Читы на динозаврика в Google Chrome: скорость и бессмертие

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Иван Кузнецов 0

Думаю, все хотя бы раз играли в раннер Dino, который встроен в Google Chrome. Как правило, он включается, если подключение к интернету теряется, и тогда браузер сам предлагает игру, чтобы скоротать время, пока соединение не восстановится. Не знаю, как вы, а меня Dino сильно затягивает, так что даже когда интернет снова начинал работать, я ещё какое-то время продолжал бегать и очень расстраивался, когда врезался в препятствия и проигрывал. Думаю, среди вас тоже такие есть. А что, если я скажу вам, что можно немного помочь себе вводом специальных чит-кодов?

Chrome

Играть в Dino можно проще и легче, если пользоваться читами

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Оказывается, в игре Dino из Google Chrome – по крайней мере, в десктопной версии браузера – есть свои чит-коды. Они позволяют обойти некоторые ограничения разработчиков и тем самым облегчить себе дорогу к рекорду, которым потом можно похвастать перед друзьяи, знакомыми и коллегами по работе. Только не показывайте свой результат начальнику – а то он решит, что вы вместо того, чтобы работать, только и делаете, что играете.

Как ввести чит на динозаврика

Ввести чит-код в Dino довольно просто, но чуть сложнее, чем в какой-нибудь GTA:

  • Запустите Google Chrome у себя на компьютере;
  • В поисковой строке откройте страницу chrome://dino;
Код страницы

Читы можно вводить на странице с кодом

  • Нажмите на правую кнопку мыши и выберите «Просмотреть код»;
  • Откройте вкладку Console на самом верху страницы;
Читы

После ввода каждого чита нужно нажимать Enter

  • Введите команду Runner.instance_.setSpeed(1000) и нажмите Enter;
  • Введите команду Runner.instance_.gameOver = function(){}; и нажмите Enter.

Первый код даёт прирост скорости. Вместо 1000 вы можете выбрать любое другое значение. Например, 1.5 или 2, чтобы было интереснее играть уже на старте. Так вы ускорите динозаврика и он будет бежать быстрее. Второй чит позволяет проходить через препятствия.

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То есть все те барьеры, деревья и птеродактили, на которые вы обычно натыкаетесь и проигрываете, больше не будут вам мешать. Вы будете бежать без остановки и вообще сможете просто оставить динозавра одного, никак им не управляя, а потом прийти и посмотреть на достигнутый результат. Правда, так играть неинтересно.

Как сделать Dino в Chrome бессмертным

Поэтому я рекомендую лишь немного увеличить скорость, потому что на x1000 на экране даже не отображаются препятствия (они появляются лишь на мгновение с левого края экрана) и включить призрачные препятствия только на всякий случай. В результате вы будете бежать достаточно быстро, но при этом будете видеть препятствия, через которые надо будет перепрыгивать.

Дино

Посмотрите, как Дино проходит сквозь препятствие

А, если вдруг вы ошибётесь, то не проиграете, а просто пробежите сквозь них. Это своего рода подстраховка, которая не позволит вам проиграть в самый ответственный момент. Но основную часть игры нужно проходить так, словно никакой подстраховки на самом деле нет. Это не лишит вас приятных впечатления от всего процесса.

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Пока это все чит-коды, которые известны на данный момент, однако я не думаю, что могут быть другие. Всё-таки игра слишком примитивна и незамысловата, чтобы обманывать её ещё каким бы то ни было образом. Поэтому вряд ли, что найдётся что-то сверх того, что уже есть. Так что наслаждайтесь имеющимся. А если что-то появится, я это обязательно добавлю в статью.

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