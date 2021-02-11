Вышло важное обновление Google Chromecast

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Артем Сутягин 0

Так уж повелось, что аппаратные продукты Google известны своими ошибками и частыми лагами. С этим в основной своей массе не спорят даже преданные фанаты бренда. Некоторые из этих проблем годами остаются без внимания и даже переносятся на новые поколения устройств, а некоторые время от времени исправляются. При этом часто исправление производится не исправлениями дефектов конструкции, а программными методами. Для этого достаточно скачать обновление ПО. Сейчас компания выпустила такое обновление, которое исправляет некоторые существенные ошибки Google Chromecast с Google TV. Кроме этого, гаджет получил повышение стабильности и даже некоторые новые функции, которых до этого не было.

Chromecast

Если у вас есть такой гаджет — не забывайте его обновлять.

Обновление Google Chromecast с Google TV

Google Chromecast с Google TV — последнее устройство для потоковой передачи от компании. Оно было анонсировано в конце сентября вместе с Pixel 4a 5G и Pixel 5. Как обычно это и бывает, с первого дня продаж в нем начали обнаруживаться какие-то проблемы. Сейчас, спустя несколько месяцев, компания ответила на них обновлением программного обеспечения.

Google выпустила внеплановое обновление Chrome, которое нужно установить всем.

В настоящее время продукт получает обновление прошивки с номером сборки 200918.033. Среди проблем, которое оно решает пользователи могут заметить долгожданное исправление проблемы с экраном восстановления. На эту проблему жаловались многие, но решить ее быстро не представлялось возможным.

Chromecast

Купив такой гаджет, можно решить много домашних проблем с подключением.

Поэтому, если вы являетесь владельцем данного устройства, обязательно обновите его как можно скорее. Однако вы могли еще не получить эту сборку. В этом случае расстраиваться не стоит и лучше проверить ее наличие через некоторое время. Так происходит из-за того, что обновление распространяется поэтапно и не все устройства получают его одновременно.

Что изменилось в новой прошивке Chromecast

Кроме решения проблемы с экраном восстановления, согласно журналу изменений, последнее обновление улучшает поддержку 4K для некоторых телевизоров и дает нормальную поддержку Dolby Audio для потокового контента Dolby Atmos и Dolby Digital Plus.

Chromecast

Когда у этого гаджета появился пульт, это стало новым витком его развития.

Этим изменения тоже не ограничиваются и устройство получило исправления безопасности. А кроме этого, была повышена стабильность и производительность работы устройства в разных режимах.

Вот полный перечень улучшений, новой прошивки Chromecast:

  • Улучшенная поддержка 4K для телевизоров и AVR
  • Улучшения Dolby Audio для потокового контента Dolby Atmos и Dolby Digital Plus
  • Улучшения и исправления экрана восстановления Android
  • Уменьшено количество пользователей, видящих экран восстановления Android.
  • Улучшены инструкции при отображении экрана восстановления Android
  • Обновление безопасности: уровень исправления безопасности повышен
  • Общие улучшения безопасности, стабильности и производительности

Стоит ли обновлять Google Chromecast

Вопрос обновления стоит для многих очень остро. Статьи о том, как после обновления все переставало работать, мы все видели уже не один раз. Некоторые пользователи даже сами обжигались на этом и им приходилось что-то делать, чтобы вернуть все обратно. Бывают редкие случаи, когда обновление заканчивается походом в сервисный центр.

Как я пользуюсь Chromecast и нужно ли его покупать

Именно поэтому многие знающие люди советуют не спешить с обновлениями и немного подождать, пока наберется достаточно информации. Если что-то будет не так, то обновление обычно отзывается и об этом расскажут все СМИ. Да и само оно пропадет из соответствующего раздела.

Chromecast

Для многих Chromecast уже давно стал главным развлекательным инструментом дома.

Это самый безопасный способ получения нового ПО, если вы не спешите первым получить важные для вас функции. Лично я так и действую. Пара дней ничего не решит, а дальше тянуть уже нет смысла.

 В остальном актуализировать ПО надо. В них всегда содержится свежее видение того, как должно работать устройство, и самые новые функции безопасности, которые тоже не будут лишними. Поэтому не бойтесь обновления гаджетов, делайте это с умом и получайте хороший продукт, который будет вас радовать. Особенно, если это чисто развлекательное устройстов, как Chromecast.

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