Безопасный веб-сёрфинг: чем заменить Safari на Android

Среди пользователей Android считается нормой хотеть всё, что есть на iOS. Функции, сервисы, интерфейсное оформление, защитные механизмы – они стремятся перенести и адаптировать для своих смартфонов полный спектр инструментов, доступных на iPhone. Очень часто в этом нет практического смысла, но некоторые функции действительно могут помочь в повышении удобства использования смартфона и обеспечении безопасности конфиденциальных данных. Но если индикатор активности камеры и микрофона можно без проблем скачать на любой аппарат, то вот Safari со всеми его фишками на Android нет. Впрочем, у него есть хороший аналог.

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Для начала предлагаю разобраться, чем так хорош Safari. Помимо того, что он довольно быстр и, как уверяет Apple, на 50% производительнее Google Chrome, фирменный браузер компании из Купертино чрезвычайно безопасен. Разработчики Apple провели большую работу по оптимизации и совершенствованию защитных механизмов Safari.

Аналог Safari на Android

В результате против неё даже начали выступать рекламодатели, которым она фактически заблокировала доступ к данным пользователей. К счастью, у Safari есть альтернативы для Android. Например, Firefox Focus. Допускаю, что вы о нём ничего не слышали, но всё это не делает его менее безопасным и удобным для использования браузером, особенно, если вы цените свою конфиденциальность.

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Firefox Focus нравится мне обилием инструментов, препятствующих отслеживанию в интернете. Он делает почти всё то же самое, что и Safari, и даже больше:

Блокировка рекламных трекеров;

Блокировка рекламы;

Блокировка трекеров аналитики;

Блокировка социальных трекеров;

Блокировка трекеров содержимого;

Блокировка JavaScript;

Блокировка куков;

Защита вкладок отпечатком пальца;

Блокировка создания скриншотов;

Сокрытие вкладок при переключении приложений.

Как видите, спектр данных, которые защищает Firefox Focus, довольно обширен. Даже Safari не предлагает настолько серьёзный уровень безопасности. Это признаёт даже сама Mozilla, которая всегда критикует Apple за недостаточно строгий подход к защите пользовательских данных.

«Apple прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы не дать рекламодателям сформировать виртуальный портрет пользователя Safari. В результате владельцы iPhone и iPad, предполагающие, что защищены от таргетированной рекламы, продолжают получать её в приложениях, которыми пользуются на своих устройствах», — говорила Mozilla в 2019 году.

С тех пор, конечно, Apple серьёзно подтянула уровень безопасности Safari, например, введя блокировку перекрёстного отслеживания и пообещав обязать разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание. Оно требуется для сбора пользовательских данных и формирования виртуального портрета с целью таргетирования и демонстрации релевантной рекламы.

Самый безопасный браузер на Android

Чтобы защитить себя и свои данные в процессе веб-браузинга на Android, вам потребуется проделать следующие шаги:

Скачайте Firefox Focus из Google Play;

Запустите браузер и раздайте привилегии;

Откройте контекстное меню и перейдите в «Настройки»;

Здесь выберите «Приватность и защита»;

Включите нужные параметры защиты.

После этого откройте любой сайт и нажмите кнопку контекстного меню. В выпадающей вкладке вы увидите общее количество трекеров, которые были заблокированы. Таким образом, кстати, можно проверять сайты на вшивость. Например, на AndroidInsider.ru всего 4 трекера. Это очень мало, особенно, если вы сравните количество трекеров на иностранных сайтах, где их количество достигает нескольких десятков.

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К чему я это всё? Честно сказать, для себя я не вижу особенного резона блокировать трекеры, потому что не боюсь, что за мной будут следить. Скорее, наоборот. На мой взгляд, это куда удобнее для меня самого. Однако, если для вас важно обеспечить собственную безопасность в Сети, то не стоит думать, что это возможно только на iOS. Напротив, на Android есть огромное обилие приложений и сервисов, способных защитить вас не хуже, чем это сделает Apple.