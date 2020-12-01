Что будет, если добавить номер в чёрный список

Думаю, у всех хотя бы раз в жизнь, но появлялась необходимость добавить номер в чёрный список, чтобы избавиться от нежелательных звонков. Но, независимо от того, хотим мы заблокировать конкретного человека или целую компанию, чьи операторы сводят нас с ума предложением услуг, зачастую нам бы не хотелось, чтобы тот, кого мы блокируем, узнал об этом. Поэтому логично, что многих интересует, а узнает ли заблокированный пользователь о том, что его добавили в чёрный список. Разбираемся вместе.

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Начнём с того, что существует несколько способов блокировки телефонного номера. В зависимости от того, какой вы выберете, заблокированный абонент при попытке до вас дозвониться будет видеть разный результат.

Как заблокировать звонки на Android

Первый способ – это не блокировать номер напрямую, а разрешить принимать от него только голосовые вызовы. Соответственно, когда абонент наберёт ваш номер, он будет переадресован на голосовую почту, которую вы потом сможете прослушать. Правда, такой вариант нравится не всем, потому что, хоть и позволяет сжечь мосты, всё-таки оставляет своеобразный паром для связи. В конце концов, голосовые вам по-прежнему будут приходить, а значит, вы сможете их прослушивать.

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Второй способ – добавить номер в чёрный список. Это позволяют сделать многие приложения, в том числе штатные. Но, какое бы из них вы ни выбрали, исход будет один: вызывающий вас абонент будет бесконечно слышать прерывистые гудки, как будто вы сами пытаетесь ему дозвониться в этот же момент. Если у установленного по умолчанию приложения нет функции блокировки вызовов, скачайте «Телефон» от Google. Там есть и возможность заблокировать входящие звонки, а также настроить определение спам-вызовов, что тоже весьма полезно.

Как добавить номер в чёрный список

Скачайте приложение «Телефон» из Google Play;

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию» и сделайте его штатной звонилкой;

Выберите номер в списке входящих или исходящих, который хотите заблокировать, и нажмите «История»;

Затем нажмите на контекстное меню и выберите «Заблокировать».

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Кстати, здесь же есть возможность сообщить о спаме. В этом случае абонент тоже не сможет связаться с вами, но вы всё равно будете видеть, что вам на телефон поступал звонок с того номера. А если таких жалоб наберётся достаточно, номер будет в автоматическом режиме блокироваться и у других пользователей как неблагонадёжный. Список абонентов-спамеров и количество попыток с вами связаться, будет указано в истории звонков в приложении «Телефон», откуда вы сможете их либо удалить, либо заблокировать полностью.

Как прочитать сообщения после блокировки

Блокировка абонента препятствует не только прохождению вызовов, но и SMS-сообщений. Однако с их содержимым, в отличие от звонков, можно будет ознакомиться в любом случае:

Скачайте приложение «Сообщения» из Google Play;

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию» и сделайте «Сообщения» штатным клиентом для получения SMS;

Запустите «Сообщения» — контекстное меню – «Заблокированные и спам»;

Просмотрите список всех сообщений от заблокированных контактов.

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Наверняка вы хотите знать, узнает ли заблокированный, что его заблокировали? Ну, если он будет связываться с вами только посредством SMS, то вряд ли, потому что сообщения будут уходить, плата за них списываться, и ваш телефон будет их получать, хоть и скидывать в раздел со спамом. А вот при попытке дозвониться до вас всё будет сложнее, вне зависимости от того, добавили вы его в чёрный список или разрешили приём только голосовой почты. Невозможность установить связь определённо натолкнёт абонента на мысль, что что-то не так, и тогда он либо загуглит, либо просто попробует позвонить с другого номера.