Что делать, если на экране смартфона появилась зеленая полоса

Экран — один из наиболее важных и вместе с тем самый уязвимый компонент смартфона. Его легко разбить, потеряв возможность полноценно пользоваться устройством, а еще он подвержен разного рода дефектам. Так, уже не первый год люди жалуются на то, что у них появляется зеленая полоса на экране телефона. Как правило, она вертикальная и тянется от верхней кромки дисплея к нижней. С одной стороны, такой дефект не ограничивает возможности устройства, но пользоваться им становится некомфортно. Почему подобное вообще возникает и как убрать зеленую полосу на экране?

Почему появляются зеленые полосы на экране

Если у вас появилась зеленая полоса на экране, то, вероятно, вы имеете дело с аппаратной неисправностью, к которой могли привести:

заводской дефект матрицы;

падение смартфона;

сильный нагрев корпуса и экрана;

большой перепад температур.

Хотя некоторые люди отмечают, что у них зеленая полоса на экране появилась после обновления прошивки, это не свидетельство программной причины возникновения проблемы, а банальное совпадение. В процессе апдейта смартфон мог сильно нагреться, из-за чего и возник дефект.

Что делать, когда зеленая полоса на экране

Убрать зеленую полосу на экране в домашних условиях практически невозможно. Конечно, можно попытаться перезагрузить смартфон, откатиться на предыдущую версию прошивки или выполнить сброс настроек Android, но с вероятностью 99% это не поможет решить проблему.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В качестве «костыля» стоит рассмотреть переход на темную тему Android, которая позволит частично скрыть дефект, или понизить яркость. Но для полного устранения неисправности нужно обращаться в сервисный центр. И здесь важно, насколько тщательно специалисты проведут диагностику. Возможно, проблему удастся решить относительно бюджетным способом, поработав с контактной базой, однако чаще всего приходится выполнять дорогостоящую процедуру полной замены экрана.