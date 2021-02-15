Как сделать дома умный свет за 1000 рублей

Буквально пару лет назад, когда наш оператор, который снимал ролики для YouTube канала, говорил мне о том, что хочет сделать то или иное для умного дома, я относился к этому немного скептически. Я его не осуждал и даже понимал, но в то время я как-то не прочувствовал все удобства управления всем вокруг голосом. Потом я начал вникать в процесс, понял нужные мне сценарии использования и изучил матчасть. Оказалось, что все настолько просто, что даже вдумываться в это не стоит. Поставил колонку с голосовым ассистентом, прикрутил пару лампочек/розеток и можно пользоваться. Собственно, с лампочки я и начинал, просто купив ее ради попробовать. Теперь я докупил еще несколько штук и решил рассказать о том, как они устанавливаются, настраиваются, используются и не разочаровался ли я в них. Спойлер: нет.

Умный дом Xiaomi

Так как я начал пользоваться гаджетами из семейства Xiaomi, у меня везде установлены устройства именно этого бренда. Среди них: несколько умных розеток, умные лампочки, датчики движения, датчики открытия, видеокамеры, датчики температуры, климатическая техника и элементы декора. Про некоторые из них я уже рассказывал. Можете пройти по гиперссылкам.

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Если интересно что-то конкретное, спрашивайте в комментариях. Опыта я накопил достаточно и на многие вопросы смогу ответить. Как минимум по тем гаджетам, которыми пользуюсь сам.

Где купить умную лампу Xiaomi

Сейчас расскажу про лампочки. Первую я купил в одном из розничных магазинов своего города, а теперь заказал на Aliexpress (дополнительные ссылки в конце статьи) комплект из двух штук. Так получилось дешевле не только из-за того, что оптом дешевле, но и из-за того, что это Алик со всеми его плюсами. В итоге цена одной лампы получается чуть выше тысячи рублей. Для простой лампы дорого, для умной — нет.

Купить умную лампу Yeelight

Так как я начал собирать умный дом в российском, а не в китайском регионе, для меня было важно, чтобы лампы работали именно в нем. И они работают. Поиск через приложение производится очень быстро, лампы отлично работают и объединяются в группы для совместного управления.

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Это удобно, когда у вас, например, одна лампа в люстре, а другая в настольной лампе. Вам не придется настраивать каждую по отдельности. Вы по-прежнему сможете пользоваться ими по одной, но можно будет менять настройки цвета и яркости комплектом.

Как настроить умную лампу Xiaomi

Если вы уже настраивали гаджеты умного дома, то вопросов у вас возникнуть не должно — процедура такая же, как и для других гаджетов. Если это ваш первый продукт для умного дома Xiaomi, то сначала надо будет скачать приложение Mi Home, зарегистрироваться, нажать ”плюсик”, выбрать продукт и следовать инструкции.

Важно, что лампы подключаются напрямую к роутеру и для их работы не нужен хаб. Это удобно и делает вход в инфраструктуру очень комфортным и недорогим.

Как управлять умной лампочкой Xiaomi

Лично я для управления всеми гаджетами дома пользуюсь Яндекс Станцией. У меня обычная большая колонка, так как я еще слушаю через нее музыку. Если вы хотите только отдавать команды и получать ответа, хватит Станции Мини, которую можно купить от 4 000 до 5 000 рублей. Приятно, что продукты не надо отдельно синхронизировать с Яндексом. Достаточно один раз подвязать учетную запись. Дальше в приложении Яндекс надо только выбрать комнату для появившихся устройств.

Если этот способ не для вас, то управлять лампочками и некоторыми другими устройствами можно через Google Assistant, Amazon Alexa и даже через Siri, добавив их в Apple HomeKit.

Можно управлять просто через приложение Mi Home или его виджеты. Там же можно задавать сценарии автоматизации, вроде включения по времени, при срабатывании датчиков или взаимодействия с физическими кнопками и выключателями Xiaomi/Aqara.

Купить умную лампу Yeelight

Недостатки умных ламп Xiaomi

За все время использования я не нашел существенных минусов в работе ламп. Главное, объяснить всем дома, что не надо выключать выключатель, чтобы на лампе всегда было питание, а включалась она за счет встроенного контроллера.

Я назову всего два недостатка, на которые лично я обратил внимание. Первый — это большие по сравнению с обычными лампами размеры. В некоторые закрытые светильники Xiaomi LED Smart Bulb может просто не уместиться, но это скорее единичные случаи.

Второй минус более существенный. Она поддерживает огромное количество цветов, но иногда хочется сделать оттенок более теплым, а вместо этого лампа становится противно-желто-оранжевой. Происходит это после определенного предела, но иногда бывает сложно подстроиться под остальные источники света. Более дорогие аналоги, вроде Philips Hue, выдают намного более приятные оттенки желтого света.

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Кто-то назовет минусом отсутствие подключения к Wi-Fi сетям 5 ГГц, но я принимаю это как данность и уже перестал критиковать недорогие гаджеты за отсутствие такой поддержки. Тем более, лампа обменивается настолько минимальным количеством данных, что даже потери скорости до 0,5-1 Мб/сек ей будет более чем достаточно.

Стоит ли покупать умные гаджеты Xiaomi

Я не буду отрицать, что иногда с умными гаджетами возникают проблемы. Например, они могут отваливаться от сети или просто не срабатывать с первого раза. Но это происходит настолько редко, что критиковать такое поведение я бы не стал.

Я покупаю именно Xiaomi, так как уже сделал себе большую связку ее гаджетов. Они работают вместе, выполняют сценарии и синхронизируются друг с другом. Дополнительным преимуществом является цена и большой выбор даже в российском регионе.

Только помните, что прежде, чем что-то покупать, выберите нужный регион в настройках Mi Home, нажмите ”+” (добавить устройство) и посмотрите, есть ли в списке то, что вы хотите купить. Имейте в виду, что список устройств постоянно обновляется. У меня так было с датчиком протечки. Я купил его по ошибке, когда он был доступен только в китайском регионе. Потом поддержка российского появилась и я смог им нормально пользоваться.

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На момент подготовки статьи, в том магазине на Aliexpress, где я покупал свою лампу, они кончились (покупал я тут). Вместо этого можно купить в другом магазине или выбрать этот вариант от дочернего бренда Yeelight. Они тоже должны работать в российском доме. Если есть сомнения, можно уточнить у продавца.

Купить умную лампу Yeelight

Если у вас остались вопросы относительно умных ламп Xiaomi или других гаджетов умного дома этого бренда, задавайте их в комментариях. Как говорится, чем смогу — помогу.