5 способов узнать заряд беспроводных наушников на Android

Беспроводные наушники обладают рядом преимуществ, которые выделяют их на фоне обычных моделей. Но в то же время Bluetooth-гарнитуры имеют недостаток в лице автономности. В отличие от обычных моделей, беспроводные нужно постоянно заряжать, а понять, когда это нужно сделать, бывает очень непросто. Разберемся, как посмотреть заряд наушников, рассмотрев сразу 5 способов проверки.

Заряд кейса наушников

Обычно, чтобы узнать заряд кейса наушников, даже не нужно прикасаться к смартфону. Как правило, на футляре есть один или несколько светодиодов, примерно отображающих текущий процент. А на некоторых моделях даже присутствует полноценный LED-дисплей!

Впрочем, у такого способа определения заряда наушников есть два больших минуса. Во-первых, вы вряд ли узнаете точный процент. Во-вторых, информация касается исключительно кейса, а не самих наушников.

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Анимация подключения наушников

Если вы используете смартфон и гарнитуру от одного производителя, то можете видеть анимацию подключения наушников. Она содержит в себе не только визуальную, но и информативную часть. Ведь здесь можно увидеть заряд блютуз-наушников и даже кейса.

Однако недостатки у этого метода тоже есть. Использование наушников и смартфона от одного производителя — большая редкость в мире Android. Плюс ко всему даже при полной совместимости анимация может отсутствовать, так как все зависит от разработчиков, многие из которых игнорируют анимацию при подключении наушников.

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Как узнать заряд наушников в шторке

Ни один из двух предыдущих вариантов не удовлетворил ваше любопытство? Тогда воспользуйтесь самым верным способом, как посмотреть заряд наушников:

Подключите гарнитуру к телефону. Откройте шторку уведомлений (центр управления). Нажмите на стрелочку рядом с иконкой Bluetooth.

Перед вами появится всплывающее окно, где и будет отображаться заряд наушников на Андроид. Однако и этот способ не является совершенным, ведь такие окна есть только на новых версиях операционной системы.

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Как проверить заряд наушников в настройках

Если получить информацию в шторке не удалось, для ознакомления с зарядом батареи наушников откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «Bluetooth». Разумеется, перед этим нужно в обязательном порядке подключить гарнитуру.

В списке подключенных устройств вы найдете свою гарнитуру и увидите процент заряда наушников. Но как быть с футляром? К сожалению, узнать заряд кейса наушников можно только в том случае, если он оснащен Bluetooth-чипом, что встречается далеко не во всех моделях.

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Приложения для просмотра заряда наушников

Наконец, не забывайте о существовании приложения для беспроводных наушников. Попробуйте найти его в Google Play или загрузить, отсканировав QR-код, нанесенный на упаковку устройства или его инструкцию. После подключения гарнитуры и запуска приложения вы обнаружите заряд аккумулятора наушников.

Если у вашей модели нет фирменного приложения, обратитесь за помощью к стороннему софту в лице следующих программ:

Функционально утилиты очень похожи друг на друга, поэтому в качестве примера приложения с зарядом наушников рассмотрим только My Bluetooth Battery Levels:

Подключите наушники. Запустите программу. Предоставьте ей все разрешения. Ознакомьтесь с зарядом беспроводных наушников. При необходимости активируйте виджет, чтобы информация также отображалась в шторке.

Обратите внимание, что у некоторых подобных приложений есть виджеты для рабочего стола. Вы можете разместить их на главном экране для постоянного наблюдения за уровнем заряда наушников.