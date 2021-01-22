Как слушать YouTube с заблокированным экраном без подписки

YouTube смотрят все! Правда, ”смотрят” это довольно широкое понятие и, как показывает статистика, более 50 процентов контента потребляется в аудиоформате. Проще говоря, его слушают. На компьютере с этим нет никаких проблем — включил, сделал звук погромче и можно переходить на другую вкладку в браузере. Но на смартфоне с этим намного сложнее. В итоге надо или постоянно держать экран включенным, или платить за подписку. Первый вариант приводит к перегреву устройства, быстрому расходу аккумулятора и риску случайного нажатия на паузу или перемотку. Во втором случае все проще, но надо платить, а не все этого хотят. В этой статье расскажу о самых простых и совершенно законных способах слушать YouTube с заблокированным экраном смартфона.

Как слушать YouTube с выключенным экраном

Большая часть пользователей смирилась с таким положением дел и просто не выключает экран смартфона, когда хочет послушать содержимое ролика. В самом YouTube нет настройки, которая позволяет продолжить воспроизведение при заблокированном экране. Она появляется, только если оплатить подписку, но к этому мы еще вернемся.

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Аудио с YouTube через Google Chrome

Первый способ довольно простой и не требует установки дополнительных приложений или оплаты чего-либо. Единственный случай, когда вам надо будет что-то установить, когда вы удалили браузер Google Chrome и у вас не установлен Mozilla Firefox в качестве альтернативы.

Проще выбрать именно Chrome, ведь он есть у всех. Последовательность такая:

Перейдите на сайт YouTube

Нажав на три точки в верхнем правом углу, выберите из выпадающего меню открытие полной (ПК) версии сайта

Откройте видео на странице сайта YouTube (НЕ в приложении)

Запустите видео

Заблокируйте смартфон

Обратите внимание, что при первой блокировке экрана воспроизведение звука прекращается. Надо будет активировать экран и нажать Play. На экране в этот момент будут отображаться обычные органы управления плеером. Только так можно воспроизвести звук при блокировке телефона, не платя за подписку, то есть через полную версию сайта.

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YouTube через NewPipe

Второй способ, которым вы можете слушать YouTube с выключенным экраном, — это установить приложение NewPipe. Теперь загрузка этого приложения — непростая процедура, так как его нет в магазине Google Play. При этом приложение не так стабильно, как хотелось бы. Проще говоря, пользуйтесь им только в том случае, если вы действительно не хотите использовать вышеупомянутый метод браузера.

Чтобы установить NewPipe, вам нужно проверить альтернативный магазин приложений F-Droid. Если вы опасаетесь этого, обратите внимание, что F-Droid существует уже некоторое время и широко известен как безопасное место для загрузки приложений Android.

Чтобы загрузить NewPipe, перейдите по этой ссылке, найдите NewPipe и загрузите файл APK Newpipe. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.

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Естественно, вы получите предупреждение о том, что такая загрузка может быть небезопасна, а как только установите приложение, откройте его и поиском найдите то, что вам нужно.

Подписка YouTube Premium

Хоть эта статья и посвящена тому, как смотреть видео с YouTube в фоновом режиме и не платить за это, но не сказать о подписке я не могу. Тем более, что она стоит не так дорого, но дает и другие преимущества, кроме фонового просмотра.

Самым главным плюсом будет полное отсутствие рекламы. То есть вы можете просто открыть видео (в приложении, браузере, смарт-телевизоре и других местах) и смотреть его сразу, а не ждать несколько секунд прежде, чем ролик начнется. Это очень удобно, и попользовавшись так месяц, возвращаться к рекламе уже не захочется. Заодно и зажравшиеся блоггеры копеечку получат. А еще будет полноценный фоновый режим и возможность загрузки видео для просмотра оффлайн.

Как на iPhone слушать музыку с YouTube фоном

Чтобы инструкция была полной, надо обязательно сказать, как сделать все описанное выше на iPhone. Тем более, что процесс немного отличается.

Проделайте следующие шаги:

Загрузите альтернативный браузер для своего iPhone, например, Opera или Dolphin.

Как только вы войдете в свой новый браузер, откройте мобильную версию YouTube.

Теперь найдите видео, которое хотите воспроизвести в браузере (важно оставаться в мобильной версии YouTube)

Когда видео воспроизводится, открытие другого приложения или блокировка экрана приведет к остановке видео. Вот тут-то и появляется уловка. Вытяните верхнюю шторку управления и запустите так воспроизведение.

Теперь видео будет продолжать воспроизводиться, даже если вы переключите приложение и заблокируете экран.

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Чтобы все было красиво и правильно, я обычно рекомендую оформить подписку. 199 рублей в месяц, если периодически смотришь видео, — это совсем не дорого. На втором месте стоит способ с браузером. А вот пользоваться сторонними предложениями я бы не советовал, хоть я не мог не написать об этом способе.

А какими способами пользуетесь вы для того, чтобы смотреть видео на YouTube?