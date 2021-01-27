Как я пользуюсь Chromecast и нужно ли его покупать

Помню, как в свое время я долго выбирал, какой медиаплеер купить, чтобы смотреть видео с флешек и жестких дисков. Теперь времена изменились, и оффлайн видео если еще не до конца ушло в прошлое, то постепенно делает это. Оно уступило место потоковым сервисам. Про сами сервисы мы сейчас говорить не будем, тем более их много и каждый выберет свой. Поговорим лучше про главный аксессуар от Google в этом направлении электроники. Я имею в виду Google Chromacast. У него есть как плюсы, так и минусы. Я не могу пользоваться им на постоянной основе, но у меня он все равно есть. В этой статье я хочу рассказать о своем отношении к этому прибору и услышать ваше мнение. Может быть вы посоветуете что-то интересное или поделитесь каким-то малоизвестным ”юзкейсом”.

Как я купил Chromecast

Свой Google Chromecast я купил года три назад в немецком Мюнхене. При этом взял я его буквально на сдачу. Покупал камеру и на кассе лежало большое количество белых коробочек с логотипом Google. При небольшой цене и мыслях попробовать что-то новое, выбора был сделан.

Как-то так получалось, что до этого я пользовался сервисами на смарт-телевизорах и стримил видео через AppleTV с iPad и MacBook. Но время перемен пришло и Chromecast я купил. Правда, пользовался им далеко не каждый день, но и разместил его на кухне — в месте, где телевизор висит на стене только ради того, чтобы был.

Можно ли купить хромкаст в России

Да, купить в России Chromecast можно! Правда, в крупных сетевых магазинах найти его не всегда получится, но у онлайн-ритейлеров и в некоторых небольших магазинах прибор есть.

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Цена варьируется в зависимости от модели и может колебаться от 2500 рублей за самую старую версию 2013 года до 8500 рублей за самую новую с поддержкой пульта и Google TV.

У меня версия 2018 года, круглой формы и без поддержки 4K, которая появилась чуть позже. Учитывая мои сценарии использования, мне этой версии более чем хватает. Сейчас ее можно купить примерно за 3000-3500 рублей.

Для чего нужен Chromecast

Лично я использовал Chromecast только для того, чтобы стримить на него видео со смартфона. Это можно сделать через браузер Chrome или через приложения, которые поддерживают формат передачи. Даже с iPhone или iPad можно стримить что-либо. Например, с YouTube, что я тоже иногда делал.

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То есть по большому счету, Chromecast является чем-то вроде переходника, который позволяет подключить смартфон к телевизору без дополнительных проводов. Нужно только, чтобы в нем был HDMI и желательно USB для питания.

С его помощью можно смотреть и фильмы, но я вижу его больше как инструмент для того, чтобы посмотреть что-то с YouTube за завтраком или во время обеденного перекуса.

Если у вас есть другие сценарии, накидывайте их в комментариях. Возможно, вы даже выводите игры через Stadia на телевизор или делаете еще что-то. Очень интересно выслушать ваше мнение.

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Как работает Google Chromecast

Google Chromecast является небольшим приборчиком, который можно подключить даже к плотно висящему на стене телевизору. Правда, в этом случае лучше пользоваться блоковым HDMI. Встроенный кабель тонкий и легко гнется, но сильно перегибать его я бы не советовал — можно и повредить, а он не отключается от прибора, так что в случае поломки придется покупать новый Chromecast.

Для прибора нужно внешнее питание. Оно подается через USB, который можно воткнуть куда угодно, но лучше поискать в телевизоре USB-разъем. Обычно он есть даже в старых моделях. Если все же его нет, то воспользуйтесь адаптером питания от розетки или даже Power Bank.

Дальше через приложение Google Home гаджет настраивается и подключается к домашней Wi-Fi сети. Через нее и передается изображение с телефона или другого устройства.

В подробности форматов передачи вдаваться не стоит, но они обеспечивают довольно высокое качество картинки. Разницу между ней и тем, что воспроизводится через встроенный плеер смарт-телевизора или внешний источник по кабелю, вы вряд ли заметите. Добавлю только, что формат разрабатывался при содействии Netflix и YouTube.

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Стоит ли покупать хромкаст

Я купил себе Chromecast и не пожалел об этом. Если он сломается или потеряется, я пойду и куплю еще один. Это действительно удобный гаджет, особенно, если вы пользуетесь продуктами Google и вам близка их философия.

Говорить о том, что вы получите ультимативный гаджет, я бы не стал, но даже если вам всегда есть, что посмотреть на YouTube, и у вас дома большой телевизор, вы уже получите удовольствие.

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Новые поколения Chromecast еще больше раскрывают его потенциал, запас которого еще не исчерпан. Например, появление пульта в последнем поколении решило многие проблемы взаимодействия, хотя пользоваться приставкой по-прежнему можно и без него.

Не забывайте рассказать, что вы думаете о Google Chromecast и пользуетесь ли вы им. Если да, то каким поколением и для чего.