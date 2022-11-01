Черно-белый экран на телефоне Android: как включить и как выключить

Производители смартфонов соревнуются в том, чей экран поддерживает больше цветов. Кто-то заявляет 6 миллионов оттенков, а кто-то — более миллиарда. А что, если экран в одночасье станет черно-белым? У многих людей это вызовет раздражение, ведь мы любим наблюдать за окружающим миром во всех красках. В то же время найдутся и те, кто попытается разобраться, как сделать черно-белый экран, так как монохром кажется им, например, более безопасным для глаз. Сегодняшний материал для обеих категорий людей. И для тех, кто не знает, что делать, если экран черно-белый, и для тех, кто хочет сделать его таковым.

Почему экран черно-белый

Помню, лет 20 назад у меня дома стоял кинескопный телевизор «Рубин». Он был цветным, но стоило однажды отвесить ему подзатыльник для нормализации картинки кабельного ТВ, как экран стал черно-белым. К чему я это вспомнил? Да к тому, что черно-белый экран Xiaomi или любого другого смартфона — это не следствие физического воздействия, в отличие от случая с телевизором, а включение специальной опции, которая есть в настройках каждого смартфона. Почему он включился — другой вопрос. Возможно, вы сделали пару неловких движений, или таким образом проявился один из глюков вашего девайса.

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Черно-белый режим — зачем нужен

В то время как многие пользователи находятся в недоумении от того, что у их смартфона цвет экрана черно-белый, разработчики из Google, наверное, где-то хихикают в своем офисе, ведь именно они создали его. Ну и зачем, спрашивается? Как ни странно, есть люди, которые сами хотят сделать черно-белый режим, выделяя следующие причины своего решения:

монохромный экран в буквальном смысле уменьшает зависимость от смартфона, позволяя быстрее уснуть;

на черно-белом экране комфортнее читать текст;

в комбинации с AMOLED-экраном и темной темой черно-белый режим улучшает автономность.

Если честно, на первый довод я смотрю скептически, но с остальными двумя могу полностью согласиться. От черно-белого режима меньше устают глаза, что важно при чтении, а на смартфонах с AMOLED-экранами, главной особенностью которых является автономная работа пикселей, эта опция действительно помогает сэкономить энергию.

Экран телефона стал черно-белым — что делать

Думаю, я доходчиво ответил на вопрос, почему экран телефона стал черно-белым, и по какой причине некоторые люди не видят в этом ничего плохо. Так что сейчас можно сосредоточиться на том, как сделать черно-белый экран при помощи системных средств. Ну, или, напротив, отключить его, если подобный режим вас смущает.

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Черно-белый экран на Самсунг

На Самсунг черно-белый экран включается и выключается через настройки телефона без активации дополнительных опций, необходимых в случае с устройствами других производителей. Вот, как его можно отключить:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Специальные возможности», а затем — «Средства улучшения видимости». Во вкладке «Настройка цвета» выберите «Оттенки серого», чтобы сделать черно-белый экран на Андроид, или выключите опцию для выхода из этого режима.

Оболочка смартфонов Samsung OneUI регулярно обновляется, поэтому не исключено, что в последних версиях опция скрыта глубже. Поэтому, если вы не нашли нужный переключатель, изучите следующую инструкцию.

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Как убрать черно-белый экран

На большинстве смартфонов черно-белый режим экрана активируется и деактивируется через меню разработчиков. Это дополнительный раздел настроек, который вы можете включить, используя нашу инструкцию. А сейчас о том, как убрать черно-белый экран:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков». Во вкладке «Имитация аномалии» установите значение «Отключено» или, напротив, «Монохроматизм», если вы ищите, как включить черно-белый режим на Андроиде.

В качестве примера я взял смартфон Xiaomi. Возможно, на вашем устройстве названия некоторых пунктов меню будут отличаться. Но в любом случае переключатель нужно искать в настройках для разработчиков.

Как еще отключить черно-белый режим

Хотя черно-белый цвет экрана телефона чаще всего настраивается через меню «Для разработчиков», иногда он становится следствием работы других режимов:

Таким образом, монохромный эффект нередко применяется в рамках различных эффектов, запрограммированных производителем смартфона. Если вы так и не смогли убрать черно-белый экран, выполните сброс настроек. Ну а для всех, кому тема монохромного режима показалась интересной, напоследок я оставил кое-что интересное.

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Телефон с черно-белым экраном

Черно-белый экран на Андроид — полезная опция для тех, кто использует смартфон для чтения. Однако особенности матриц IPS и AMOLED не всегда позволяют достичь полного комфорта. Специально для таких людей выпускаются смартфоны с E-ink экранами, то есть с дисплеями, основанными на электронных чернилах. Пару лет назад мы делали подборку подобных устройств.

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Экраны таких телефонов по умолчанию черно-белые. Цветной режим на них нельзя включить ни при каких обстоятельствах. Зато можно рассчитывать на комфортное чтение и продолжительное время работы от одного заряда. Ну а как вы относитесь к черно-белому режиму?