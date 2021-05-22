Читы на динозаврика в Google Chrome: скорость и бессмертие

Думаю, все хотя бы раз играли в раннер Dino, который встроен в Google Chrome. Как правило, он включается, если подключение к интернету теряется, и тогда браузер сам предлагает игру, чтобы скоротать время, пока соединение не восстановится. Не знаю, как вы, а меня Dino сильно затягивает, так что даже когда интернет снова начинал работать, я ещё какое-то время продолжал бегать и очень расстраивался, когда врезался в препятствия и проигрывал. Думаю, среди вас тоже такие есть. А что, если я скажу вам, что можно немного помочь себе вводом специальных чит-кодов?

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Оказывается, в игре Dino из Google Chrome – по крайней мере, в десктопной версии браузера – есть свои чит-коды. Они позволяют обойти некоторые ограничения разработчиков и тем самым облегчить себе дорогу к рекорду, которым потом можно похвастать перед друзьяи, знакомыми и коллегами по работе. Только не показывайте свой результат начальнику – а то он решит, что вы вместо того, чтобы работать, только и делаете, что играете.

Как ввести чит на динозаврика

Ввести чит-код в Dino довольно просто, но чуть сложнее, чем в какой-нибудь GTA:

Запустите Google Chrome у себя на компьютере;

В поисковой строке откройте страницу chrome://dino;

Нажмите на правую кнопку мыши и выберите «Просмотреть код»;

Откройте вкладку Console на самом верху страницы;

Введите команду Runner.instance_.setSpeed(1000) и нажмите Enter;

Введите команду Runner.instance_.gameOver = function(){}; и нажмите Enter.

Первый код даёт прирост скорости. Вместо 1000 вы можете выбрать любое другое значение. Например, 1.5 или 2, чтобы было интереснее играть уже на старте. Так вы ускорите динозаврика и он будет бежать быстрее. Второй чит позволяет проходить через препятствия.

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То есть все те барьеры, деревья и птеродактили, на которые вы обычно натыкаетесь и проигрываете, больше не будут вам мешать. Вы будете бежать без остановки и вообще сможете просто оставить динозавра одного, никак им не управляя, а потом прийти и посмотреть на достигнутый результат. Правда, так играть неинтересно.

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Поэтому я рекомендую лишь немного увеличить скорость, потому что на x1000 на экране даже не отображаются препятствия (они появляются лишь на мгновение с левого края экрана) и включить призрачные препятствия только на всякий случай. В результате вы будете бежать достаточно быстро, но при этом будете видеть препятствия, через которые надо будет перепрыгивать.

А, если вдруг вы ошибётесь, то не проиграете, а просто пробежите сквозь них. Это своего рода подстраховка, которая не позволит вам проиграть в самый ответственный момент. Но основную часть игры нужно проходить так, словно никакой подстраховки на самом деле нет. Это не лишит вас приятных впечатления от всего процесса.

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Пока это все чит-коды, которые известны на данный момент, однако я не думаю, что могут быть другие. Всё-таки игра слишком примитивна и незамысловата, чтобы обманывать её ещё каким бы то ни было образом. Поэтому вряд ли, что найдётся что-то сверх того, что уже есть. Так что наслаждайтесь имеющимся. А если что-то появится, я это обязательно добавлю в статью.