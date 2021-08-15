Зачем нужна автояркость на смартфоне и нужно ли ее включать

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Иван Герасимов 0

Автояркость — одна из самых противоречивых функций в современных смартфонах. Несмотря на рекомендации производителей, касающихся энергосбережения, пользователи отключают автояркость чаще всего, чтобы вручную контролировать уровень яркости дисплея. Самое интересное, что ее недолюбливают пользователи самых разных устройств. Но частая ручная регулировка яркости дисплея по-своему опасна для вашего телефона и может привести к неприятным последствиям. Почему производители устройств до сих пор не научились адекватно настраивать эту функцию автоматической регулировки? Как работает датчик освещенности? Как правильно откалибровать автояркость на смартфое? И нужно ли ей пользоваться?

Разбираемся с автояркостью на смартфоне: чем хороша и какие у нее минусы

Что такое автояркость в смартфоне

Во всех телефонах есть функция «Автояркость экрана», которая автоматически настраивает яркость дисплея в зависимости от уровня освещенности. По идее, в солнечную погоду яркость должна увеличиться, а если вы находитесь в темноте, то уменьшиться. В большинстве случаев функция работает неправильно, чем вызывает гнев пользователей и дальнейшее отключение в настройках. Функция работает за счет сенсора освещенности, который расположен рядом с разговорным динамиком и фронтальной камерой. Самые топовые смартфоны оснащают более продвинутой версией этого датчика — RGB сенсором, который способен не только менять яркость, но и считывать интенсивность основных цветов, настраивая качество изображения и корректируя баланс цвета фотографий.

Автояркость: плюсы и минусы

Функция не всегда работает правильно, но в большинстве случаев очень полезно ей пользоваться. На это есть несколько весомых причин. Система автоматически выбирает оптимальный показатель яркости дисплея. Если сейчас солнечно, а через час появятся тучи, то датчик поймет, что необходимо уменьшить яркость дисплея. Благодаря автояркости и автоматической адаптации дисплея не меняется качество изображения на экране.

Без калибровки автояркость может ослепить вас в ночи

Автояркость положительно влияет на время автономной работы смартфона. Казалось бы, в чем отличие между ручной настройкой и автоматической? Эксперты из компании Battery Universe в своем исследовании пришли к выводу, что ручное регулирование уровня яркости снижает время работы. Все из-за того, что при солнечном свете пользователи увеличивают яркость до 100%, забывая вовремя его отключить, когда пропадает необходимость. В результате этого смартфон начинает нагреваться и разряжается гораздо быстрее. Функция автояркости также подбирает оптимальные параметры яркости дисплея для просмотра видео при минимальной нагрузке на батарею.

Включение автояркости — единственный способ адаптировать экран под текущее освещение

У функции есть и явные недостатки. Например, в солнечную погоду смартфон не дает достаточного уровня яркости дисплея, чтобы не убивать батарею. С одной стороны, это полезно для самого смартфона, с другой — начинаешь испытывать дискомфорт, потому что ничего не видишь на экране.

Автояркость сходит с ума по-разному: бывает, что просыпаешься ночью и не можешь уснуть. Начинаешь читать статью в интернете и глаза сильнее концентрируются на тексте и быстрее устают из-за того, что яркость на минимуме. Повышается нагрузка на зрение (и уровень ненависти к этой функции), в результате чего приходится вручную регулировать яркость экрана.

Яркий дисплей посреди ночи неприятно ослепляет

Несмотря на всеобщие рекомендации производителей, автояркость буквально выжигает экран смартфона. В теории эта функция может испортить дисплей: из-за того, что настройкой комфортной яркости занимается ПО и алгоритмы, может случиться сбой. Например, если вы без отрыва пользуетесь смартфоном со включенной автояркостью, а уровень освещения постоянно меняется, то эта функция начинает сходить с ума. Частая смена яркости дисплея неблагоприятно влияет на матрицу: экран становится тусклым, могут появиться различные пятна, желтизна по периметру экрана или неприятные засветы, на которые не раз жаловались пользователи нашего Telegram-чата.

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Как откалибровать автояркость на Android

Не все знают, но эту функцию можно настроить, в результате чего она должна начать работать корректнее на любом Android-смартфоне. Рассказываем, как это сделать.

  • Разблокируйте устройство, прикрыв датчик освещенности пальцем (рядом с динамиком)
  • Отключите автояркость в настройках смартфона
  • Держите датчик закрытым. Установите яркость на минимум
  • Быстро включите автояркость и сразу же отключите
  • Держите смартфон напротив источника света или выйдите, где достаточно солнечного света, и уберите палец с датчика освещенности
  • Установите яркость на максимум и активируйте автояркость

Датчик должен начать работать адекватно. Почитать о других полезных лайфхаках можно в нашем канале в Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Нужно ли пользоваться автояркостью

Регулировка яркости вручную может испортить дисплей. Так что, не увлекайтесь

Ручная регулировка зачастую удобна для нас, но вредит смартфону. По этой причине аккумулятор садится быстрее, а дисплей со временем начинает выцветать. С этой проблемой должен справиться датчик освещенности, который для этого и существует. К сожалению, он редко работает правильно, а производители не рассказывают о том, как его правильно откалибровать. В iPhone даже спрятали эту функцию подальше в «Универсальный доступ», чтобы пользователи ее подольше искали и не отключали лишний раз.

Стоит ли пользоваться этой функцией? Конечно, стоит. Почти всегда по умолчанию она работает некорректно, но попробуйте наш лайфхак, чтобы автояркость перестала трепать вам нервы.

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