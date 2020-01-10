Чтение на смартфоне — дело полезное, и именно этим мы и занимаемся каждый день. Если раньше IPS-дисплеи пользовались наибольшей популярностью, сегодня всё более привлекательными становятся AMOLED-экраны. Их недостатком является широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Производители решают данную проблему использованием функции DC-Dimming, но при этом даже с включенной функцией пульсация на AMOLED-экранах сильнее, чем на IPS.

К тому же сама технология таких экранов делает их использование для глаз менее комфортным и требует повышенного разрешения экрана. Простыми словами, с AMOLED-экраном зрение со временем может ухудшиться, если вы проводите за телефоном больше 5 часов в день и большую часть времени читаете различные материалы. Неплохой альтернативой могут стать устройства со встроенным E-Ink дисплеем. Идеальное сочетание: основной AMOLED-экран и дополнительный E-Ink. Однако некоторые даже решаются делать E-Ink дисплей основным. В этом материале представлены смартфоны с E-Ink дисплеем.

Hisense с цветным E-Ink экраном

Компания на выставке CES 2020 представила первый в мире телефон с цветным E-Ink экраном. Она заявляет, что картинка обновляется быстрее в сравнении с текущими E-Ink экранами. Смартфон способен отображать 4096 цветов и будет иметь очень хорошую автономность (предположительно около недели использования от одного заряда аккумулятора). Пока нет данных по стоимости и старте продаж смартфона.

Это безусловно интересный телефон и идеально подойдёт тем, кто часто читает различные статьи или книги на смартфоне. Можно даже переписываться с друзьями.

Hisense A5 — бюджетник от Hisense

Аппарат оснащён процессором Snapdragon 450, имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, из коробки работает на Android 9, имеет 5,8-дюймовый E-Ink HD-дисплей, аккумулятор на 4500 мАч, 13-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры. На Aliexpress устройство можно приобрести за 20 тысяч рублей.

Hisense A6L — лучший телефон с E-Ink экраном

Этот гаджет двумя экранами. Основной IPS с диагональю 6,53 дюймов и FullHD-разрешением. Второй E-Ink экран имеет HD-разрешение. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 660AIE, оснащён 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флеш-памяти, двойной 24-Мп камерой и 20-Мп фронтальной, а также аккумулятором на 3800 мАч.

На Aliexpress аппарат оценен в 30 тысяч рублей. Не так уж и мало за не очень привлекательное железо, однако низкая популярность таких решение заставляет производителей идти на такие меры.

YoutaPhone 3 — AMOLED и E-Ink для идеального сочетания

YotaPhone 3 был представлен в 2017 году и предлагает два дисплея. Основной AMOLED-экран имеет диагональ 5,5 дюймов и FHD-разрешение, дополнительный с HD-разрешением на 5,2 дюйма. Из остальных характеристик выделим Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, 12-Мп камеру. Купить его можно в Китае за 15 тысяч рублей.

kingrow k1 — как собрать 5 миллионов на устаревшем устройстве

Данный проект достаточно примечательный и пройти стороной мы его не могли. На площадке по сбору средств Indiegogo в середине 2019 года был запущен проект смартфона с E-Ink дисплеем Kingrow K1. Устройство оценено в 299 долларов и предлагает абсолютно никакое железо: MediaTek MT6763, Android 8.1, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, 5,17-дюймовый HD-дисплей.

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Очевидно, что он не стоит своих денег. Даже устройства выше гораздо привлекательнее при том, что ранее мы ругали их за высокую стоимость. Но интересно не только это. Проекту удалось собрать 5 миллионов 300 тысяч рублей. Всего в сборе участвовало 299 человек. Конечно, 300 человек — не очень большая цифра, и, вероятно, именно поэтому производство гаджета обошлось дороже, но сам смартфон не цепляет даже внешне. Разработчики не предложили уникальный дизайн наподобие Mudita Pure или Light Phone 2.

Mudita Pure — «фьючафон» с классным дизайном

Это классный кнопочный телефон с E-Ink дисплеем. Компания заявляет, что аппарат имеет продвинутую антенну, из-за чего излучение радиоволн минимальное (SAR). Здесь нет Интернета (можно использовать устройство как модем, подключив к ноутбуку), имеются качественные динамики от Harman, Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъем под наушники, 2 слота под nano-sim и таймер для медитации.

Аппарат можно предзаказать на Kickstarter.

Light Phone 2 — размером с кредитную карту

Для тех, кому необходим доступ в Интернет, есть потрясающий Light Phone 2 с поддержкой 4G. Аппарат размером с кредитную карточку заставит полюбить себя. Проект уже собрал 215 млн рублей на Indiegogo, однако мы не могли обойти его стороной.

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