Планшет лучше ноутбука и ПК. Объясняем почему

Уже лет 5 я слышу, что эра ПК подходит к концу. Однако в прошлом году на фоне массового перехода сотрудников на удаленную работу случился небольшой дефицит ноутбуков. Наверное, эксперты торопятся с выводами, что их время подходит к концу. Но сейчас определенно стоит присмотреться к планшетам — они стали заметно лучше, производительнее, чем 10 лет назад. Планшеты намного круче, чем вы думали. Многие до сих пор считают их бесполезными игрушками, но это совершенно не так. На это есть несколько весомых причин. Рассказываем, почему в 2021 году лучше выбрать планшет вместо ноутбука.

Для самых простых задач можно найти недорогой планшет на Android. Мы уже рассказывали о том, как правильно это сделать. Смотреть фильмы, YouTube, играть и сидеть в мессенджерах — зачем нужен ноутбук, когда есть недорогой планшет? Для более серьезных задач тоже есть широкие линейки разных производителей. Цена будет заметно выше, зато планшет гораздо современнее ноутбука.

В наше время надо всегда оставаться мобильным: планшеты гораздо удобнее брать с собой в дорогу. Плоская конструкция позволяет сложить его в рюкзак и совершенно не переживать. Доставать в транспорте тоже удобно — попробуйте достать ноутбук, когда находитесь в пути. Это неудобно в автобусе, что уж говорить об использовании в самолете.

Для планшета не нужны аксессуары

Вспомните, что нужно для ноутбука: мышка, возможно, сумка или рюкзак. Не забыть бы здоровенный зарядник, который постоянно греется во время зарядки и занимает много пространства.

Что нужно для планшета? Ничего! В этом и вся прелесть этого устройства — достаточно достать его из коробки и начать пользоваться. В дополнение вы можете приобрести внешнюю клавиатуру, но надо ли? Смартфоны нас приучили к набору текста на экране, так ли нужна теперь физическая клавиатура? О классных аксессуарах для устройств регулярно рассказываем в нашем канале Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Аккумулятор планшета продержится дольше за счет производительности Android: к сожалению Windows по-прежнему такая же тяжелая, неповоротливая и расходует слишком много ресурсов несмотря на продвинутые процессоры, которые с каждым годом становятся все более энергоэффективными. К этому добавим и отсутствие активного охлаждения у планшетов — за счет этого аккумулятор работает дольше.

Можно ли играть на планшете

Если раньше сложно было представить свою жизнь без игр на компьютере, то сейчас все намного проще. Все игры или их аналоги давно адаптированы под сенсорный экран. Мобильный гейминг на смартфоне — все же немного не то, а вот любимая стрелялка на планшете — совершенно другое дело! В случае, если вас не устраивают игры на сенсорном экране, то прикупите игровой джойстик — это гораздо практичнее и дешевле, чем обычная компьютерная клавиатура. Например, если вы фанат FIFA. Как относитесь к мобильному геймингу? Расскажите о своем опыте в нашем Telegram-чате!

Планшет для работы и учебы

Современные планшеты улетели в другую галактику: глупо считать, что мобильные устройства уступают в производительности. Планшеты оптимизировали под самые разные задачи: для работы с графикой, монтажа видео, дизайна. Что уж говорить про работу с текстом — удобно составлять таблицы, писать статьи. Представьте, насколько удобно работать с удобным планшетом вместо вечно шумящего и греющегося на коленях ноутбука!

Та же история с учебой: моя девушка использует его для написания рефератов, записи лекций. Во время дистанционки она не испытывала потребности в компьютере — удобно было пользоваться Zoom и учебными программами. Мобильность и автономность — это то, что важно для любого студента.

Нужен ли планшету ремонт

Ноутбук приходится раз в год относить в ремонт, чтобы почистить от пыли, проверить работоспособность или, не дай бог, в случае поломки какой-либо детали, например, жесткого диска. С планшетом вам это не потребуется: вы сэкономите кучу нервов и денег и позабудете о ежегодном обслуживании девайса.

Что выбрать: ноутбук или планшет

Если вас всё же не убедили предыдущие доводы, то присмотритесь к устройствам 2-в-1: ноутбук-трансформер обеспечит и доступом к необходимым программам, останется таким же легким, никуда не денется клавиатура, а еще вам не придется отказываться от сенсорного экрана — золотая середина для тех, кто сомневается! Единственный минус — это более высокая цена по сравнению с рядовыми устройствами.

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Почему планшет проще обновлять

Вспомните, сколько нервотрепки доставляет переустановка системы на ноутбуке — надо заново устанавливать все драйвера, искать их по разным сайтам, особенно, если ноутбук уже достаточно возрастной. С планшетом об этой нервотрепке можно забыть: драйвера искать не нужно, а система обновляется незаметно за счет встроенной программы автоматической установки и поиска необходимых апдейтов.

Нужен ли модуль LTE в планшете

Ноутбуки лишены модуля LTE — приходится использовать лишь Wi-Fi, да и то с осторожностью. Можно раздавать интернет со смартфона, но удобства в этом мало. Планшет гораздо практичнее за счет встроенного модуля связи — с ним не придется мучаться в поисках точки доступа в поездках или, например, на даче — интернет всегда под рукой!

Планшет — это отличная замена ноутбуку или ПК. Важно серьезно отнестись к выбору, взвесив все «за» и «против». Покупая ноутбук за условные 40 тысяч рублей уже через год можно столкнуться с лагами, страшно даже подумать, что будет через два года! Планшеты гораздо надежнее — такие устройства делают не на века, то на ближайшие лет 5-6 беззаботного использования.