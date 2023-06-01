5 настроек камеры Android, которые помогут улучшить качество фото на телефоне

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Герман Вологжанин

Для создания хороших снимков на телефоне нужно не только иметь прямые руки, но и правильно настроить камеру на Android. В приложении для мобильной съемки есть огромное количество параметров, на которые подавляющее большинство пользователей совершенно зря не обращает внимание. Достаточно включить всего 5 опций, чтобы камера проявила себя на 100%, а вы таким образом смогли улучшить качество фото на телефоне.

5 настроек камеры Android, которые помогут улучшить качество фото на телефоне. После изменения этих настроек у вас будут получаться отличные снимки. Фото.

После изменения этих настроек у вас будут получаться отличные снимки

Как улучшить качество фото на телефоне

Для кого-то данный факт станет открытием, но в настройках камеры Android можно изменить качество фото. Разработчики добавляют такую возможность, чтобы вы могли сэкономить место на телефоне. Если памяти на вашем устройстве достаточно, то улучшите качество фото, сделав несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки камеры смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Качество фото».
  3. Установите значение «Высокое».
Как улучшить качество фото на телефоне. Ухудшение качества можно использовать для экономии места. Фото.

Ухудшение качества можно использовать для экономии места

На старых моделях вместо изменения качества предлагается выбрать разрешение фото. Чем оно выше, тем более детализированным получится снимок. Правда, это не касается фотографий в разрешении 48 Мп и выше, которые могут похвастать более высоким качеством только в идеальных условиях освещения, а при недостатке света они пасуют перед стандартными значениями в 12-16 Мп.

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Какое соотношение сторон лучше для фото

Приложение камеры на телефоне позволяет любому пользователю выбрать соотношение сторон фото. Как правило, предлагается несколько вариантов:

  • 1:1;
  • 4:3;
  • 16:9;
  • Full.

Многие люди, имеющие на руках смартфон с широкоформатным дисплеем, чье соотношение сторон составляет 21:9, предсказуемо выбирают вариант «Full», чтобы сделать фото на весь экран, допуская при этом фатальную ошибку.

Какое соотношение сторон лучше для фото. Используйте соотношение 4:3 (3:4). Фото.

Используйте соотношение 4:3 (3:4)

Соотношение сторон матрицы камеры — 4:3. Следовательно, при выборе любого другого варианта ухудшается качество фото за счет того, что смартфон принудительно его обрезает, пытаясь растянуть картинку на весь экран. Установите значение «4:3» и ни в коем случае не переключайте его, если хотите получить хорошее фото на Андроид.

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Что такое AI-камера

Процессоры современных смартфонов обладают феноменальными вычислительными способностями, а специальные алгоритмы обработки изображения помогают улучшить качество фото на Андроид, даже если устройство оснащено никудышной камерой. Для этого нужно активировать функцию «AI» в настройках приложения для съемки.

Что такое AI-камера. Искусственный интеллект творит чудеса. Фото.

Искусственный интеллект творит чудеса

Но что значит AI-камера? Активируя этот режим, вы поручаете искусственному интеллекту выбор параметров в разных сценариях. Ведь все-таки существуют разные требования к фото, когда мы снимаем текст на бумаге, еду, пейзаж или делаем портретный снимок человека.

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Вместе с тем при использовании режима AI теряется естественность. Фотография получается яркой и контрастной, что ею так и хочется поделиться в социальных сетях, однако окружающий нас мир не такой цветастый, как на экране смартфона.

Что такое HDR в камере

Также в меню приложения для съемки вы найдете переключатель HDR. Эти три буквы расшифровываются как High Dynamic Range или расширенный динамический диапазон. В отличие от SDR, HDR не уравнивает освещение в кадре, делая объекты безликими, а, напротив, подчеркивает каждую деталь.

Что такое HDR в камере. Выбирайте авторежим HDR. Фото.

Выбирайте авторежим HDR

Стоит ли включать HDR? Безусловно, но только в автоматическом режиме, когда смартфон сам определяет: нужно расширять динамический диапазон или нет. Ведь HDR далеко не всегда улучшает качество снимков. В частности, при использовании расширенного динамического диапазона во время съемки движущихся объектов увеличивается риск получения смазов. Если вы сталкиваетесь с подобной проблемой и без HDR, то обязательно прочитайте наш текст о серийной съемке на Андроид.

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Как включить ночной режим камеры

HDR объединяет несколько снимков в один, чтобы сделать объекты в кадре более контрастными. Похожим образом работает ночной режим Андроид, но его цель — не выделить предметы, а высветлить фото. Эта функция является просто незаменимой на сравнительно недорогих смартфонах, оснащенных посредственной камерой. Вечером без ночного режима на такой аппарат вы будете получать черные пятна, и только искусственный интеллект сможет выправить ситуацию.

Как включить ночной режим камеры. На дешевых смартфонах этот режим может отсутствовать. Фото.

На дешевых смартфонах этот режим может отсутствовать

Функция представлена в основном меню приложения, а иногда скрывается в разделе «Еще». Также в настройках камеры некоторых смартфонов можно включить автоматический ночной режим. Тогда устройство будет самостоятельно определять, стоит ли применять опцию.

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Фотографируя в ночном режиме, помните, что склейка кадров, необходимая для высветления картинки, происходит не моментально. На обработку может потребоваться от одной до нескольких секунд, поэтому старайтесь держать смартфон неподвижно во избежание смазов.

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