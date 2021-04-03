4 лучших альтернативы Google Chromecast

Google Chromecast остается одним из самых простых решений для беспроводной потоковой передачи между устройствами в любом месте, где есть надежный сигнал Wi-Fi. Он работает для потоковой передачи на телевизор развлекательного контента или для проведения презентаций. Однако, у этого гаджета есть достойные альтернативы, которые во многом превосходят его или как минимум выглядят не хуже. Поэтому, если вы им пользуетесь, то у нас есть для вас подборка того, что может заинтересовать вас в качестве обновления. Если не пользуетесь, то обратите внимание на них, чтобы начать делать это. В списке всего несколько устройств, зато они действительно лучшие из лучших.

Что купить вместо Google Chromecast

NVIDIA Shield TV — медаплеер NVIDIA

NVIDIA уже много лет присутствует среди стриминговых приставок для Android TV с тем же оборудованием NVIDIA Shield TV. В 2019 году оно получило обновленный процессор, который предоставляет все функции, необходимые для того, чтобы идти в ногу с новыми конкурентами в области потоковой передачи контента.

Вышло важное обновление Google Chromecast с новыми функциями.

Shield TV — это устройство, которое как и Chromecast, спроектировано так, чтобы спрятаться за телевизором, но в то же время обеспечивает лучшее, что может предложить Android TV. Это означает, что вы получаете лучшие приложения и сервисы Google, разработанные специально для ТВ из магазина Google Play, а также собственные сервисы NVIDIA, предназначенные для геймеров.

Есть поддержка контента 4K и HDR, а также Dolby Vision и Atmos для телевизоров, которые поддерживают эти технологии. Чипсет Tegra X1+ разработан для игр и обеспечивает впечатляющий эффект масштабирования NVIDIA с усилением искусственного интеллекта. Функция позволяет переводить видео 1080p в формат 4K. Но делает она это не номинально, а с реальным улучшением качества.

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Shield TV также предлагает отличную поддержку аксессуаров Bluetooth. Она включает в себя обновленный пульт с интеллектуальной подсветкой и переназначаемыми кнопками. Вы можете подключить беспроводные наушники или динамики, клавиатуру для ввода учетных данных или игровой контроллер.

Теперь о минусах. Из-за небольшого размера корпуса и удешевления конструкции, встроенная память всего 8 ГБ. Правда, есть ”костыль” в виде поддержки карт памяти microSD. Они понадобятся, чтобы хранить контент или загружать игры из Google Play.

Примерная цена NVIDIA Shield TV — 29 000 рублей

Chromecast с Google TV — новый хромкаст

Если вам кажется, что рекомендовать один Chromecast вместо другого немного странно, то сначала дочитайте до конца аргументы.

Chromecast с Google TV абсолютно не похож на несколько первых моделей Chromecast. Как минимум из-за того, что у него есть пульт дистанционного управления. Вместо того, чтобы просто полагаться на свой телефон для трансляции на телевизор, Chromecast с Google TV предоставляет полный интерфейс Android TV с настраиваемой оболочкой Google TV. Проще говоря, это означает, что приложения теперь находятся на вашем Chromecast с Google TV, а не только на вашем телефоне.

Если вы когда-либо использовали телевизор с Android TV, вы быстро разберетесь, как все работает. Интерфейс похож на то, что сегодня доступно на многих других ТВ-стиках и смарт-телевизорах, так что привыкать к новому не придется. Устройство также поддерживает Google Cast, поэтому вы не потеряете те функции, которые вам нравятся от существующего Chromecast, но при этом получите доступ к огромному количеству новых функций за относительно небольшие деньги. Вы даже получите поддержку 4K HDR.

Как я пользуюсь Chromecast и нужно ли его покупать

Конечно, не все так радужно, и минусы тоже есть, но так бывает, когда вы платите всего 50 долларов за такой продукт. Некоторые приложения не имеют интеграции с Google TV, а сама система время от времени подтормаживает. Пусть это и происходит не так часто, но не сказать об этом нельзя. Я не слышал, чтобы это кого-то серьезно напрягало, но обновления все равно решают многие проблемы. Так что гаджет еще может стать идеальным.

Примерная цена Chromecast с Google TV — 8 000 рублей

Apple TV 4K — приставка Apple

Apple известна тем, что производит высококачественные технические продукты. Иногда, хоть и не всегда, они стоят дорого, но отлично работают. Это касается и Apple TV 4K. Приятно, что этот прибор может работать самостоятельно. Для его активации, установки приложений и просмотра контента вам не надо быть в экосистеме Apple.

Для начала скажу, что tvOS от Apple очень проста в навигации и поддерживает все самые популярные потоковые сервисы с выводом в режиме 4K HDR и Dolby Vision. Apple также начала предлагать собственный сервис потоковой передачи мультимедиа (Apple TV+), который отлично работает на приставке.

Apple TV 4K поставляется в вариантах 32 ГБ или 64 ГБ без возможности расширения хранилища. У меня всегда была самая маленькая память и мне ее хватало. С другой стороны, если вы или кто-то из вашей семьи захочет поиграть в игры из Apple Arcade, он может столкнуться с нехваткой памяти.

Примерная цена Apple TV 4K — 14 000 рублей

Roku Streaming Stick+ — не все его знают

Roku является одним из ведущих брендов в области потоковых устройств и предлагает продукты всех размеров — от полнофункциональных приставок, таких, как Roku Ultra и Roku Express, до смарт-телевизоров со встроенным Roku.

Из многообразия предложений бренда в качестве альтернативы Chromecast можно выбрать Roku Streaming Stick+. Обратите внимание: если вам нужна поддержка наушников, возьмите Roku Streaming Stick+ Headphones Edition. Если такой потребности нет, лучше купить более дешевую модель.

Этот прибор устанавливается за телевизором, предлагая поддержку контента 4K и HDR. К сожалению, Dolby Vision не поддерживается, но вы получаете поддержку Dolby Atmos для определенных приложений. Пульт дистанционного управления Roku приятен и удобен в использовании. Он даже поддерживает голосовые команды, но я бы не стал на это рассчитывать. Он не такой полнофункциональный, как пульт дистанционного управления Roku Ultra, который имеет разъем для наушников, но вы можете добиться того же эффекта с помощью приложения Roku на своем смартфоне.

5 причин купить Google Chromecast

Одной из самых сильных сторон Roku является интерфейс и платформа, в которых легко ориентироваться и которые предлагают отличную поддержку всех основных (и второстепенных) сервисов потоковой передачи цифрового мультимедиа. В магазине Roku Channel Store доступно множество бесплатного контента. Однако транслировать все подряд с телефона не получится. Поэтому, если вам нравилась эта функция в Chromecast, вы можете быть немного разочарованы покупкой. Лично для себя я бы его не выбрал, но не рассказать о нем было нельзя.

Примерная цена Roku Streaming Stick+ — 40 долларов