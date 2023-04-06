6 функций MIUI 14, которых нет на дешевых смартфонах Xiaomi

Обновление MIUI 14 продолжает поступать на устройства Xiaomi. В конце марта апдейт прилетел на мой основной смартфон Xiaomi 12T Pro, а уже в начале апреля на актуальную версию оболочки перешел старенький Redmi Note 9 Pro. И это довольно удивительный факт сразу по двум причинам: девайс недорогой, а MIUI 13 он получил буквально пару месяцев назад. Однако радость быстро сменилась разочарованием. Оказалось, что MIUI 14 на Redmi урезана по всем фронтам. В ней нет многих функций, которые появились с выходом обновления на более дорогих устройствах китайского производителя.

Первые нотки скептицизма посетили мою голову, когда я увидел размер обновления MIUI 14 – всего 700 Мб, в то время как на Xiaomi 12T Pro апдейт весил почти 4 Гб. Когда дело дошло до прямого сравнения свежей оболочки на двух устройствах, опасения оправдались.

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Новые виджеты MIUI 14

Одна из главных особенностей новой прошивки — виджеты MIUI 14. Однако они появились далеко не на всех смартфонах Xiaomi. На моем Redmi Note 9 Pro продолжает оставаться старый вариант оформления. А как ситуация с виджетами обстоит на вашем телефоне?

Кстати, если вы пользуетесь более дорогим устройством и заметили, что пропали виджеты, то не переживайте. Старый вариант оформления можно вернуть, о чем я уже рассказывал в тексте о недостатках MIUI 14.

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Как изменить размер папок

MIUI 14 на Redmi Note получила функцию изменения размера папок, расположенных на рабочем столе. Вот только ее возможности оказались урезаны. Если на Xiaomi удается сделать выбор из трех вариантов, то на Redmi только из двух.

Подобное ограничение выглядит очень странно, хотя стоит признать, что большинству пользователей совершенно нет дела до того, как изменить размер папки. Но раз есть факт, то грех его не отметить.

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Копирование текста с фото

Галерея в MIUI 14 обзавелась крутой фичей, позволяющей распознавать текст на фото. Да, с русским языком она не работает. То есть текст вы, конечно, скопируете, но на этапе вставки увидите непонятный набор символов. Минус ли это? Определенно, однако на смартфонах Redmi нет и этого. Функцию просто вырезали, не дав возможность распознать текст хотя бы на английском языке.

Это ограничение можно было бы списать на слабую производительность устройств Redmi, но на любой смартфон можно установить приложение для распознавания текста, поэтому данное предположение является несостоятельным.

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Расширение ОЗУ на смартфонах Redmi

В материале о том, помогает ли расширение памяти, я отмечал, что в моем случае эта функция никак не ускоряет смартфон и не заставляет его держать больше приложений в фоне. Однако не будем обобщать. Возможно, вы чувствуете какой-то прирост. Но вас, как владельца смартфона Redmi, разочарует тот факт, что на MIUI 14 нельзя изменить размер файла подкачки, в отличие от более дорогих устройств Xiaomi.

Наверное, это ограничение стоит связывать с малым объемом оперативной памяти: на Redmi Note 9 Pro всего 6 Гб, а на Xiaomi 12T Pro — 12 Гб. Вот только на устройствах других производителей ОЗУ можно расширить хоть в два раза. А на Redmi приходится довольствоваться малым без права выбора.

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Плавающие окна MIUI

Одним из действительно полезных нововведений MIUI 14 стало расширение функциональности режима многозадачности. На Xiaomi 12T Pro я заметил, что теперь оболочка позволяет работать сразу в трех приложениях, два из которых открыты в плавающем окне. Но Redmi Note 9 Pro этой фичи лишен.

Если вы откроете одну программу в плавающем окне, а потом запустите список активных процессов, то увидите, что кнопка перехода в режим многозадачности заблокирована, хотя на Xiaomi 12T Pro она продолжает оставаться доступной.

Цвет значков на телефоне

Особенностью MIUI 14 на Redmi является тот факт, что оболочка работает на базе Android 12, а не более актуальной 13-й версии операционной системы. Из-за этого дешевые смартфоны недосчитались нескольких интересных функций. Одна из них — цвет значков на рабочем столе.

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Если вы зайдете в раздел настроек «Размер значков» на Xiaomi, то помимо прочего сможете поменять их цвет (увы, не у всех ярлыков). На Redmi приходится ограничиваться только масштабом. Мелочь, но неприятно.