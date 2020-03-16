Режим энергосбережения уже давно стал нормой для подавляющего большинства смартфонов. Вряд ли вы найдёте аппарат даже трёх-, а то и четырёхлетней давности, который не имеет функции экономии энергии. Другое дело, что где-то он только один, а где-то можно встретить целую палитру режимов на каждый отдельный случай. Безусловно, куда практичнее выбрать тот, который соответствует вашему сценарию использования. Однако для некоторых широкий ассортимент оказывается скорее проблемой. Ведь для того, чтобы грамотно их использовать, в них нужно ещё и разобраться. Восполняем пробел.

Всего в прошивке Android-смартфона может быть доступно до четырёх разных режимов работы. Как правило, это производительный, адаптивный, оптимизированный (средняя экономия) или ультра. Разберём каждый из них по отдельности.

Когда использовать производительный режим

Первый режим – производительный, также известный, как игровой, или обычный – чисто технически не может относиться к энергосберегающим в принципе. В нём смартфон работает на полную мощность и совершенно не экономит ресурс аккумулятора. Более того, в некоторых смартфонах – там, где его называют игровым, он, напротив, может даже поспособствовать более быстрой разрядке, поскольку задействует максимум ресурсов и направляет их на обеспечение работоспособности игры. Это необходимо для того, чтобы добиться быстрой обработки картинки, спецэффектов и частоты смены кадров.

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Допустим, если вы играете в тяжёлые игры вроде World of Tanks, PUBG или Fortnite, логично, что вам понадобится вся мощь вашего смартфона. Только так вы сможете добиться от него максимальной производительности и правильной отработки всех игровых деталей. Это справедливо для любых аппаратов, независимо от того, запускаете вы игру на Galaxy S20 Ultra или на Galaxy A30, разница в вычислительной мощности которых отличается в несколько раз. Поскольку игры сами подстраиваются под смартфон, исходя из его железа, занижать производительность настоятельно не рекомендую даже на самых мощных устройствах.

Как работает адаптивный режим энергосбережения

Адаптивный режим энергосбережения – это самый хитрый и, на мой взгляд, бессмысленный режим из тех, что вообще можно было придумать. Его можно встретить далеко не во всех смартфонах, но даже там, где он есть, он представляет собой нечто невразумительное. Как правило, производители называют его умным режимом, потому что он умеет самостоятельно адаптироваться к текущей модели использования, подстраивая расход энергии под выполняемую задачу. Если пользователь общается в чате, производительность падает и возрастает время автономной работы, а если пользователь играет, то производительность возрастает, а автономность – наоборот, стремится вниз. Но не всё так просто.

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Мой личный опыт использования разных смартфонов с адаптивным режимом показал, что на самом деле режим, который производители называют умным, является донельзя глупым. Аппараты в большинстве своём довольно быстро привыкают к текущему сценарию использования, а при резкой смене рода занятий долго приходят в себя, пытаясь сообразить, что делать с производительностью: повышать её или понижать. В результате если вы после долгого веб-сёрфинга или общения в мессенджере включите игру, смартфон не успеет перестроиться сразу и какое-то время игра будет тормозить, а при обратной рокировке он не сможет сразу понизить производительность и какое-то время будет гонять процессор на полную катушку. Одним словом, чушь. Не пользуйтесь им.

Лучший режим энергосбережения

А вот оптимизированный режим – это, на мой вкус, самое оно. В этом режиме смартфон немного понижает производительность процессора и яркость экрана (при желании её можно настроить самостоятельно, режим не отключится), а также активирует особый сценарий взаимодействия с приложениями. Этот сценарий предполагает автоматическое управление фоновыми процессами для достижения наилучших показателей автономности. Проще говоря, смартфон может сам запрещать фоновую активность тех или иных приложений либо – всё зависит от марки смартфона – будет предупреждать о том, что конкретная программа расходует много энергии, рекомендуя закрыть её.

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Мне сложно сказать, насколько сильно урезается вычислительная мощность процессора в этом режиме – всё-таки каждый производитель задаёт настройки так, как считает нужным. Однако я сам пользуюсь оптимизированным режимом энергосбережения и остаюсь им очень доволен. Благодаря ему мой Honor View 20 живёт примерно на два часа дольше, чем в обычном режиме. На мой взгляд, это более чем достойный показатель, поскольку падения производительности я не ощущаю от слова совсем, а вот дополнительная пара часов работы лишней точно не будет.

Ультра-режим энергосбережения

Последний режим – максимальный режим, или ультра-режим. Несмотря на то что иногда они могут отличаться по реализации, они преследуют одну и ту же цель – дать смартфону возможность проработать ещё какое-то время, прежде чем отключиться. Как правило, этот режим включается в крайнем случае, например, если уровень заряда стремительно приближается к нулевой отметке, грозя аппарату полным отключением. В этом режиме отключается возможность запуска многих энергоёмких приложений, все беспроводные интерйейсы, а сам смартфон превращается, по сути, в звонилку, которая только и годится, что для звонков или СМС-сообщений.

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Я таким режимом не пользуюсь и включал его только один раз, когда ждал звонка и заметил, что у меня осталось 5% заряда. Правда, это не сильно помогло, потому что в итоге через час смартфон всё равно сел, и звонка я так и не дождался. Конечно, оставь я всё, как есть, зарядка закончилась бы ещё быстрее, но мне бы хотелось, чтобы в ультра-режиме смартфон расходовал по проценту в час, чтобы я наверняка был уверен, что смогу долго оставаться на связи, несмотря на отсутствие возможности подзарядиться. Во всяком случае, это было бы и логично, и удобно, ведь в пассивном режиме работы GSM-связь вряд ли потребляет много энергии, а значит, продлить автономность можно было бы и побольше.