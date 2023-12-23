5 способов узнать заряд беспроводных наушников на Android

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Герман Вологжанин

Беспроводные наушники обладают рядом преимуществ, которые выделяют их на фоне обычных моделей. Но в то же время Bluetooth-гарнитуры имеют недостаток в лице автономности. В отличие от обычных моделей, беспроводные нужно постоянно заряжать, а понять, когда это нужно сделать, бывает очень непросто. Разберемся, как посмотреть заряд наушников, рассмотрев сразу 5 способов проверки.

5 способов узнать заряд беспроводных наушников на Android. Батарейка наушников периодически садится, но вы всегда можете узнать ее заряд. Фото.

Батарейка наушников периодически садится, но вы всегда можете узнать ее заряд

Заряд кейса наушников

Обычно, чтобы узнать заряд кейса наушников, даже не нужно прикасаться к смартфону. Как правило, на футляре есть один или несколько светодиодов, примерно отображающих текущий процент. А на некоторых моделях даже присутствует полноценный LED-дисплей!

Заряд кейса наушников. Есть и такие информативные кейсы. Фото: blog.eldorado.ru. Фото.

Есть и такие информативные кейсы. Фото: blog.eldorado.ru

Впрочем, у такого способа определения заряда наушников есть два больших минуса. Во-первых, вы вряд ли узнаете точный процент. Во-вторых, информация касается исключительно кейса, а не самих наушников.

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Анимация подключения наушников

Если вы используете смартфон и гарнитуру от одного производителя, то можете видеть анимацию подключения наушников. Она содержит в себе не только визуальную, но и информативную часть. Ведь здесь можно увидеть заряд блютуз-наушников и даже кейса.

Анимация подключения наушников. Анимация появляется только при сопряжении устройств одного производителя. Фото.

Анимация появляется только при сопряжении устройств одного производителя

Однако недостатки у этого метода тоже есть. Использование наушников и смартфона от одного производителя — большая редкость в мире Android. Плюс ко всему даже при полной совместимости анимация может отсутствовать, так как все зависит от разработчиков, многие из которых игнорируют анимацию при подключении наушников.

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Как узнать заряд наушников в шторке

Ни один из двух предыдущих вариантов не удовлетворил ваше любопытство? Тогда воспользуйтесь самым верным способом, как посмотреть заряд наушников:

  1. Подключите гарнитуру к телефону.
  2. Откройте шторку уведомлений (центр управления).
  3. Нажмите на стрелочку рядом с иконкой Bluetooth.
Как узнать заряд наушников в шторке. На старых смартфонах всплывающее окно может отсутствовать. Фото.

На старых смартфонах всплывающее окно может отсутствовать

Перед вами появится всплывающее окно, где и будет отображаться заряд наушников на Андроид. Однако и этот способ не является совершенным, ведь такие окна есть только на новых версиях операционной системы.

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Как проверить заряд наушников в настройках

Если получить информацию в шторке не удалось, для ознакомления с зарядом батареи наушников откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «Bluetooth». Разумеется, перед этим нужно в обязательном порядке подключить гарнитуру.

Как проверить заряд наушников в настройках. В настройках процент всегда виден. Фото.

В настройках процент всегда виден

В списке подключенных устройств вы найдете свою гарнитуру и увидите процент заряда наушников. Но как быть с футляром? К сожалению, узнать заряд кейса наушников можно только в том случае, если он оснащен Bluetooth-чипом, что встречается далеко не во всех моделях.

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Приложения для просмотра заряда наушников

Наконец, не забывайте о существовании приложения для беспроводных наушников. Попробуйте найти его в Google Play или загрузить, отсканировав QR-код, нанесенный на упаковку устройства или его инструкцию. После подключения гарнитуры и запуска приложения вы обнаружите заряд аккумулятора наушников.

Приложения для просмотра заряда наушников. Если фирменного приложения нет — не беда! Фото.

Если фирменного приложения нет — не беда!

Если у вашей модели нет фирменного приложения, обратитесь за помощью к стороннему софту в лице следующих программ:

Функционально утилиты очень похожи друг на друга, поэтому в качестве примера приложения с зарядом наушников рассмотрим только My Bluetooth Battery Levels:

  1. Подключите наушники.
  2. Запустите программу.
  3. Предоставьте ей все разрешения.
  4. Ознакомьтесь с зарядом беспроводных наушников.
  5. При необходимости активируйте виджет, чтобы информация также отображалась в шторке.
Приложения для просмотра заряда наушников. Программа также помогает вывести виджет. Фото.

Программа также помогает вывести виджет

Обратите внимание, что у некоторых подобных приложений есть виджеты для рабочего стола. Вы можете разместить их на главном экране для постоянного наблюдения за уровнем заряда наушников.

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