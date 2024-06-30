Где скачать и как установить последнюю версию Андроид на смартфон

Для стабильной работы смартфона и доступа к полному набору функций системы нужна последняя версия Андроид. Именно поэтому важно своевременно обновлять свое устройство, чтобы оно всегда имело актуальное программное обеспечение. Но как узнать, какое поколение системы является самым новым и как скачать последнюю версию Андроид? В этом материале ответим на все интересующие вопросы, а также предложим подробную инструкцию по установке свежего ПО.

Последняя версия Андроид в 2024 году

На момент публикации материала последняя версия Андроид 2024 — Android 14. Это самая современная операционная система, выпущенная на сегодняшний день компанией Google, которая является ее владельцем и разработчиком.

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В то же время, пока ОС остается актуальной, разработчики регулярно выпускают небольшие апдейты. Поэтому последняя версия Android у каждого смартфона своя, то есть создается для каждой модели в отдельности.

Тот факт, что самой новой версией Андроид сейчас является Android 14 не означает ее доступность на вашем смартфоне. Каждая модель имеет ограниченный срок поддержки, из-за чего на конкретном устройстве жизненный цикл программного обеспечения может закончиться на Android 13 и даже более ранней версии ОС.

Операционная система ежегодно получает крупные обновления. Дата выхода Android 15 — осень 2024 года. Именно тогда состоится релиз очередной ОС, и на протяжении нескольких месяцев поддерживаемые устройства будут постепенно обновляться. Несмотря на то, что это поколение системы еще не вышло, начиная с мая 2024 года у вас есть возможность скачать бета-версию Android 15 и уже сейчас опробовать все новшества. Но только при условии вхождения смартфона в список совместимых устройств, ограниченный несколькими десятками моделей от разных производителей.

Где скачать последнюю версию Андроид

Прежде чем скачать актуальное поколение ОС, имеет смысл проверить версию Андроид на телефоне. Возможно, на вашем устройстве уже установлено самое свежее программное обеспечение, и потребности в очередном обновлении нет.

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Скачать последнюю версию Андроид можно двумя способами. В случае с официально вышедшей системой (на данный момент — Android 14) нужно действовать следующим образом:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Нажмите на версию прошивки, а затем — «Проверить обновления». При обнаружении новой версии системы нажмите «Скачать».

Если на телефоне не обновляется Андроид, прочитайте наш материал, где мы рассматривали способы решения проблемы и альтернативные варианты установки актуальной системы.

Что делать, если не обновляется Android

В случае с бета-версией Андроид, находящейся в стадии тестирования, для загрузки понадобится:

Открыть список совместимых устройств на сайте Android. Найти производителя своего смартфона и нажать кнопку «Get the Beta», после чего вы попадете на официальный сайт компании. Выбрать в списке совместимых устройств (как правило, состоит из пары-тройки моделей) свой смартфон и нажать на него. Подтвердить загрузку файла.

Если вашего производителя или конкретной модели нет в списке, то на устройство нельзя скачать последнюю версию Android до ее официального релиза. Придется ждать осени или даже следующего года, когда для вашего смартфона выйдет свежая операционка. После этого ее можно будет скачать по первой инструкции.

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Как обновить Андроид на телефоне

Если вам удалось скачать Андроид последней версии через настройки телефона, то для установки понадобится просто нажать кнопку «Перезагрузить».

После этого смартфон выключится, и на заблокированном экране начнется процесс обновления Андроид. Он может занять от 1 до 20 минут в зависимости от размера апдейта и вычислительных способностей устройства. В это время нельзя пытаться принудительно включить телефон и выполнять другие манипуляции. Также его рекомендуется подключить к источнику питания, если заряд аккумулятора не превышает 20-30%.

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Как установить Андроид последней версии

Если вы решили принять участие в программе бета-тестирования и бесплатно скачали последнюю версию Андроид, желательно обратиться к инструкции на сайте производителя, которая была представлена на странице скачивания. Все смартфоны разные, а потому алгоритм действий может отличаться. Но чаще всего установка бета-версии Андроид требует:

Открыть настройки устройства и перейти в раздел «О телефоне». Несколько раз тапуть по пункту «Версия ОС», пока на экране не появится сообщение «Вы стали разработчиком». Нажать на версию прошивки, чтобы открыть меню обновления. Через «три точки» нажать «Выбрать файл прошивки» и указать расположение загруженного на свой смартфон установочного файла (если такая опция не появляется, необходимо несколько раз тапнуть по версии прошивки, чтобы открыть дополнительные возможности).

Обратите внимание, что использование бета-версии Android чревато различными рисками. Поскольку данная сборка находится на стадии тестирования, в отдельных сценариях смартфон может работать нестабильно. Поэтому, если вы цените плавность и отзывчивость системы, используйте последнюю версию Android, которую устройство автоматически предлагает загрузить через настройки.