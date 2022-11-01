Черно-белый экран на телефоне Android: как включить и как выключить

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Герман Вологжанин 0

Производители смартфонов соревнуются в том, чей экран поддерживает больше цветов. Кто-то заявляет 6 миллионов оттенков, а кто-то — более миллиарда. А что, если экран в одночасье станет черно-белым? У многих людей это вызовет раздражение, ведь мы любим наблюдать за окружающим миром во всех красках. В то же время найдутся и те, кто попытается разобраться, как сделать черно-белый экран, так как монохром кажется им, например, более безопасным для глаз. Сегодняшний материал для обеих категорий людей. И для тех, кто не знает, что делать, если экран черно-белый, и для тех, кто хочет сделать его таковым.

И все-таки в цвете мир выглядит интереснее

Почему экран черно-белый

Помню, лет 20 назад у меня дома стоял кинескопный телевизор «Рубин». Он был цветным, но стоило однажды отвесить ему подзатыльник для нормализации картинки кабельного ТВ, как экран стал черно-белым. К чему я это вспомнил? Да к тому, что черно-белый экран Xiaomi или любого другого смартфона — это не следствие физического воздействия, в отличие от случая с телевизором, а включение специальной опции, которая есть в настройках каждого смартфона. Почему он включился — другой вопрос. Возможно, вы сделали пару неловких движений, или таким образом проявился один из глюков вашего девайса.

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Черно-белый режим — зачем нужен

Кто-то считает, что черно-белый экран позволяет меньше отвлекаться на смартфон

В то время как многие пользователи находятся в недоумении от того, что у их смартфона цвет экрана черно-белый, разработчики из Google, наверное, где-то хихикают в своем офисе, ведь именно они создали его. Ну и зачем, спрашивается? Как ни странно, есть люди, которые сами хотят сделать черно-белый режим, выделяя следующие причины своего решения:

  • монохромный экран в буквальном смысле уменьшает зависимость от смартфона, позволяя быстрее уснуть;
  • на черно-белом экране комфортнее читать текст;
  • в комбинации с AMOLED-экраном и темной темой черно-белый режим улучшает автономность.

Если честно, на первый довод я смотрю скептически, но с остальными двумя могу полностью согласиться. От черно-белого режима меньше устают глаза, что важно при чтении, а на смартфонах с AMOLED-экранами, главной особенностью которых является автономная работа пикселей, эта опция действительно помогает сэкономить энергию.

Экран телефона стал черно-белым — что делать

Думаю, я доходчиво ответил на вопрос, почему экран телефона стал черно-белым, и по какой причине некоторые люди не видят в этом ничего плохо. Так что сейчас можно сосредоточиться на том, как сделать черно-белый экран при помощи системных средств. Ну, или, напротив, отключить его, если подобный режим вас смущает.

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Черно-белый экран на Самсунг

На Самсунг черно-белый экран включается и выключается через настройки телефона без активации дополнительных опций, необходимых в случае с устройствами других производителей. Вот, как его можно отключить:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Специальные возможности», а затем — «Средства улучшения видимости».
  3. Во вкладке «Настройка цвета» выберите «Оттенки серого», чтобы сделать черно-белый экран на Андроид, или выключите опцию для выхода из этого режима.

На некоторых версиях прошивки эта функция может быть скрыта

Оболочка смартфонов Samsung OneUI регулярно обновляется, поэтому не исключено, что в последних версиях опция скрыта глубже. Поэтому, если вы не нашли нужный переключатель, изучите следующую инструкцию.

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Как убрать черно-белый экран

На большинстве смартфонов черно-белый режим экрана активируется и деактивируется через меню разработчиков. Это дополнительный раздел настроек, который вы можете включить, используя нашу инструкцию. А сейчас о том, как убрать черно-белый экран:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков».
  3. Во вкладке «Имитация аномалии» установите значение «Отключено» или, напротив, «Монохроматизм», если вы ищите, как включить черно-белый режим на Андроиде.

Обычно функция прячется в настройках разработчиков

В качестве примера я взял смартфон Xiaomi. Возможно, на вашем устройстве названия некоторых пунктов меню будут отличаться. Но в любом случае переключатель нужно искать в настройках для разработчиков.

Как еще отключить черно-белый режим

Хотя черно-белый цвет экрана телефона чаще всего настраивается через меню «Для разработчиков», иногда он становится следствием работы других режимов:

Таким образом, монохромный эффект нередко применяется в рамках различных эффектов, запрограммированных производителем смартфона. Если вы так и не смогли убрать черно-белый экран, выполните сброс настроек. Ну а для всех, кому тема монохромного режима показалась интересной, напоследок я оставил кое-что интересное.

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Телефон с черно-белым экраном

Смартфоны с черно-белыми экранами пользуются определенной популярностью

Черно-белый экран на Андроид — полезная опция для тех, кто использует смартфон для чтения. Однако особенности матриц IPS и AMOLED не всегда позволяют достичь полного комфорта. Специально для таких людей выпускаются смартфоны с E-ink экранами, то есть с дисплеями, основанными на электронных чернилах. Пару лет назад мы делали подборку подобных устройств.

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Экраны таких телефонов по умолчанию черно-белые. Цветной режим на них нельзя включить ни при каких обстоятельствах. Зато можно рассчитывать на комфортное чтение и продолжительное время работы от одного заряда. Ну а как вы относитесь к черно-белому режиму?

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