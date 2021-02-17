Чем DuckDuckGo отличается от Google и как его установить

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что большинство пользователей не знают других поисковиков, кроме Google, Яндекс и, может быть, Yahoo, по факту их гораздо больше. Другое дело, что никто вот так запросто не скажет, чем они отличаются друг от друга. Максимум, что известно среднестатистическому пользователю, — это то, что Google хорош для глобальных запросов, Яндекс годится для узконаправленных русскоязычных, а Yahoo не годится ни для чего вообще. На их фоне DuckDuckGo выглядит настоящей тёмной лошадкой, которая появилось неизвестно когда и непонятно зачем.

DuckDuckGo

Поисковик DuckDuckGo более безопасен, чем Google

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DuckDuckGo – это поисковая система, ориентированная на защиту пользователей. В отличие от Google, она не собирает их данные, не формирует виртуальные портреты и никоим образом не таргетирует рекламу. Однако это не единственное её преимущество перед Google, для которой сбор пользовательских данных и таргетинг рекламы – насущный хлеб. DuckDuckGo ведёт непрерывную кампанию против слежки в интернете в целом и регулярно публикует информацию о веб-трекерах, которые следят за пользователями без их ведома.

Google или DuckDuckGo

DuckDuckGo Search

DuckDuckGo не собирает пользовательские данные, в отличие от Google

Простой способ проверить слежку в поисковиках, отличных от DuckDuckGo, предложил его создатель Гэбриел Вайнберг. Предложите своему другу поставить рядом два компьютера и начните набирать на них одинаковые поисковые запросы в Google, Яндекс, Bing или Yahoo. С большой долей вероятности выдача будет разной, а если это товар, то нужно быть готовым к тому, что и цены на один и тот же продукт могут оказаться разными. Такое нередко случается и зависит от того, какими товарами пользователь интересовался прежде. В DuckDuckGo и цены, и выдача будут одинаковыми.

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Создатели DuckDuckGo называют своё детище первым по-настоящему независимым поисковиком. Например, он не блокирует никакие ссылки, даже если по закону обязан это делать. Пользователи торрент-трекеров определённо этому порадуются, поскольку Google активно пыталась исключить из поисковой выдачи тот же RuTracker. Видимо, за это разработчики браузера Tor выбрали DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию. Заметьте: не Google, Яндекс, Bing или Yahoo, а DuckDuckGo.

Как установить DuckDuckGo

Несмотря на то что Google Chrome по умолчанию предлагает пользователям доступ к нескольким поисковым системам, DuckDuckGo в этом списке отсутствует. То есть, если вы перейдёте в настройки браузера, то увидите только избранные поисковые системы, которые разработчики предлагают для использования по умолчанию. Поэтому вам придётся провернуть небольшую хитрость.

  • Откройте в Chrome сайт DuckDuckGo.com;
  • Забейте в строку поиска любой запрос;
Поиск

Установить DuckDuckGo можно будет сразу после первого поискового запроса

  • Откройте «Настройки» в Google Chrome;
  • Перейдите в «Поисковые системы» и выберите DuckDuckGo.

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Несмотря на попытки защитить пользователей от слежки, DuckDuckGo не брезгует зарабатывать на рекламе. Правда, эта реклама не таргетируется и не учитывает предпочтений пользователя, а просто учитывает контекст. Например, если вы ищете машину, то у в самом верху поисковой выдачи появится объявление о продаже машины. Но в DuckDuckGo считают это абсолютно безопасным явлением, поскольку реклама всегда помечается как реклама, а у пользователя есть возможность не кликать по ней. Это не то же самое, что предлагает Google.

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