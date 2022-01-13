Плюсы и минусы AMOLED-экранов, о которых вы могли не знать

В 2022 году все больше смартфонов получают AMOLED-дисплеи, потихоньку вытесняя IPS-матрицы. Такие экраны стали устанавливать не только в дорогие флагманы, но и в бюджетные варианты. Например, в Samsung Galaxy. Но даже у таких матриц есть свои преимущества и недостатки: как-то раз мы уже вскользь упоминали AMOLED, когда рассказывали про чтение с экрана смартфона. Сегодня разберемся в том, чем же плох AMOLED, чем он лучше IPS и почему точно стоит выбрать смартфон с AMOLED для дальнейшего использования.

Что такое AMOLED

AMOLED — это активная матрица на органических светодиодах (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode). Каждый диод является источником света, подсвечиваясь по отдельности — это основное отличие от IPS-экрана, в котором необходимо подсвечивать всю матрицу из жидких кристаллов целиком. Кстати, за счет качественно откалиброванной матрицы экран смартфона имеет отличную цветопередачу — черный и белый цвета обретают естественный вид под любыми углами обзора.

А благодаря точечной подсветке AMOLED потребляет меньше энергии, потому что черные пиксели не подсвечиваются. Благодаря этому именно в AMOLED-экранах имеет смысл использование темной темы оформления — за счет нее увеличивается автономность смартфона. Кроме того, именно из-за отключения отдельных пикселей появилась технология Always On Display.

Самые интересные телефоны, представленные в начале года на CES 2022

Что такое Always On Display

Одно из преимуществ AMOLED-экранов, о котором многие почему-то забывают — это наличие Always On Display. Функция позволяет увидеть информацию, которая отображается на заблокированном экране. С ее помощью вам не нужно лишний раз разблокировать смартфон, ведь все необходимое уже есть: пропущенные звонки, кнопки управления плеером, время и даже погода. За счет того, что изображение монохромное, все видно даже при ярком солнечном свете.

Это огромный плюс: не придется мучаться с автояркостью или вручную выкручивать яркость до максимума. А еще функция достаточно безопасна, ведь уведомления с текстом из мессенджеров не выводятся на экран смартфона: для этого придется разблокировать экран. На работу дисплея в таком режиме тратится в среднем 1% запасов аккумулятора в час, а то и ниже, если смартфон находится в сумке или кармане.

Совет дня: Какой смартфон купить вместо айфона

Недостатки AMOLED-дисплеев

Несмотря на то, что AMOLED становится все популярнее, у него все же есть ряд недостатков, один из которых — стоимость. Несмотря на то, что данный тип экранов выпускается уже более 10 лет, их стоимость по-прежнему высока. Даже AMOLED-матрицы в среднебюджетных смартфонах — та еще головная боль. В случае ремонта вам придется заплатить за замену дисплея на порядок больше, чем за IPS-экран почти в 2 раза.

Еще один минус AMOLED в том, что на нем невозможно получить идеальный цвет. Белый и его оттенки постоянно отсвечивают синим или зеленым: этого можно не замечать, но он присутствует всегда. Еще считается, что такие экраны недолговечны — у них есть склонность к выгоранию. Дело в том, что в местах выгорания могут появиться темные тени, которые можно разглядеть, но происходит это крайне редко. Современными смартфонами пользуются максимум 3-4 года, а не 10 лет — за это время картинка точно не изменится.

Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен!

Преимущества AMOLED-дисплея

Если закрыть глаза на вышеуказанные недостатки, то AMOLED не так уж и плох, а владельцам смартфонов с таким экраном очень повезло. Чем еще хороши AMOLED-экраны?

Малая толщина . AMOLED-матрица намного тоньше IPS из-за того, что у нее нет слоя, отвечающего за рассеивание света на кристаллы. Именно за счет малой толщины AMOLED применяется в создании складных смартфонов.

. AMOLED-матрица намного тоньше IPS из-за того, что у нее нет слоя, отвечающего за рассеивание света на кристаллы. Именно за счет малой толщины AMOLED применяется в создании складных смартфонов. Быстрый отклик . У AMOLED-дисплеев скорость отклика пикселей намного выше, чем у IPS: именно поэтому такие дисплеи отображают картинку с высокой частотой смены кадров, делая ее более плавной. Большой плюс в играх, где используется VR.

. У AMOLED-дисплеев пикселей намного выше, чем у IPS: именно поэтому такие дисплеи отображают картинку с высокой частотой смены кадров, делая ее более плавной. Большой плюс в играх, где используется VR. Насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими в отличие от IPS. Правда, некоторые производители перебарщивают, делая ее какой-то чересчур нереалистичной.

Проблемы с Android? Заходите в наш Telegram-чат: найдем решение!

Недорогой смартфон с Амолед экраном

Если до сих пор пользовались только смартфонами с IPS и не знаете с чего начать и на что ориентироваться, то присмотритесь к Xiaomi 11 Lite 5G NE. Это классный смартфон не только с отличной производительностью и хорошей камерой, но и качественным AMOLED-экраном на 6,55 дюйма: вы получите качественное изображение с высокой частотой обновления кадров 90 Гц. Кроме того, в нем есть модуль 5G: как известно, нового стандарта связи пока нет в России, но это прекрасная инвестиция в будущее. По ссылке ниже нашли для вас смартфон по приятной цене, благо праздники позади и дефицита на устройство не наблюдается.

Xiaomi с AMOLED-экраном

Как думаете, возможно ли починить смартфон? Отвечаем: все зависит от его ремонтопригодности. Собрали всю информацию об этом и рассказали, от чего она зависит, как ее определяют и почему смартфоны так легко ломаются.