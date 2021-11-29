Xiaomi не видит Bluetooth-наушники. Что делать

Постепенный отказ производителей смартфонов от разъёма 3,5 мм привёл к тому, что теперь среди пользователей самых разных аппаратов преобладают беспроводные наушники, подключаемые по Bluetooth. Да, они не поддерживают Lossless-аудио, но в остальном и звучат довольно неплохо, и по удобству сильно превосходят проводные аналоги. В конце концов, благодаря беспроводному подключению нет нужды распутывать провода, заботиться о том, чтобы случайно не повредить кабель, и уж тем более протягивать его под одеждой, собираясь на выход. Однако и с Bluetooth-наушниками могут быть проблемы.

Какие TWS-наушники лучше купить для Android

Как оказалось, многие пользователи Xiaomi рано или поздно сталкиваются с тем, что их смартфоны не видят Bluetooth-наушники. Происходит это независимо от модели устройства, которым они пользуются, и независимо от модели аксессуара. А, если судить по количеству соответствующих запросов в Google и Яндексе, складывается полное впечатление, что такая проблема возникает если не у всех поголовно, то по крайней мере у каждого второго. К счастью, мы знаем, как её решить.

Как подключить наушники к Xiaomi

Для начала предлагаю разобраться, где посмотреть список доступных для подключения Bluetooth-устройств:

Включите свои Bluetooth-наушники;

Перейдите в приложение «Настройки»;

В открывшемся окне выберите Bluetooth;

Пролистайте вниз и нажмите на кнопку перезагрузки (две круговые стрелки);

Дождитесь появления всех совместимых устройств.

Эти наушники гораздо круче AirPods Pro. Сами посмотрите

Если в списке появились ваши наушники, просто подключайтесь к ним и закрывайте эту инструкцию. Она вам ни к чему. Другое дело, если наушники не отображаются вообще.

На самом деле причин, почему это происходит, довольно много. Большинство из них донельзя банальны и исправляются в буквально по щелчку пальцев:

Наушники не заряжены — зарядите их;

Наушники слишком далеко от смартфона — поднесите их ближе;

Наушники повреждены и не подключаются к другим устройствам — отнести их в сервисный центр;

Наушники не находятся в режиме поиска — включите этот режим;

Наушники замёрзли и не отогрелись — дождитесь, пока они нагреются до комнатной температуры;

На смартфоне включён режим невидимости — отключите его.

Но основная причина, по которой ваш смартфон Xiaomi не видит Bluetooth-наушники, заключается в том, что они были подключены к какому-то устройству до этого. Прошивка MIUI устроена таким образом, что не может распознать аксессуар, если он уже сопряжён с другим аппаратом. Поэтому нужно отключить наушники от прежнего устройства.

Телефон не распознаёт наушники. Что делать

Это можно сделать двумя способами:

Первый. Нажмите и удерживайте кнопку подключения Bluetooth на ваших наушниках, если таковая имеется. На моих JBL она есть, и это очень удобно. Я могу просто нажимаю на неё, дожидаюсь сброса прежнего соединения, и подключаюсь к новому устройству. Но на многих наушниках такой кнопки нет. Поэтому их владельцам придётся прибегнуть к другому способу.

Второй. Возьмите своё прежнее устройство, к которому были подключены наушники, перейдите в Настройки — Bluetooth — подключённые устройства — выберите свои наушники и в параметрах нажмите «отключить» или «забыть» в зависимости от того, какой пункт будет предложен. Это полностью разорвёт соединение, а наушники больше не будут автоматически подключаться к вашему смартфону.

Почему TWS-наушники пока не могут заменить нам проводные

Теперь отключите Bluetooth на смартфоне, включите его заново и перезагрузите список доступных устройств. Скорее всего, после этого наушники появятся в их числе и вы сможете подключиться. А что, если нет? Вполне возможно, что кодек наушников был повреждён или удалён в результате неудачного обновления или перепрошивки. Вернуть его можно только путём повторного обновления (если апдейт доступен для загрузки по воздуху) либо полного сброса настроек.

Как сбросить Xiaomi до заводских настроек

Чтобы сбросить настройки Xiaomi, вам потребуется проделать следующие манипуляции:

Перейдите в «Настройки» на своём смартфоне;

Пролистайте в самый низ доступных параметров;

Выберите «О телефоне» — «Резервирование и сброс»;

Нажмите «Удалить все данные» и подтвердите действие.

Могут ли смарт-часы и наушники заменить телефон

После того, как смартфон восстановится до заводских настроек, он должен автоматически восстановить файл с кодеками и другими системными файлами, которые позволяют подключаться блютуз-аксессуарам. Скорее всего, после того, как вы выполните эту процедуру, всё должно заработать в штатном режиме, позволив смартфону обнаружить наушники и установить с ними соединение.