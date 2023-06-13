5 настроек камеры Android, которые помогут улучшить качество видео на смартфоне

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Мы справедливо уделяем много внимания камере телефона, рассказывая о том, как правильно делать фото. Однако столь привычный компонент мобильного устройства умеет не только фотографировать. Наверняка вы периодически записываете ролики и хотите знать, как правильно снимать видео. Данную тему мы тоже не имеем права обойти стороной. Поэтому я расскажу об основных настройках камеры Android, изменение которых приведет к улучшению качества ваших видеороликов.

5 настроек камеры Android, которые помогут улучшить качество видео на смартфоне. Сейчас вы узнаете, что лучше включить, а что — выключить. Фото.

Сейчас вы узнаете, что лучше включить, а что — выключить

Как включить стабилизацию видео

Оптическая стабилизация изображения, являющаяся прерогативой флагманов, не способна компенсировать тряску рук во время записи роликов. А потому в режиме видео вам нужна как OIS, так и EIS — электронная система стабилизации. Ее можно включить, нажав на соответствующий значок в меню камеры, или передвинув ползунок в настройках приложения для съемки.

Как включить стабилизацию видео. На некоторых смартфонах нельзя включить или выключить стабилизацию, потому что она активна по умолчанию. Фото.

На некоторых смартфонах нельзя включить или выключить стабилизацию, потому что она активна по умолчанию

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Отмечу, что в последнее время производители смартфонов по умолчанию включают электронную стабилизацию видео. В подобной ситуации переключатель, о котором я сказал выше, либо отвечает за суперстабилизацию (обычно присутствует на флагманах), либо и вовсе отсутствует. Но существует довольно простой способ понять, есть ли стабилизация изначально:

  1. Запустите приложение для съемки.
  2. Перейдите в режим фото.
  3. Измените соотношение сторон с «4:3» на «16:9».
  4. Оцените количество объектов, попадающих в кадр.
  5. Переключитесь на режим фото и сделайте то же самое.
Как включить стабилизацию видео. При переключении на видео объект становится ближе? Значит, EIS уже активирована. Фото.

При переключении на видео объект становится ближе? Значит, EIS уже активирована

Если в режиме видео угол захвата более узкий, а в кадр попадает меньше объектов, то электронная стабилизация работает по умолчанию и не требует принудительной активации. Кстати, при желании ее все равно можно отключить, если вы используете профессиональный стабилизатор. Тогда увеличится угол, да и картинка будет чуть более четкой (особенно вечером). Но о том, как это сделать, я расскажу позже.

Купить ручной стабилизатор

В каком разрешении снимать видео

Открыв меню камеры телефона, вы сможете изменить разрешение видео. Как правило, на выбор предлагаются варианты от 720p до 4K. Если вы пользуетесь устройством флагманского уровня и хотите получить максимально детализированную картинку, то смело включайте 4K. А вот 8K, даже если такой вариант есть, стоит обходить стороной. Мало того, что видео будет занимать много места, так еще смартфон начнет сильно греться во время съемки, а картинка может сопровождаться рывками.

В каком разрешении снимать видео. Сейчас вполне достаточно и 1080p, но в 4K картинка получается четче. Фото.

Сейчас вполне достаточно и 1080p, но в 4K картинка получается четче

Владельцам недорогих смартфонов среднего уровня я дам другой совет. В вашем случае выбирать 4K нецелесообразно, а лучшим разрешением видео даже при наличии более продвинутого варианта будет 1080p. Этому есть три объяснения:

  • нагрев смартфона;
  • принудительное отключение электронной стабилизации;
  • снижение частоты кадров с 60 до 30 fps.

Возможно, недостатки записи видео в 4K не дадут о себе знать. Но это будет исключение из правил. Так или иначе, нужно экспериментировать, переключаясь между разными режимами съемки камеры.

Читайте также: 5 настроек камеры Android, которые помогут улучшить качество фото на телефоне

Частота кадров при записи видео

Частота кадров видео обычно влияет только на плавность картинки и размер отснятого материала. Чем выше fps, тем живее получится ролик, но одновременно с этим сам файл будет весить больше. Кроме того, на недорогих смартфонах переход с 30 на 60 кадров в секунду может привести к отключению электронной стабилизации.

Частота кадров при записи видео. При переключении частоты кадров может измениться цветопередача. Фото.

