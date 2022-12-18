Ответы на 8 стыдных вопросов о зарядке Bluetooth-наушников

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Герман Вологжанин 0

С момента выхода первых Bluetooth-наушников прошло немало лет, но мы даже не заметили, как быстро они вытеснили проводные модели. Сейчас, когда цена беспроводных гарнитур стартует с отметки в пару-тройку сотен рублей, обычным потребителям, далеким от всех этих «графенов» и «драйверов», нет смысла путаться в проводах. Поэтому буквально каждый день появляются новые пользователи Bluetooth-наушников, которые задают немало вопросов. И по большей части людей интересует, как зарядить наушники.

Ответы на 8 стыдных вопросов о зарядке Bluetooth-наушников. Каким бы простым ни казался процесс зарядки наушников, он вызывает много вопросов. Фото.

Каким бы простым ни казался процесс зарядки наушников, он вызывает много вопросов

Отвечать на вопрос, как правильно заряжать наушники, я не буду. Во-первых, потому что считаю ответ на него слишком банальным и простым (положите гарнитуру в кейс и подключите ее к электросети). Во-вторых, этой теме был посвящен отдельный материал на нашем сайте, а повторяться как-то не хочется. В то же время есть вопросы, касающиеся тонкостей процесса зарядки. И вот на них нужно ответить, чтобы развенчать все мифы, возникающие в голове новичка.

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Можно ли заряжать наушники зарядкой от телефона

Кейс и сами наушники оснащены маленьким аккумулятором, чья емкость даже в самых автономных моделях уступает показателям батареек смартфонов в 10 раз. При этом в комплект с телефонами то и дело кладут адаптеры на 65, 120 и даже 200 Вт. А что будет, если подключить такой блок питания к наушникам? Не рванут?

Можно ли заряжать наушники зарядкой от телефона. Не разорвет ли наушники от такой мощи? Фото.

Не разорвет ли наушники от такой мощи?

Нет, и даже не подумают об этом! Да, беспроводные наушники заряжаются малым током, как правило, потребляя мощность от 2,5 до 5 Вт. Это ограничение сохраняется всегда, какой бы блок питания вы ни использовали во время зарядки. Гарнитура и кейс обладают контроллером, который запрашивает у адаптера определенную мощность и получает именно столько, сколько нужно. Так что не бойтесь заряжать наушники быстрой зарядкой: скорость не увеличится, но и вреда не будет.

Можно ли заряжать наушники всю ночь

С быстрой зарядкой разобрались, а как насчет долгой? Что будет, если оставить наушники заряжаться на ночь? Если коротко — ничего. Для получения более развернутого ответа на вопрос прочитайте наш текст о том, можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь. В случае с наушниками действуют те же правила.

Конечно, в идеале нужно всегда держать заряд в пределах от 20 до 80%. Но долгая зарядка не нанесет серьезного ущерба наушникам за счет встроенного контроллера, о котором я уже рассказал ранее. Он прекращает подачу тока при достижении отметки в 100%. И, в отличие от смартфона, батарейка наушников почти не теряет заряд в простое, а потому не требует постоянного восполнения энергии, что так вредит аккумуляторам.

Можно ли заряжать наушники в кейсе

Можно ли заряжать наушники в кейсе. Поговаривают, что наушники нельзя заряжать вместе с кейсом…. Фото.

Поговаривают, что наушники нельзя заряжать вместе с кейсом…

Гарнитура получает энергию не напрямую от розетки или блока питания, вставленного в него, а от кейса. В нем расположены контакты, отправляющие ток каждому наушнику. Значит ли это, что одновременная зарядка кейса и наушников вредна?

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Конечно же, нет! Вспомните о контроллере, который отличается умом и сообразительностью. В нужный момент он просто остановит подачу энергии вне зависимости от того, кто и кому ее отправляет. Будь это ток от розетки, поступающий в кейс, или от футляра, передаваемый наушникам. Одновременная зарядка никому из участников цепи не навредит.

Можно ли заряжать кейс без наушников

Теперь обратная ситуация. Допустим, сами наушники заряжены, а вот кейс так и просится к розетке. Наверное, его опасно отправлять туда одного, ведь контакты будут пытаться передать энергию отсутствующей внутри гарнитуре?

Бросьте! Контроллер, контроллер и еще раз контроллер. Если наушники не запрашивают энергию от кейса по причине своего отсутствия в нем, то он не будет тратить ее впустую. Просто дождется нужного момента и зарядит гарнитуру, когда вы положите ее в футляр.

Можно ли заряжать один наушник

Можно ли заряжать один наушник. А ничего не будет, если заряжать наушники по отдельности? Фото.

А ничего не будет, если заряжать наушники по отдельности?

По аналогичной причине ответ на следующий вопрос тоже будет утвердительным. В кейсе располагаются контакты с обеих сторон для каждого наушника. Если внутри лежит одна затычка, то энергию получит только она, а пустующий контакт остается ждать своей очереди.

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Но есть нюанс, который касается не столько безопасности, сколько удобства. Заряжая наушники по отдельности, вы неплохо экономите энергию кейса. В то же время, если в какой-то момент вы решите вставить сразу оба аксессуара в уши, то скоро один из них точно попросится в футляр. Эффект стерео исчезнет, а критичность такой ситуации зависит от сценария использования гарнитуры.

Можно ли зарядить наушники от телефона

Наверное, многие из вас заряжали смартфон от ноутбука или компьютера, благо эти устройства оснащены USB-разъемом и способны делиться энергией. А как насчет самого телефона? От него наушники зарядятся?

И вот тут я вынужден сказать, что дать однозначный ответ на вопрос нельзя. Все зависит от особенностей смартфона. Он должен поддерживать реверсивную зарядку. Сегодня она есть даже в дешевых моделях, и единственной сложностью становится необходимость покупки кабеля с двумя штекерами USB-C или MicroUSB.

Можно ли зарядить наушники от телефона. А что, так тоже можно заряжать? Фото.

А что, так тоже можно заряжать?

Также реверсивная зарядка бывает беспроводной. Она присутствует только на флагманских моделях смартфонов, да и сами наушники должны уметь заряжаться без провода. Поэтому внимательно изучите характеристики устройств на сайте производителя и смело заряжайте гарнитуру от телефона, когда появится такая потребность.

Можно ли зарядить наушники от другого кейса

Довольно распространенной ситуацией является потеря беспроводных наушников. Но порой пропадает не сама гарнитура, а ее кейс. Предположим, у вас есть футляр от других Bluetooth-наушников. Поможет ли он зарядить гарнитуру, чей кейс пропал?

Да, но за редким исключением только при условии, что это кейс той же модели. Производители сильно изощряются, делая уникальные формы как наушников, так и футляра, из-за чего найти универсальное решение практически невозможно. Но можете попробовать.

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Можно ли зарядить наушники без кейса

Стандартный способ зарядки наушников заключается в том, чтобы положить их в футляр. Возможно, вы удивитесь, но и без него можно обойтись. Правда, для этого придется перевоплотиться в электрика, чем не рекомендую заниматься, если у вас нет профильного образования.

Можно ли зарядить наушники без кейса. Нет, это уже слишком. Фото.

Нет, это уже слишком

Лучше купите новые наушники, благо на рынке есть масса недорогих моделей. А еще можно встретить на AliExpress и в других магазинах футляры, которые продаются отдельно. Это довольно редкое явление, но не сказать о его существовании я не могу.

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