов, выпущенных до 2017 года, составляет 4,7-5 дюймов. Это своего рода стандарт, который долгое время оставался неприкасаемым. Но диагональ моделей, представленных сегодня в магазинах, почти всегда превышает 6 дюймов. Причина тому отнюдь не только желание производителя установить емкий аккумулятор, но и определенные хитрости, делающие 6-дюймовый дисплей сегодняшнего смартфона меньше аналогичного по диагонали экрана устройства из прошлых лет.

Самая распространенная диагональ экрана телефона

Владелец старого Oppo Mirror R819 с экраном 4,7 дюйма ужаснется, когда узнает, что диагональ смартфона Xiaomi 12 составляет 6,28 дюйма и посчитает его лопатой. Но в плане удобства это будут два вполне сопоставимых устройства. Для доказательства предлагаю взглянуть на Xiaomi 12, лежащий рядом с iPhone SE 2022, диагональ экрана которого как раз равна 4,7 дюйма.

Самая распространенная диагональ экрана телефона. Эти смартфоны одинаково лежат в руке, но диагональ их экранов отличается кардинально. Фото.

Эти смартфоны одинаково лежат в руке, но диагональ их экранов отличается кардинально

Очевидно, что экран смартфона Xiaomi больше, однако ширина обоих устройств, непосредственным образом влияющая на удобство хвата, составляет все те же 67-69 мм, а заметно отличается только высота. Причем это можно объяснить не только уменьшением рамок, но и широким форматом дисплея.

Несколько лет назад все смартфоны оснащались экранами с соотношением сторон 16:9, а сегодня в моду вошел стандарт 20:9. В связи с этим предсказуемо увеличилась диагональ. Однако 6-дюймовый экран с соотношением 16:9 на практике будет больше аналогичного по диагонали дисплея формата 20:9.

Как узнать площадь экрана

В отличие от диагонали, площадь экрана является объективной характеристикой при определении размера. Чтобы ее узнать, необходимо умножить ширину на высоту, которые указаны в упомянутом ранее приложении AIDA64. А еще легче воспользоваться калькулятором размера экрана.

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Допустим, в вашем распоряжении 6-дюймовая матрица с соотношением сторон 16:9. Ее площадь составляет 99,2 см² (13,3×7,5). При этом площадь экрана на 6 дюймов формата 20:9 равна 86,9 см² (13,9×6,3). То есть фактический размер дисплеев при одинаковой диагонали отличается более чем на 10%.

Телефоны с изогнутым экраном

Xiaomi 12, который мы сравнивали с iPhone SE 2022, обладает изогнутым экраном. То есть края матрицы как бы заезжают на боковые грани устройства. Поэтому получается, что два смартфона с одинаковой диагональю и соотношением сторон по-разному ощущаются в руке, если один из них оснащен плоским экраном, а другой — изогнутым.

Телефоны с изогнутым экраном. Изогнутый экран кажется меньше плоского, но фактически у него тот же размер. Фото.

Изогнутый экран кажется меньше плоского, но фактически у него тот же размер

Для примера вы можете сравнить ширину смартфонов Xiaomi 11 Lite 5G NE (75,7 мм) и Xiaomi 13 Lite (72,7 мм). Догадываетесь, у кого из них изогнутый экран? Правильно, у 13 Lite! Однако в обоих случаях диагональ дисплея составляет 6,55 дюйма, а соотношение сторон — 20:9.

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Новые смартфоны почти такие же удобные, как и модели, выходившие 5-10 лет назад. Несмотря на огромную разницу в диагонали, размеры дисплеев увеличились не так сильно, чтобы вы испытывали нестерпимый дискомфорт в процессе эксплуатации. А если хочется узнать реальное положение дел, то высчитывайте площадь экрана и смотрите на ширину корпуса.

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