При переключении частоты кадров может измениться цветопередача

Несмотря на то, что высокая частота кадров положительным образом сказывается на восприятии видео, иногда она несет больше вреда, чем пользы. Причем это свойственно не только недорогим смартфонам, но и флагманам. Так, при съемке вечером лучше переключаться на 30 fps, чтобы картинка получилась более светлой, а в кадре появлялось меньше артефактов от источников искусственного освещения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Ручные настройки камеры

Недавно я рассказывал, как настроить камеру телефона в режиме профессиональной съемки. В том материале есть подробная информация о параметрах, которые можно регулировать самостоятельно, и к чему приводит их изменение. А сейчас лишь отмечу, что те же настройки получится применить даже к видео, а помимо прочего профи-режим позволит отключить электронную стабилизацию:

  1. Переходим в режим профи.
  2. Открываем меню камеры, а затем — настройки.
  3. Ползунок «Стабилизация изображения» сдвигаем влево.
Ручные настройки камеры. На большинстве современных смартфонов отключить электронную стабилизацию можно только через профи-режим. Фото.

На большинстве современных смартфонов отключить электронную стабилизацию можно только через профи-режим

Отключение EIS сделает картинку более четкой при сохранении текущего разрешения и снизит количество артефактов во время вечерней съемки. А компенсировать тряску рук вы сможете электронным стабилизатором, о котором я уже говорил ранее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Редкие функции камеры телефона

Настройки камеры Андроид, описанные выше, доступны на большинстве смартфонов до 20 тысяч рублей. А вот обладатели более дорогих устройств могут рассчитывать на дополнительные функции, которые еще сильнее улучшат качество видео:

  • Суперстабилизация. Лучше стабилизирует картинку, позволяя снимать экшен-видео.
  • Следящий автофокус. ИИ начинает следить за объектом в кадре, делая так, чтобы он всегда оставался в фокусе.
  • Видео в HDR. Позволяет записывать ролики с расширенным динамическим диапазоном, что делает картинку более контрастной и приятной глазу.
  • Ночной режим видео. Встречается на смартфонах с мощным процессором, способным принудительно высветлять картинку за счет ИИ.

Активация некоторых из этих режимов хоть и улучшает отдельные параметры записи видео, но иногда заставляет идти на компромиссы, касающиеся разрешения и частоты кадров. К примеру, на моем смартфоне Xiaomi 12T Pro HDR-видео можно записывать только в 30 fps, а ночной режим камеры и суперстабилизация принудительно выполняют переход с 4K на 1080p.

Теги
Лонгриды для вас
Что такое режим инкогнито на телефоне и как его включить

Поскольку смартфон является основным средством коммуникации, а также хранилищем огромного количества данных, в процессе его использования остро встает вопрос приватности. Конфиденциальность владельца обеспечивается огромным количеством инструментов, одним из которых является режим инкогнито в браузере. Его название как бы намекает, что, если включить опцию, то вы станете невидимы в интернете. Но на самом деле с этим режимом не все так просто. Поэтому стоит поговорить о нем более подробно, а также узнать, как включить инкогнито на телефоне.

Читать далее
Как скачать и установить Play Маркет на телефон

Google Play (он же Play Маркет) — самый популярный магазин приложений для устройств на операционной системе Android. По умолчанию он установлен на все смартфоны и планшеты, предназначенные для глобального рынка. Но в силу самых разных причин некоторые устройства изначально лишены магазина, а кто-то жалуется, что пропал Плей Маркет на Андроид, хотя ранее его иконка всегда была на рабочем столе. Потому важно понять, как скачать и установить Google Play, в чем вам поможет этот материал.

Читать далее
Не загружается фильм на Android TV. Что делать

Представьте, что вы отработали целую неделю, и вот они, выходные. Приходите домой и хотите насладиться каким-нибудь хорошим фильмом. Запускаете любимый онлайн-кинотеатр, на который у вас давным-давно оформлена подписка, и…ничего не происходит. Да, совершенно ничего. Приложение открывается, но контент в нем не отображается. Вы заходите в какую-нибудь другую программу, и все повторяется один в один. Эмоции начинают постепенно бурлить, а свеженький телевизор на Андроид ТВ уже готовиться отправиться на помойку. При этом, судя по индикации в настройках, подключение к интернету есть.

Читать далее