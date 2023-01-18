5 примеров, как производители смартфонов выжимают из вас больше денег, чем кажется

Наверное, вы заметили, что с каждым годом смартфоны становятся дороже. Причем подобные изменения происходят во всем мире. Если вы думаете, будто покупаете телефон всегда по выгодной цене и в состоянии избежать непредвиденных трат после, то сильно заблуждаетесь. Производители придумали немало способов, как еще сильнее опустошить ваши кошельки, прикрываясь порой благими намерениями. Дело не только в маркетинговых уловках, которые они используют на презентациях, анонсируя бесполезные функции и скрывая недостатки, но и в совершенно прозрачных схемах, заставляющих покупателей тратить больше денег. Вот лишь 5 примеров, как производители опустошают ваши кошельки, пока вы покорно кладете очередную порцию кровно заработанных в их карман.

Зарядка для смартфона

Производители смартфонов — разумные люди, опирающиеся на тенденции общества. Если в мире царит экошиза, то из этого нужно попытаться извлечь выгоду. Как? Например, отказаться от зарядки в комплекте, заявив, будто таким образом вы сможете сделать мир чище. Экоактивисты в восторге, а обычный человек просто принимает новые правила игры.

Производитель, в свою очередь, при помощи такого хода начинает зарабатывать еще больше денег, экономя на комплекте и оплате транспортировки, а также, зарабатывая на продаже дополнительных аксессуаров. Или из каких, по-вашему, соображений компания Samsung кладет в коробку с Galaxy A53 двусторонний кабель USB-C, в то время как ранее поставляла смартфоны исключительно с адаптерами, имеющими разъем USB-A? Правильно! Чтобы вы купили блок питания нового образца за 1 690 ₽. Только не говорите об этом экоактивистам.

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Где разъем для наушников

Как бы поклонники смартфонов на Android ни потешались над фанатами Apple, которые спокойно приняли отказ производителя от зарядки в комплекте, многие из них уже оказались в аналогичной ситуации. И происходит это не впервые. Похожая реакция была и на iPhone 7, но теперь смартфон без разъема для наушников — стандартная практика. Разумеется, не просто так.

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И чем только не объяснялся отказ от миниджека: и толщиной корпуса, и наличием большого количества недорогих Bluetooth-наушников, и невозможностью сделать смартфон с таким разъемом влагозащищенным. Как бы то ни было, Xiaomi 12 Pro c 9-миллиметровым корпусом не сертифицирован по стандарту IP68 или хотя бы IP67. А раз уж вы раскошелились на смартфон, чья официальная цена в России составляет 134 990 ₽, купите еще и беспроводные наушники Xiaomi Buds 3T Pro за 12 990 ₽, у которых через 2-3 года перестанет работать аккумулятор, или на худой конец переходник.

Установка карты памяти

Похожая ситуация и с отказом от поддержки карт памяти. Если к Apple в этом отношении нет вопросов, так как смартфоны этой компании никогда не обладали слотом MicroSD, то представители рынка Android пришли к подобному не сразу, позже придумав огромное количество объяснений своего решения, каждое из которых забавнее другого:

MicroSD-карты слишком медленные и могут испортить ваш опыт взаимодействия с устройством;

внешний накопитель сильно ухудшает автономность;

использование карт памяти небезопасно;

установка слота MicroSD негативным образом сказывается на эргономике.

Эти тезисы я не придумывал, а лишь пересказал заявления представителей известных брендов, неловко пытавшихся оправдать отказ от такого простого и важного компонента. В чем же тут выгода для производителя? В том, чтобы вы покупали смартфон с большим объемом памяти или сравнительно быстро поменяли устройство со скромным накопителем.

Начальная конфигурация телефона Xiaomi 12T Pro насчитывает неполные 128 Гб памяти, из которых 16 Гб занимает операционная система без учета стандартных программ. Накатим на него 20-30 своих приложений, установим игру Call of Duty Mobile, занимающую более 20 Гб, накопим кэш в WhatsApp и Telegram, а также сделаем несколько фотографий в разрешении 200 Мп (70 Мб каждая) и запишем пару-тройку роликов в 8K. Думаю, через неделю такой смартфон можно выкидывать, а потом взять какой-нибудь Xiaomi 12T Pro Max Ultra Edition. А можно доплатить 7 000 ₽ за версию на 256 Гб, чтобы сразу озолотить Xiaomi.

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Реклама на телефоне Андроид

А еще вы можете озолотить Xiaomi, купив абсолютно любой смартфон с минимальной наценкой, просто пользуясь им. Ведь на устройствах этого и некоторых других производителей есть встроенная реклама Андроид, которая появляется в стандартных приложениях и даже на экране блокировки. Все еще продолжаете верить, что Xiaomi получает 5% прибыли от каждого смартфона?

Если с этой компанией все понятно, и вы думаете, что хакнули систему, купив какой-нибудь HONOR, то извольте получить на свой аппарат несколько партнерских приложений, а также чудесные «рекомендации» в папках на рабочем столе.

Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi

Подключение телефона к компьютеру

А еще любой уважающий себя производитель от Samsung до TECNO создает экосистему гаджетов, которая является очередным способом дополнительного заработка на вас. Хотите воспользоваться функцией Magic-Link, подключив к ноутбуку HONOR смартфон через NFC? Ну так не надо прикладывать к нему свой vivo!

Не понимаете, почему с вашим флагманом Xiaomi беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro за 17 990 ₽ звучат так же, как самые дешевые внутриканалки JBL? Да просто кодек SCS, раскрывающий возможности этой Bluetooth-гарнитуры, поддерживают только смартфоны Samsung.

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И так всегда. Хочешь высокий уровень комфорта — покупай устройства одного и того же бренда. А чем больше гаджетов, тем больше денег получит его производитель. Все просто.