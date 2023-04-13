5 неочевидных отличий дорогого смартфона Xiaomi от дешевого

Ни для кого не секрет, что сегодня нет принципиальной разницы между смартфонами за 20 и 80 тысяч рублей. Купив какой-нибудь Redmi Note 11 Pro, вы получаете AMOLED-экран с частотой 120 Гц, хорошую камеру и стереодинамики. То же самое предложит вам любой флагман, но только у него будет чуточку лучше дисплей, шустрее процессор и быстрее зарядка. Это очевидные вещи, понятные каждому покупателю. Вместе с тем между дорогими и дешевыми смартфонами Xiaomi есть масса скрытых отличий, о которых не знают даже продавцы-консультанты. Так давайте же выясним, в чем они заключаются.

Материалы корпуса смартфона

Еще каких-то 5 лет назад даже смартфоны Redmi помещали в металлический корпус, но сейчас Xiaomi использует четкую градацию. Покупая дешевый телефон, вы получаете плитку, целиком выполненную из пластика. Доплатив за Pro-версию очередного Redmi Note или Lite-версию нового флагмана, вы уже будете иметь дело со стеклянной спинкой. Но тактильно приятная комбинация стекла и металла сегодня используется только в дорогих смартфонах наподобие Xiaomi 12, Xiaomi 13 Pro и MIX Fold 2.

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Кроме того, дисплей флагманов, как правило, защищает закаленное стекло Corning последнего поколения, а обладателям недорогих моделей чаще всего приходится иметь дело со старыми вариациями. Наконец, дорогие смартфоны Xiaomi 13-й серии обладают полноценной влагозащитой стандарта IP68, в то время как для более дешевых устройств производитель стыдливо заявляет IP54 (защита от мелких брызг).

Количество обновлений Android

Xiaomi 13 и Redmi Note 12 вышли примерно в одно время. Представитель флагманской серии появился на глобальном рынке в конце февраля, а недорогой телефон — в начале апреля. При этом чуть более новый Redmi Note 12 работает на Android 12, а Xiaomi 13 — на Android 13. Мелочь, но на это есть смысл обратить внимание.

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Еще более важным моментом является срок поддержки. Владельцам флагманов Xiaomi обещают, что их смартфон будет получать крупные обновления операционной системы на протяжении 3-х лет, а патчи безопасности продолжат поступать даже через 4 года после выхода устройства. Для недорогих моделей никакие сроки не обозначаются. Но обычно такие устройства получают апдейты ОС 2 года, а обновления системы безопасности — 3. В случае со смартфонами начального уровня наподобие Redmi 10C ситуация еще хуже.

Функции телефона Xiaomi

Xiaomi намеренно лишает свои недорогие телефоны полезных функций MIUI, о чем я уже рассказывал в отдельном материале. Представители серии Redmi лишены суперобоев, имеют ограничение работы Always on Display, а еще не умеют программно улучшать качество видео при помощи принудительного HDR, суперразрешения и технологии MEMC.

Более того, большинство функций любого обновления MIUI доступно только на флагманах. В случае с 14-й версией прошивки многие дешевые смартфоны не получили обещанные виджеты, возможность копировать текст с фото и работать с двумя плавающими окнами одновременно, хотя все это было анонсировано на презентации оболочки.

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Xiaomi, поддерживающие беспроводную зарядку

Я считал и продолжаю считать функцию беспроводной зарядки в ее нынешнем виде бесполезной. Тем не менее, многие люди выбирают смартфоны исключительно с поддержкой технологии Qi. И среди устройств Xiaomi подобным могут похвастать только по-настоящему дорогие модели:

Xiaomi Mi Mix 2S;

Xiaomi Mix Fold и Mix Fold 2;

Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro;

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra;

Xiaomi 11, 11 Pro и 11 Ultra;

Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra;

Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra.

Даже Xiaomi 11T, 12X или 13 Lite, условно относящиеся к флагманской линейке, лишены поддержки беспроводной зарядки. За удобство нужно платить, и это — исключительно маркетинговое ограничение, ведь размещение катушки под крышкой стоит сущие копейки.

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Гарантия на смартфоны

Пару лет назад компания Xiaomi запустила программу VIP-привилегий, которой могут воспользоваться обладатели всех международных версий ее смартфонов (Global и ЕАС), которые относятся к флагманскому сегменту. По сути, это расширенная гарантия, включающая в себя:

гарантийное обслуживание в течение двух лет;

бесплатная замена экрана в течение 6 месяцев после приобретения;

1 бесплатный негарантийный ремонт в течение года с момента покупки смартфона;

подменный телефон-флагман на время ремонта;

выделенная горячая линия, доступная по номеру 8 800 775-66-15.

Узнать, участвует ли ваша модель в программе VIP-привилегий, можно на странице устройства, размещенной на сайте mi.com. Является ли расширенная гарантия или другие упомянутые в тексте фишки веским аргументом в пользу покупки дорогого смартфона Xiaomi — решайте сами. Все зависит от ваших потребностей и сценариев эксплуатации.