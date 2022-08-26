Помогает ли функция защиты зрения на смартфоне и как ее включить

Многие из нас смотрят в экран смартфона по несколько часов в день, что волей не волей вызывает вопросы относительно опасности длительной эксплуатации гаджета. Тревогу пользователей в свое время ловко подхватили производители техники, и мы пришли к тому, что сегодня почти на каждом Андроиде есть режим защиты зрения или ночной режим. В теории он должен снять нагрузку и тем самым защитить наши глаза. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Что такое ночной режим

Функция, о которой сегодня пойдет речь, после своей активации делает экран смартфона более желтым, что, по заявлениям производителя, должно помочь пользователю быстрее отойти ко сну. Отсюда и название опции — ночной режим. Впрочем, в зависимости от марки устройства она может называться иначе, и в каждом наименовании прослеживается определенный маркетинговый ход:

Huawei — Защита зрения ;

; OPPO — Ночной режим ;

; Samsung — Фильтр синего цвета ;

; vivo — Защита глаз ;

; Xiaomi — Режим чтения.

Несмотря на то, что в каждом названии заложен определенный смысл, речь во всех случаях идет об одной и той же функции, которая делает оттенок экрана более теплым. В Huawei и vivo считают, что она защитит ваши глаза, OPPO рекомендует включать ее перед отходом ко сну, а Xiaomi говорит о пользе опции для людей, привыкших использовать телефон в качестве читалки.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как включить ночной режим

Прежде чем подробнее разобраться в вопросе пользы ночного режима (он же — фильтр синего), предлагаю остановиться на особенностях активации и настройки функции. Если вы решите включить режим чтения, вам понадобится:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Экран». Открыть вкладку «Режим чтения». Передвинуть переключатель, активирующий опцию. Настроить режим работы и силу режима.

Также опция активируется через центр управления (шторку уведомлений). Сразу после ее включения экран становится желтым, из-за чего в первые минуты вам может не понравиться качество картинки. Но буквально через несколько минут глаза привыкают к новой цветопередаче, и ночной режим уже не смотрится инородным.

Полезен ли режим чтения

Глядя на название функции у разных производителей, можно сделать вывод, что больше всего упор на ее пользу делают в Huawei и vivo, заявляя о защите зрения. При этом Samsung идет еще дальше, называя опцию фильтром синего, как бы намекая на то, что синий цвет — это зло, сравнимое едва ли не с ультрафиолетовым излучением.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

На практике все обстоит иначе. Для начала еще раз напомню, что каждый пиксель экрана смартфона состоит из трех условных лампочек зеленого, красного и синего цвета. Включая ночной режим, мы принудительно снижаем яркость синего субпикселя, из-за чего изображение кажется нам более теплым или попросту желтым.

Считается, что синий цвет обладает высокой энергией фотонов (2,75 эВ) на фоне других цветов (у красного — 1,97 эВ). Но даже он слишком далек от показателей ультрафиолета, которые зачастую превышают 10 эВ. То есть холодные оттенки с преобладанием синего являются абсолютно безвредными, что доказывают исследования Американской академии офтальмологии. В то же время главным источником синего цвета является Солнце, и человек получает такую дозу этого цвета за 1 час пребывания на улице в безоблачную погоду, сколько схватил бы за 30 часов просмотра экрана смартфона в стандартном режиме. И вот тут можно было бы закрыть тему, признав, что фильтр синего — это чепуха, но есть один нюанс.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Помните, чуть раньше я говорил, что желтизна картинки поначалу кажется нам неестественной, но со временем глаза привыкают, и мы не замечаем подвоха. Но, если вы будете несколько дней пользоваться смартфоном с активным фильтром синего цвета, а затем решите переключиться на стандартный режим, то испытаете дискомфорт, сравнимый с просмотром яркого экрана в полной темноте. Дискомфорт в конечном итоге пройдет, но на это потребуется время вплоть до нескольких часов. До этого момента вы будете хотеть снова переключиться на режим чтения, так как глазам может стать дискомфортно до боли в голове.

И это мы говорим о функции смартфона, а ведь есть еще целая индустрия так называемых очков для компьютера с желтыми линзами. Человек, пытаясь обезопасить свое зрение во время долгого пребывания за экраном, надевает эти очки и постепенно настолько привыкает к теплым тонам, что больше не может не пользоваться вспомогательным аксессуаром. В итоге фирма, выпускающая очки, получает прибыль. А покупатель еще одну привычку.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Свою выгоду также извлекают производители смартфонов и фирмы, которые проводят тесты оборудования перед их запуском. Если вы активно следите за презентациями новинок, то наверняка слышали о сертификации немецкой фирмы TÜV Rheinland. Ее наличие говорит о сниженном излучении синего цвета, что, как мы выяснили ранее, является не более чем маркетинговой уловкой. Производитель смартфона получает очередной шильдик, которым можно похвастаться на презентации, а аудитор — деньги за довольно-таки бесполезную работу.