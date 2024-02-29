Нашел премиальные накладные наушники по цене пауэрбанка. Обзор Ugreen HiTune Max5

Я уже давно перестал расстраиваться из-за того, что смартфоны потеряли разъем для наушников. На самом деле он не так уж и нужен, ведь Bluetooth наушники уже почти сравнялись с проводными, если смотреть по соотношению цена/качество. Заодно такое положение дел подстегнуло производителей развивать TWS и обычные накладные модели. Если 4-5 лет назад я не сталкивался с приличными накладными наушниками за примерно 3000-3500 рублей, то сейчас они есть. Более того, они даже имеют неплохую систему активного шумоподавления. Как раз такие наушники, выпускаемые под брендом Ugreen, который производит одни из лучших зарядных аксессуаров, я и решил протестировать.

Обзор наушников Ugreen HiTune Max5

В отличие от внешних аккумуляторов или блоков питания, которым достаточно указать мощность и/или емкость, тут все полноценно, и у наушников есть собственное имя — Ugreen HiTune Max5.

Продаются они в плотной коробке с качественной полиграфией. Даже несмотря на то, что я заказывал их на AliExpress, они пришли в таком виде, что даже любимой девушке подарить не стыдно. Я всегда говорил и повторю снова, что считаю качество упаковки символом того, как производитель относится к своему продукту. Пример тому — Apple. Ведь даже Стив Джобс говорил, что пользователь должен получать удовольствие от товара уже на этапе его распаковки.

Кроме самих наушников и необходимой документации, упакованных в отдельные лотки, предлагаются еще два провода — один для зарядки и один для проводного подключения. Каких-то дополнительных аксессуаров нет. Чехла в комплекте нет, но, учитывая стоимость наушников, рассчитывать на это было бы наивно, если не нагло.

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Наушники с долгим временем работы

Сначала я думал, что это ошибка, но потом во многих местах увидел подтверждение того, что Ugreen HiTune Max5 могут работать от одного заряда до 90 часов. Это просто фантастический показатель. Конечно, это возможно при отключенной системе активного шумоподавления. При ее включении время автономной работы падает до 55 часов, что тоже является отличным показателем.

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При этом наушники получили систему быстрой зарядки, которая наполняет встроенную батарею всего за полтора часа. В отличие от времени автономной работы, этот показатель я проверил на себе. Просто я не слушаю музыку настолько долго, поэтому пришлось довериться заявленным характеристикам и подтверждающим это обзорам других сайтов. Да и Ugreen является брендом, который дорожит своей репутацией, а значит вряд ли будет сознательно вводить в заблуждение своих клиентов.

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Удобный накладные наушники на каждый день

Конструкция предусматривает разворот чашек в одну сторону на 90 градусов, а в другую — на 45 градусов. То есть их можно и плоско сложить для транспортировки, и они будут принимать форму головы в обоих направлениях. Отдельно отмечу большой размер оголовья. Для меня это отдельная история, ведь голова у меня довольно крупная. Например, те же AirPods Max мне малы. Они надеваются без какого-либо запаса, и это очень некомфортно. Тут запас есть по 1-2 см с каждой стороны.

Верхняя часть оголовья отделана экокожей, обтягивающей мягкую вставку, чтобы вы могли быть в наушниках в течение долгого времени. Чашки имеют мягкие несъемные амбушюры. Они хорошо принимают форму головы, а отделка качественной экокожей позволяет проводить в них по несколько часов без какого-либо дискомфорта. Я делал это по два часа и у меня не было желания снять эти наушники. Помогает в этом и минимальный вес — всего 246 г.

Это полноценные накладные наушники, которые не давят на уши. Ухо, хоть и без большого запаса, но полностью помещается внутрь чашки. Благодаря этому давление распределяется на голову вокруг уха. Это исключительно положительно сказывается не только на удобстве посадки, но и препятствует проникновению лишних сторонних шумов.

Как управлять беспроводными наушниками

Кнопки управления находятся справа. Среди них две кнопки регулировки громкости, кнопка запуска/приостановки воспроизведения и отдельная кнопка переключения режимов шумоподавления, о котором мы поговорим ниже. Включаются наушники долгим нажатием кнопки Play, а песни переключаются долгим нажатием кнопок громкости.

