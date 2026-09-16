Национальная система платёжных карт запустила оплату через Mir Pay на смарт-часах, хотя ранее она была доступна только на Android-смартфонах. Теперь достаточно поднять запястье, чтобы включился экран, и поднести часы к терминалу — телефон и интернет для этого не нужны. Правда, пока эта функция работает на ограниченном количестве устройств.

Часы платят сами, без телефона и связи

Главное в новости не сам факт оплаты часами, а условия. Транзакция проходит так же, как со смартфоном или пластиковой картой: терминал не видит разницы. При этом часы не нуждаются ни в подключении к смартфону, ни в интернете — всё необходимое для платежа заранее загружается в память устройства.

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На практике это значит, что телефон можно оставить дома на пробежке или в раздевалке в спортзале и всё равно купить воду. Не важно, ловит ли сеть в подвале супермаркета или в метро: бесконтактная оплата картой не зависит от качества связи.

Второй важный момент — банки. Заместитель гендиректора НСПК Павел Михалев подчеркнул, что оплата часами доступна клиентам всех банков, подключённых к Mir Pay. Это выгодно отличает решение от прежних обходных путей: например, приложение FlipUp, появившееся на часах Huawei в декабре 2025 года, работало только с картами «Мир» от Сбера.

Пока поддерживаются только две модели Huawei

В НСПК прямо говорят, что на первом этапе сервис работает лишь на нескольких моделях: Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2. При этом часы должны работать на HarmonyOS 5.0 или новее. Это флагманские модели Huawei, так что владельцам популярных Watch GT и Watch Fit пока придётся ждать.

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Для владельцев часов на Wear OS (Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch, Xiaomi Watch) новость ничего не меняет. Официальной версии Mir Pay для Wear OS не появилось, а известные энтузиастам неофициальные способы установки, про которые мы рассказывали в отдельном материале, остаются на свой страх и риск. Для владельцев Huawei подвох только один — неопределённость. НСПК обещает расширять список моделей, но не говорит, когда и какие устройства будут следующими.

Купить Huawei Watch 5

Покупать Huawei Watch 5 ради одной оплаты Mir Pay стоит только тем, кто и так присматривался к этим часам: это дорогие модели, и функция бесконтактной оплаты не должна быть единственным аргументом.

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Как подключить карту к часам

Логика настройки Mir Pay аналогична другим платежным сервисам вроде Яндекс Пэй на часах:

Установите на смартфон приложение Huawei Health и подключите к нему часы. Через магазин AppGallery поставьте на часы приложение Mir Pay. Откройте Mir Pay на часах и примите лицензионное соглашение и политику конфиденциальности. Нажмите «Добавить карту», отсканируйте карту камерой или введите данные вручную. Примите условия банка и пройдите активацию — обычно это подтверждение кодом от банка.

Карту можно добавить и через смартфон: в приложении Mir Pay на телефоне с версии 1.64.5.350 появился раздел «Устройства». Во время привязки приложение на часах должно оставаться открытым. После завершения карта отобразится в Mir Pay на часах, и телефон для дальнейших платежей уже не потребуется.

Оплата на кассе занимает пару секунд

Сценарий оплаты НСПК описывает максимально просто: поворот запястья включает экран, затем часы подносятся к терминалу. Никаких дополнительных подтверждений на самом терминале не требуется — списание проходит как обычный бесконтактный платёж картой. Общий порядок действий выглядит так:

Разблокируйте часы — если на них настроен PIN-код, введите его. Откройте приложение Mir Pay на часах. Приложите экран часов к терминалу и дождитесь подтверждения оплаты.

Вопрос, который стоит держать в голове, — безопасность при потере часов. Стандартный подход у платёжных приложений один: пока часы на запястье и разблокированы, они платят; снятые часы требуют повторный ввод кода. Как именно это реализовано в новой версии Mir Pay для Huawei, неизвестно, поэтому перед первым походом в магазин имеет смысл проверить, включена ли на часах блокировка экрана.

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Следующий шаг, за которым стоит следить, — расширение списка моделей. Если НСПК выпустит Mir Pay для более доступных Watch GT и Watch Fit, а тем более для Wear OS, часы как средство оплаты в России перестанут быть нишевой историей.