3 способа слушать музыку на смартфоне без разъема для наушников

Долгие годы разъем для наушников был неотъемлемой частью всех смартфонов. Но со временем производители начали постепенно от него отказываться. Сегодня круглое гнездо отсутствует не только на флагманах, но и на устройствах среднего класса. Поэтому, если вы сегодня купите новый смартфон, то с высокой долей вероятности на нем не окажется нужного порта, чтобы слушать музыку в одиночестве. Но почему производители мобильных устройств идут на такой шаг, и что делать нам — обычным пользователям?

На смартфоне нет разъема для наушников по нескольким причинам. Главная из них — меркантильные интересы производителей, которые путем отказа от столь важного порта стараются пересадить пользователей на беспроводные гарнитуры собственного производства. Этим, кстати, можно объяснить тот факт, что круглое гнездо до сих пор остается на многих дешевых устройствах, чей владелец вряд ли будет тратить деньги на покупку фирменных Bluetooth-наушников.

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Вместе с тем есть и другие причины. Например, попытка производителя сделать смартфон тоньше или просто освободить место в корпусе для увеличения емкости аккумулятора, а также расположения дополнительных компонентов. Все хорошо, но от подобного решения страдают многие люди, дома у которых до сих пор остаются проводные наушники. Что же им делать?

Переходник для наушников Type-C

Как правило, 3.5-мм разъема лишены современные смартфоны, оснащенные портом USB Type-C. Обычно к нему обращаются для зарядки устройства или передачи данных. Но также этот разъем может использоваться для подключения аудиотехники. Вот только в случае с гарнитурами, имеющими штекер TRS (миниджек), требуется переходник для наушников. Его можно купить на AliExpress, где за подобного рода аксессуар у вас попросят 260-820 рублей в зависимости от версии.

Купить переходник UGREEN

Конечно, есть и более дешевые адаптеры для наушников, однако они имеют ряд недостатков в сравнении с аксессуаром UGREEN:

низкое качество материалов, из-за чего кабель быстро приходит в негодность;

переходник для наушников не работает на некоторых смартфонах;

адаптер лишен смарт-чипа для передачи звука высокого качества (Hi-Res).

Ну а меломаны, предпочитающие пользоваться дорогими наушниками, могут приобрести ЦАП для смартфона от компании FiiO. Этот гаджет превращает цифровой сигнал в аналоговый, благодаря чему аудиофилу удается расслышать мельчайшие детали музыкальной композиции.

Купить ЦАП для смартфона FiiO

Также ЦАП для наушников будет полезен и тем, кто жалуется на качество звука при прослушивании музыки через миниджек смартфона. Правда, стоит подобный аксессуар более 3 тысяч рублей, поэтому есть повод задуматься о целесообразности его покупки.

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Наушники с USB-C для смартфона

Если в вашем распоряжении нет аудиогарнитуры, то вы можете сразу купить проводные наушники с USB. На них вместо миниджека установлен штекер USB Type-C, который как раз подойдет к вашему смартфону без лишних переходников и адаптеров.

Купить наушники с USB от UGREEN

Наушники UGREEN оснащены микрофоном, а потому могут использоваться в качестве полноценной гарнитуры. На выбор предлагается несколько типов штекера, включая Lightning, а цена аксессуара составляет 800 рублей с учетом купона продавца.

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Беспроводные наушники для смартфона

Если вы не слушаете песни в формате FLAC и не пытаетесь разобрать каждую ноту музыкального произведения, идеальным выходом для вас станет покупка дешевых Bluetooth-наушников. Мы как раз недавно делали подборку беспроводных гарнитур, которые стоят даже меньше, чем проводные.

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Вместе с тем такой аксессуар вряд ли порадует вас высоким качеством звука. А потому лучше сразу купить хорошие беспроводные наушники наподобие Redmi Buds 3 Pro. Они обеспечивают качественное звучание и стоят при этом недорого.

Купить Redmi Buds 3 Pro

Помимо сочного звука хорошие Bluetooth-наушники готовы предложить функцию мультипоинта с одновременным подключением к двум устройствам и активное шумоподавление, когда гарнитура приглушает окружающие вас звуки. А ваши аудиофильские проводные наушники так могут? То-то же!