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Нельзя не отметить, что датчиков положения на голове нет, поэтому воспроизведение не будет приостанавливаться, если снять наушники. Но такой системы нет даже в моих Bose QC35II, которые стоят примерно в 8 раз дороже. Из того, чем я пользовался на постоянной основе, она есть только в AirPods Max, которые стоят в 20 раз дороже. Кстати, кратной разницы в этих наушниках нет. И вот почему.

Недорогие Hi-Res наушники

Ugreen HiTune Max5 оснащены всеми стандартами в отношении качества звука. Есть поддержка проводного и беспроводного Hi-Res Audio, а также LDAC. В обычном режиме можно пользоваться AAC и SBC для прослушивания музыки.

Диаметр мембраны составляет 40 мм, что уже дает наушникам шанс звучать очень хорошо и они этим пользуются. Я не специалист в сфере аудио, но определенный опыт у меня есть, и я могу им поделиться. Низкие частоты на хорошем, но не выдающемся уровне, хотя это зависит от трека. Если он заточен под басы, то все будет нормально. В остальных случаях придется поиграться настройками эквалайзера, которые есть в любом смартфоне. В целом можно выбрать один из готовых пресетов, поднимающих низкие частоты, и вы сразу почувствуете разницу.

Средние и высокие частоты для своей цены более чем достойные. Они хорошо различимы и без явного перекоса в сторону. Раз уж мы заговорили о цене, могу отметить, что я не раз слышал наушники, которые звучат лучше, но стоили они минимум в три раза дороже. До Ugreen HiTune Max5 я даже не думал, что можно получить не просто звук, а качественный звук, который будет не просто присутствовать, а именно радовать. А если вы видите огрехи и хотите большего, готовьте 10 000+ рублей, а не чуть больше 3000 рублей.

Наушники с активным шумоподавлением

Теперь стоит вставить пару слов о системе активного шумоподавления. Назвать ее выдающейся я не могу. Она работает и довольно неплохо, но и пассивное шумоподавление довольно качественное. Производитель заявляет отсечение шумов на уровне до 43 дБ, но к этому всегда стоит относится с долей настороженности. Надо понимать, что сама система устроена так, что приглушает только низкий монотонный гул и это не зависит от стоимости или качества наушников. Если звук резкий, вы его скорее всего услышите.

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Но это даже хорошо, ведь вы не пропустите опасность в виде гудка автомобиля или другого резкого звука, который требует внимания. Зато шум поезда, самолета или просто гул дороги будут отсекаться довольно неплохо. Но, еще раз скажу, что чудес ждать не стоит — шумодав просто есть. Есть и «прозрачность», но она тоже работает не очень эффективно. А если вы хотите сэкономить заряд, можно просто отключить шумоподавление. Отдельно отмечу, что бонусом за не самую высокую ее эффективность будет минимальное изменение характера звука при ее включении.

Конечно, Ugreen HiTune Max5 можно использовать в качестве гарнитуры. Для этого на корпусе есть несколько микрофонов. Но отдельно на этом я останавливаться не буду, так как ничего выдающегося в их работе нет. Они просто работают и позволяют разговаривать по телефону или отдавать команды голосовому ассистенту.

Стоит ли покупать наушники Ugreen HiTune Max5

Подводя итог, я могу сказать только одно. Если бы мне продали Ugreen HiTune Max5 даже в два раза дороже, чем они стоят на самом деле, я бы все равно хвалил их, ведь конкуренты выглядели бы по многим параметрам все равно более слабыми. Я не аудиофил, но привередлив в звуке, и у меня есть наушники существенно более высокого качества, хотя и стоят они почти в 10 раз дороже. Поэтому я не могу сказать, что сделаю Ugreen HiTune Max5 своими основными, но они меня все равно очень и очень приятно удивили.

Среди главных преимуществ этих наушников я могу отметить высокое качество сборки, звук намного выше своего сегмента, удобство посадки, большой запас размера и удобство переключения треков. А самое приятное, что предлагается это всего за три с небольшим тысячи рублей. В такой связке я просто не мог себе позволить критиковать эти наушники, ведь свои обзоры я всегда пишу с учетом оглядки на цену.

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