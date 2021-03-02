Google выпустила эксклюзивное обновление Android для смартфонов Pixel. Вышло круто

Google Pixel никогда не выглядели привилегированными смартфонами по сравнению с другими. Даже скорость, с которой они обновлялись, в какой-то момент перестала считаться каким-то эксклюзивом, потому что OnePlus, Samsung и Essential показали, что обновления могут выходить быстро. Очень быстро. Я уже не говорю о Google Camera, которую разработчики-энтузиасты портировали на большинство современных смартфонов. Поэтому Google было нужно предложить пользователям «пикселей» нечто такое, чего не было у других. Этим нечто стали системные обновления Pixel Feature Drop.

Google показала, что не знает, что делать со смартфонами Pixel

В ночь с 1 на 2 марта Google выпустила мартовский пакет Pixel Feature Drop. Это эксклюзивное обновление, которое выходит раз в квартал и распространяется только среди смартфонов Google Pixel и, помимо плановых исправлений, содержит ряд новых функций. Причём пока не было ещё ни разу, чтобы Google представила какие-то бесполезные нововведения. Почти всё, что включается в составе очередного пакета Pixel Feature Drop, может быть успешно применимо на практике.

Обновление Pixel Feature Drop

Функция резервного копирования записей из приложения Recorder с возможностью получения к ним доступа через веб-версию сервиса и создания ссылок на сохранённые файлы;

Расширенные возможности для подводной съёмки: камера оповещает о глубине погружения, об оставшемся уровне заряда, температуре воды и задействует специальные алгоритмы для получения более чётких кадров;

Улучшенный предиктивный ввод: предлагает синонимичные слова на замену уже написанным, предугадывает продолжение предложений и словосочетаний и верно расставляет знаки препинания;

Новый режим для работы с зарядкой Pixel Stand и режимом Digital Wellbeing – представляет собой отдельный экран блокировки с информацией об оптимальном времени отхода ко сну для лучшего высыпания.

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А вот функции, которые появились в предыдущих сборках Pixel Feature Drop:

Превращение уже готовых фотографий, снятых в обычном режиме, в портретные;

Функция автоответчика в Google Assistant, способная самостоятельно отвечать на звонки;

Функция автоматического слежения за пользователем в Google Duo, позволяющая избежать сбивания фокуса;

Автоизменение яркости экрана не только в зависимости от освещения, но и от уровня заряда или задач, не требующих высокой яркости;

Режим сна в Digital Wellbeing, позволяющий своевременно ложиться спать и высыпаться;

Функция автоматического перевода голоса в текст при помощи приложения Recorder;

Функция слежения за состоянием здоровья пользователя Personal Safety.

Новые функции Android

Казалось бы, при чём тут вообще мы все, если нововведения касаются только смартфонов Pixel? Однако не все знают, что через некоторое время Google начинает распространять все те функции, которые выпустила в составе Pixel Feature Drop, среди всех остальных пользователей. Она внедряет их в обновления Google Mobile Services и выпускает для владельцев даже старых смартфонов под управлением Android. Например, недавно таким образом мы получили доступ к новым фильтрам в «Google Фото».

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Некоторые из функций, которые Google выпускает сначала для Pixel, а потом и для всех, оказываются платными. Нет, компания не просит платить ей напрямую за доступ к нововведениям, но позволяет пользоваться ими только подписчикам платных тарифов своих сервисов. Так, помимо бесплатных фильтров, которые появились в «Google Фото», фирменный облачный сервис Google для хранения снимков и видеозаписей обзавёлся поддержкой новых инструментов редактирования. Одним из них стало управление освещением на уже готовых фото. Правда, воспользоваться ими смогли только подписчики Google One.