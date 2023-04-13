5 неочевидных отличий дорогого смартфона Xiaomi от дешевого

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Герман Вологжанин

Ни для кого не секрет, что сегодня нет принципиальной разницы между смартфонами за 20 и 80 тысяч рублей. Купив какой-нибудь Redmi Note 11 Pro, вы получаете AMOLED-экран с частотой 120 Гц, хорошую камеру и стереодинамики. То же самое предложит вам любой флагман, но только у него будет чуточку лучше дисплей, шустрее процессор и быстрее зарядка. Это очевидные вещи, понятные каждому покупателю. Вместе с тем между дорогими и дешевыми смартфонами Xiaomi есть масса скрытых отличий, о которых не знают даже продавцы-консультанты. Так давайте же выясним, в чем они заключаются.

5 неочевидных отличий дорогого смартфона Xiaomi от дешевого. Об этих отличиях вам вряд ли расскажут в магазине. Фото.

Об этих отличиях вам вряд ли расскажут в магазине

Материалы корпуса смартфона

Еще каких-то 5 лет назад даже смартфоны Redmi помещали в металлический корпус, но сейчас Xiaomi использует четкую градацию. Покупая дешевый телефон, вы получаете плитку, целиком выполненную из пластика. Доплатив за Pro-версию очередного Redmi Note или Lite-версию нового флагмана, вы уже будете иметь дело со стеклянной спинкой. Но тактильно приятная комбинация стекла и металла сегодня используется только в дорогих смартфонах наподобие Xiaomi 12, Xiaomi 13 Pro и MIX Fold 2.

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Кроме того, дисплей флагманов, как правило, защищает закаленное стекло Corning последнего поколения, а обладателям недорогих моделей чаще всего приходится иметь дело со старыми вариациями. Наконец, дорогие смартфоны Xiaomi 13-й серии обладают полноценной влагозащитой стандарта IP68, в то время как для более дешевых устройств производитель стыдливо заявляет IP54 (защита от мелких брызг).

Количество обновлений Android

Количество обновлений Android. Дорогие модели дольше поддерживаются производителем. Фото.

Дорогие модели дольше поддерживаются производителем

Xiaomi 13 и Redmi Note 12 вышли примерно в одно время. Представитель флагманской серии появился на глобальном рынке в конце февраля, а недорогой телефон — в начале апреля. При этом чуть более новый Redmi Note 12 работает на Android 12, а Xiaomi 13 — на Android 13. Мелочь, но на это есть смысл обратить внимание.

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Еще более важным моментом является срок поддержки. Владельцам флагманов Xiaomi обещают, что их смартфон будет получать крупные обновления операционной системы на протяжении 3-х лет, а патчи безопасности продолжат поступать даже через 4 года после выхода устройства. Для недорогих моделей никакие сроки не обозначаются. Но обычно такие устройства получают апдейты ОС 2 года, а обновления системы безопасности — 3. В случае со смартфонами начального уровня наподобие Redmi 10C ситуация еще хуже.

Функции телефона Xiaomi

Xiaomi намеренно лишает свои недорогие телефоны полезных функций MIUI, о чем я уже рассказывал в отдельном материале. Представители серии Redmi лишены суперобоев, имеют ограничение работы Always on Display, а еще не умеют программно улучшать качество видео при помощи принудительного HDR, суперразрешения и технологии MEMC.

Функции телефона Xiaomi. Оболочка дешевых смартфонов лишена многих полезных функций. Фото.

Оболочка дешевых смартфонов лишена многих полезных функций

Более того, большинство функций любого обновления MIUI доступно только на флагманах. В случае с 14-й версией прошивки многие дешевые смартфоны не получили обещанные виджеты, возможность копировать текст с фото и работать с двумя плавающими окнами одновременно, хотя все это было анонсировано на презентации оболочки.

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Xiaomi, поддерживающие беспроводную зарядку

Xiaomi, поддерживающие беспроводную зарядку. Любите заряжаться без проводов? Извольте заплатить больше. Фото.

Любите заряжаться без проводов? Извольте заплатить больше

Я считал и продолжаю считать функцию беспроводной зарядки в ее нынешнем виде бесполезной. Тем не менее, многие люди выбирают смартфоны исключительно с поддержкой технологии Qi. И среди устройств Xiaomi подобным могут похвастать только по-настоящему дорогие модели:

  • Xiaomi Mi Mix 2S;
  • Xiaomi Mix Fold и Mix Fold 2;
  • Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro;
  • Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra;
  • Xiaomi 11, 11 Pro и 11 Ultra;
  • Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra;
  • Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra.

Даже Xiaomi 11T, 12X или 13 Lite, условно относящиеся к флагманской линейке, лишены поддержки беспроводной зарядки. За удобство нужно платить, и это — исключительно маркетинговое ограничение, ведь размещение катушки под крышкой стоит сущие копейки.

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Гарантия на смартфоны

Гарантия на смартфоны. Премиальному смартфону — премиальное обслуживание. Фото.

Премиальному смартфону — премиальное обслуживание

Пару лет назад компания Xiaomi запустила программу VIP-привилегий, которой могут воспользоваться обладатели всех международных версий ее смартфонов (Global и ЕАС), которые относятся к флагманскому сегменту. По сути, это расширенная гарантия, включающая в себя:

  • гарантийное обслуживание в течение двух лет;
  • бесплатная замена экрана в течение 6 месяцев после приобретения;
  • 1 бесплатный негарантийный ремонт в течение года с момента покупки смартфона;
  • подменный телефон-флагман на время ремонта;
  • выделенная горячая линия, доступная по номеру 8 800 775-66-15.

Узнать, участвует ли ваша модель в программе VIP-привилегий, можно на странице устройства, размещенной на сайте mi.com. Является ли расширенная гарантия или другие упомянутые в тексте фишки веским аргументом в пользу покупки дорогого смартфона Xiaomi — решайте сами. Все зависит от ваших потребностей и сценариев эксплуатации.

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