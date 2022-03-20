5 фишек клавиатуры Samsung , о которых вы должны знать

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Артем Рахматуллин 0

Не успели мы привыкнуть к физическим кнопкам на клавиатуре компьютеров, как в нашу жизнь пришли смартфоны. Уверен, что большая часть всех пользователей печатает именно на телефоне, а компьютером пользуется либо по работе, либо в каких-то совсем редких случаях. Сегодня предлагаю разобраться в основных фишках клавиатуры Самсунга, которые помогут печатать еще быстрее и с большим комфортом. Уверен, что эти функции однозначно пригодятся многим пользователям.

Родная клавиатура Samsung не так уж плоха. Рассказываем вам про крутые фичи.

Несмотря на множество сторонних клавиатур, многие из нас по-прежнему пользуются той, которая установлена по умолчанию. Я таких ребят полностью понимаю. Сразу после покупки смартфона мало кто задумывается о кастомизации, а потом настолько привыкаешь к родным приложениям, что переходить уже никуда не хочется.

Плюс, нативная клавиатура разрабатывалась специально под конкретный смартфон и, по идее, должна работать быстрее. Но если вам захотелось немного разнообразия, предлагаю обратить внимание на GBoard от Google. Она и правда крутая, сами убедитесь.

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Как изменить размер клавиатуры на Самсунг

Лично мне не очень нравится стандартный размер клавиатуры. Мне кажется, что он слишком большой. Вот если бы она была чуть-чуть поменьше — другой разговор. Круто, что в Samsung позаботились о своих пользователях и добавили такую фичу.

Чтобы изменить размер клавиатуры на Samsung, вам необходимо:

  • Перейти в Настройки на своем смартфоне.
  • Далее перейти в Общие настройки, Настройки клавиатуры Samsung.
  • После этого перейти в Стиль и раскладка.
  • Затем выбрать пункт Размер и раскладка.
  • С помощью ползунков установить нужный вам размер и нажать Готово.

Меняйте размер клавиатуры так, как вам удобно.

Попробуйте поиграть с размером и подберите нужный. Мне кажется, что большую клавиатуру делать не стоит, ибо клавиатура растянется на пол дисплея, а вот поменьше сделать — будет самое-то!

Также в Настройки клавиатуры можно перейти из любого приложения. Просто открываете приложение, где можно вводить текст и нажимаете на иконку с шестеренкой. Она находится либо в нижней части дисплея рядом с пробелом, либо прямо над клавиатурой.

Как изменить раскладку клавиатуры на Самсунг

Еще один интересный пункт в Настройках клавиатуры — раскладка. Под ней я подразумеваю цифры и специальные символы, которые располагаются в верхней панели. Многим они попросту не нужны, ибо только нагружают интерфейс и мешают печатать с комфортом. Их можно отключить в Настройках следующим образом:

  • Откройте Настройки на своем смартфоне.
  • Далее перейдите в Общие настройки, настройки клавиатуры Samsung.
  • Затем перейдите во вкладку Макет в конце списка.
  • Активируйте тумблер напротив Числовые клавиши и Другие символы.

Настройте отображение цифр в верхней панели так, как вам удобно.

Как включить непрерывный ввод на Samsung

Главная фишка любой клавиатуры — быстрый набор с помощью свайпов. Думаю, что многие об этой фишке уже слышали. Вместо того чтобы нажимать по отдельным клавишам, вы набираете текст с помощью свайпов, алгоритмы додумывают слова и фразы за вас. С таким набором шанс промахнуться минимален, его однозначно стоит попробовать каждому.

Чтобы включить непрерывный ввод на Samsung, вам понадобится:

  • Перейти в Настройки на своем смартфоне.
  • Далее перейти в Общие настройки, Настройки клавиатуры Samsung.
  • Затем выбрать Интеллектуальный набор или Управление проведением по клавиатуре.
  • Активировать тумблер напротив пункта Непрерывный ввод или Интеллектуальный набор.

Вот так быстро можно включить свайп на клавиатуре Samsung.

Настройки на разных смартфонах могут отличаться, поэтому можно искать пункты Непрерывный ввод и Интеллектуальный набор через Поиск в Настройках. Так будет гораздо удобнее.

Фишкой пользуются практически все, уж очень она удобная. За несколько лет мне не удалось найти тех, кто сознательно от нее отказался. Либо о ней вообще нет знали, либо человек пользуется Айфоном. У яблочников такой фишки до сих пор нет, она доступна только в английской раскладке.

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Как изменить тему клавиатуры Самсунг

Еще одна настройка, ради которой многие устанавливают стороннюю клавиатуру — тема. Не стоит сразу бежать в Google Play, родная клавиатура на Samsung тоже так умеет.

Чтобы поменять тему клавиатуры на Самсунге, вам понадобится:

  • Перейдите в Настройки на своем смартфоне.
  • Далее перейдите в раздел Общие настройки, Клавиатура Samsung.
  • После этого выберите вкладку Тема и установите любую из предложенных.

Вот так выглядит темная тема на клавиатуре Samsung.

Изначально Samsung предлагает 4 темы. Тапнув на каждую вы сможете активировать меню предварительного просмотра. Мне больше всего нравится темная тема. Днем она выглядит ярко за счет контраста черного цвета, а вечером не слепит глаза. Пробуйте!

Как добавить смайлики в клавиатуру Samsung

Еще одна фича, которая пришла к нам не так давно и прочно укоренилась — смайлики. С их помощью можно украсить любое сообщение и добавить в него ярких красок. В большинстве устройств смайлики вынесены на верхнюю панель, но если вы их там не нашли, предлагаю следующее.

Чтобы отправить смайлик на Самсунге, вам необходимо:

  • Перейти в мессенджер или любое другое приложение.
  • Вызвать клавиатуру нажав на поле для ввода текста.
  • Нажать и удерживать иконку шестеренки.
  • Нажать на раздел со смайликами и выбрать нужный.

Смайлики на Самсунг весьма странные. Не находите?

Также есть еще одна интересная функция. Называется она Предложение стикеров при вводе. После ее активации смартфон будет предлагать вам смайлики к конкретным словам и предложениям. Бывают случаи, когда смайлик сильно просится в текст, но открывать отдельное меню настроек совсем не хочется.

Чтобы включить Предложение стикеров при вводе, следуйте инструкции:

  • Откройте любое приложение с вводом текста.
  • Перейдите в Настройки клавиатуры, нажав на шестеренку.
  • Далее перейти в раздел Интеллектуальный набор.
  • Включить тумблер напротив Предложение стикеров при вводе.

Вот так выглядят предложения смайликов на Самсунге.

Смайлики на Самсунге отличаются от привычных для многих Эмодзи. Если они вам надоели, и вы не знаете как сделать смайлики как на Айфоне, рекомендую вам статью автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. Там вы найдете подробную инструкцию.

Когда в России отключат Google Play и что потом будет.

Конечно, это не все возможности родной клавиатуры на Самсунге. Помните, что вы всегда можете перейти в Настройки и настроить ее так, как вам удобно. Если у вас есть свои фишки, о которых вы хотели бы рассказать, смело пишите в комментарии ниже или в наш Телеграм-чат, будет интересно прочесть.

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