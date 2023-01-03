Что делать, если не обновляется Android

Мы всегда советуем читателям регулярно обновлять Android. Все, что для этого нужно — открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Обновление ПО» и нажать кнопку загрузки апдейта. Казалось бы, ничего сложного, и справиться с поставленной задачей должен даже человек, впервые взявший в руки гаджет с сенсорным экраном. Но порой у людей по целому ряду причин не обновляется Андроид. Кто-то месяцами ждет и не дожидается апдейта, а у кого-то постоянно прерывается загрузка обновления. Предлагаю разобраться, почему так происходит, и что нужно сделать для получения свежей ОС.

Почему не обновляется Андроид

Прежде всего рекомендую вам ознакомиться с текстом, как обновить телефон. Возможно, после его прочтения вы найдете ответы на многие вопросы. Во-вторых, вынесем за скобки сценарий, при котором смартфон находит апдейт, но в процессе установки зависает обновление Андроид (об этом мы поговорим в конце), и сосредоточимся на ситуации, когда уже несколько месяцев производитель не присылает вам свежую прошивку.

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Основная причина, почему не обновляется Андроид, — прекращение поддержки устройства. У каждого смартфона свой жизненный цикл, в течение которого он получает апдейты оболочки и операционной системы. На одни модели свежее ПО регулярно прилетает на протяжении 3-4 лет с момента выпуска, а на других поддержка прекращается сразу после того, как телефон сходит с конвейера. Все зависит от производителя, и об этом я уже говорил в материале, какая прошивка лучше.

Дольше всего обновляются устройства Google Pixel и Samsung (4 года), а флагманы Xiaomi получают апдейты на протяжении 3-х лет. Чуть хуже обстоят дела у других брендов, но и они гарантируют 2-3 года распространения свежих прошивок, и только новые и малоизвестные компании, которые только-только выходят на рынок, практически сразу прекращают рассылать свежие прошивки из-за скромного штата разработчиков.

С этим разобрались. Но есть и другие причины. У некоторых людей смартфон продолжает оставаться в списке поддержки, а обновление Андроид не приходит. В подобной ситуации важно сказать, что производители охотнее всего рассылают апдейты на новые и флагманские модели. Чем старее и дешевле телефон, тем больше задержка между презентацией свежей прошивки и ее релизом. Может, вам просто стоит еще чуть-чуть подождать?

Также бывает, что большинство уже получило апдейт, а малая часть владельцев продолжает сидеть на старой прошивке. В этой ситуации всем нетерпеливым людям помогает ручное обновление Андроид, о котором мы поговорим далее.

Что делать, если телефон не обновляется

Увы, ничего нельзя сделать, если смартфон исключен из списка поддерживаемых устройств. Но, когда ваша модель продолжает обслуживаться производителем, есть ровно два способа, как принудительно обновить Андроид.

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Как получить обновления Андроид

На некоторых смартфонах (в частности, на Xiaomi) есть функция ранних обновлений. Она позволяет получать апдейты в числе первых, сокращая тем самым задержку между презентацией и релизом прошивки. Чтобы включить ранние обновления, необходимо:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «О телефоне», а затем — «Обновление ПО» (вместо него может быть значок с версией прошивки). Открыть настройки апдейтов через «Три точки». Активировать опцию «Ранние обновления».

Дальнейший план действий — ожидание в надежде на то, что производитель сдержит обещание и как можно скорее пришлет обновление прошивки. Если вы не готовы ждать, ознакомьтесь с еще одним способом.

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Как обновить Андроид вручную

Отдельные производители дают пользователям возможность вручную обновить Андроид. Для этого предварительно нужно скачать на смартфон файл прошивки с официального сайта компании, выпускающей ваше устройство. Далее остается сделать несколько шагов:

Открыть раздел обновлений через настройки телефона. Нажать на «Три точки», после чего — «Выбрать файл прошивки». Отметить нужный файл и подтвердить установку обновления.

Если производитель распространяет свежую версию прошивки через свой сайт, но в настройках не отображается пункт «Выбрать файл», можно выполнить установку через Recovery Mode. О том, что такое рекавери, вы узнаете в другом познавательном материале. Я лишь расскажу об основном способе его запуска: выключаем смартфон, удерживаем клавиши понижения громкости и питания до появления на экране значка Android. Затем остается:

Перейти в раздел «Install ZIP from Sdcard» или «apply update from external SD card», предварительно скинув прошивку на карту памяти. Выбрать нужный файл и подтвердить его распаковку. Выполнить действие «reboot system now», доступное в основном меню Recovery Mode.

Аналогичным образом вы можете установить кастомную прошивку. Но в таком случае велик риск вывести смартфон из строя или потерять все данные, которые хранятся в его памяти.

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Не скачиваются обновления Андроид

А теперь о том, почему у вас могло зависнуть обновление Андроид. Если вы скачиваете апдейт, но на экране высвечивается сначала 50%, а потом 5%, или загрузка постоянно прерывается, в первую очередь нужно проверить наличие свободного места на внутреннем накопителе:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «О телефоне», после чего — «Хранилище». Если места мало, воспользуйтесь приложениями для очистки смартфона.

В идеале у вас должно быть 10-15 ГБ памяти. Это рекомендованный минимум вне зависимости от объема накопителя. Также удостоверьтесь, что количество свободного места превышает размер обновления в 3-4 раза.

Помимо памяти важно обратить внимание на стабильность подключения к сети и при необходимости устранить неполадки после прочтения нашего текста о том, что делать, если плохо работает интернет. Проблема возникает в процессе ручного обновления Андроид? Тогда убедитесь в целостности файла прошивки и попробуйте скачать его заново.