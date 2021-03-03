Что делать, если не работает YouTube на Android и ПК

Время от времени некоторые сервисы подкидывают проблемы в виде перебоев с подключением. Иногда достаточно нескольких секунд задержки для того, чтобы заставить вас занервничать. Есть даже исследование, согласно которому, если интернет-страница или видео на YouTube грузится более 6 секунд, больше половины пользователей начинает испытывать серьезный дискомфорт. Из всех популярных сервисов именно YouTube часто начинает работать не корректно или ставит вас перед фактом очередного глобального сбоя в своей работе. Вот только не всегда все упирается именно в проблемы на стороне YouTube. Иногда все решается локально и достаточно просто сделать один из шагов, описанных в этой статье.

Кто пользуется YouTube

Чтобы вы понимали масштаб бедствия, когда отключается YouTube — казалось бы просто сайт с видосиками — кратко расскажу, сколько людей им пользуется и сколько контента на нем просматривается.

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YouTube — крупнейшая в мире платформа для онлайн-видео, на которую ежемесячно заходит более 1,5 миллиарда посетителей. Каждую минуту на него загружается около 400 часов контента, а ежедневно просматривается более миллиарда часов видео. Теперь становится понятно, что это не просто сайт, а чертовски большой и важный сайт. Тем более, его используют не только в развлекательных целях. Сервис используется для демонстрации промо-видео, учебных роликов и много другого.

Как понять, сайт не работает только у меня или у всех

Прежде, чем решать проблемы и принимать меры, надо понять, является проблема локальной для вас или с ней столкнулись во всем мире.

Самый простой способ — зайти на сайт downforeveryoneorjustme.com и ввести адрес сайта, который вам интересен. В ответе вам скажут, только ли ваша это проблема или другие тоже не могут подключиться к серверу. Вот как выглядит готовый запрос для проверки работоспособности сайта YouTube — downforeveryoneorjustme.com/youtube.com. Если нужно что-то другое, простоите неоднозначные результаты с этого сайта.

Почему не работает YouTube и как решить проблему

Предполагая, что с YouTube все в порядке, есть несколько распространенных проблем, которые могут прервать именно вашу работу. Самая частая проблема — видео не воспроизводятся. По понятным причинам это может сильно испортить жизнь тем, кто регулярно пользуется YouTube.

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Перезагрузка смартфона

Как бы это не было банально, но многие проблемы, связанные со смартфоном, можно устранить путем перезапуска устройства. Это закрывает приложения, которые работают в фоновом режиме и могут привести к возникновению проблем.

Это простое и быстрое решение, которое займет всего минуту. Если вы обнаружите, что YouTube не работает, просто нажмите и удерживайте кнопку питания на своем устройстве, а затем коснитесь параметра перезапуска, который появляется на экране. После того, как смартфон снова включится, откройте приложение YouTube и проверьте, решена ли проблема. Если нет, идем дальше.

Подключен ли смартфон к Интернету

Капитан Очевидность все не унимается и просит вас проверить соединение с Сетью. Часто можно не заметить этого, но ее просто нет. И, между прочим, это самая распространенная причина жалоб на невозможность просмотра видео.

Посмотрите, есть ли сеть у смартфона в целом и/или подключен ли он к Wi-Fi. Можете понять это по строке состояния или перейти в браузер и попробовать открыть какую-либо страницу. Бывает такое, что соединение с роутером есть, значок Wi-Fi горит, а доступа в Интернет нет.

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Если соединения нет, попробуйте перейти в авиарежим и через несколько секунд обратно переподключиться к Wi-i через настройки или проверьте передающие устройства. То есть убедитесь, что у вас работает роутер или не закончились деньги (или пакет трафика) на телефоне.

Обновление Android

Дальше все еще интереснее. Есть шанс, хотя и небольшой, что если YouTube не работает, это может быть вызвано устаревшей версией Android. Откройте меню настроек на своем устройстве, выберите ”Обновления системы” и загрузите обновление, если оно доступно. Имейте в виду, что в зависимости от вашего устройства ”Обновления системы” могут находиться в разных разделах настроек.

После загрузки обновления нажмите кнопку ”Установить” и дайте устройству перезагрузиться. Затем просто откройте YouTube и проверьте, сохраняется ли проблема.

Очистка кэша и данных приложения

Следующее исправление в этом списке — очистить кэш и данные YouTube. Первый удаляет временные данные, а второй удаляет все данные приложения, включая различные настройки.

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Откройте меню настроек на вашем устройстве, нажмите ”Приложения” и выберите YouTube. Следующим шагом является выбор ”Хранилище”, после чего появятся два варианта: ”Очистить данные” и ”Очистить кэш”. Сначала очистите кэш и проверьте, правильно ли работает YouTube. Если этого не произошло, вернитесь и удалите данные. Если и это не помогло, идем дальше.

Настройка даты и времени на телефоне

Хотя это звучит странно, настройки даты и времени могут быть причиной того, что YouTube отказывается работать. У серверов Google могут возникнуть проблемы с синхронизацией, если вы не настроите их должным образом.

Чтобы исправить это, зайдите в настройки своего устройства, нажмите ”Дата и время” и убедитесь, что опция ”Автоматическая дата и время” включена. Если это не решит проблему, перейдите к следующему решению в этом списке.

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Обновление приложения YouTube

Последнее, что вы можете попробовать, если видите, что YouTube не работает, — это обновить приложение YouTube на своем устройстве. Чтобы проверить, доступно ли обновление, откройте Google Play, выберите в меню пункт ”Мои приложения и игры” и проверьте, есть ли YouTube в списке ”Обновления”.

Если есть, просто нажмите кнопку ”Обновить” и подождите около минуты, чтобы завершить процесс. После этого запустите приложение YouTube и проверьте, все ли в порядке.

Что делать, если YouTube не работает на компьютере

Если вы проверили работоспособность сайта YouTube способом, описанным в начале статьи, и поняли, что проблема только у вас, последовательность шагов будет очень простой. Надо сделать все то же самое, что было написано для Android-устройств. За исключением обновления системы.

Перезагрузите компьютер

Проверьте подключение к Интернету

Обновите Chrome или другой браузер, которым пользуетесь

Очистите кэш и удалите файлы cookie в настройках браузера

Проверьте, включен ли JavaScript (это обязательно для работы YouTube)

Если вы пользуетесь Chrome, некоторые расширения тоже могут повлиять на корректную работу сервиса. Для этого проверьте его работу в режиме ”инкогнито” — это тоже может помочь.

Скорее всего, вы попали сюда поиском, когда искали, как решить проблему. Напишите в комментариях, что из сказанного вам помогло. Или просто расскажите, с какими проблемами вы до этого сталкивались, и как их решали.