Что такое AppValley и как установить AppValley на Android

На Android, в отличие от iOS, никогда не существовало прямых запретов на использование сторонних источников для загрузки софта. Логично, что пользователи были вольны скачивать что угодно и откуда угодно, не особенно разбираясь в безопасности загружаемых приложений. Нередко это приводило к тому, что под видом доброкачественных программ на устройства проникали трояны, шпионы и майнеры. Поэтому со временем стали появляться альтернативные каталоги приложений для Android, чьи владельцы вроде бы ручались за качество предлагаемого софта, хоть зачастую он и был добавлен туда абсолютно незаконно. AppValley – отличный тому пример.

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В последнее время многие пользователи, вероятно, наученные на примере Huawei, стали интересоваться тематикой альтернативных магазинов приложений. Поэтому одним из самых популярных запросов в Google по этой теме является «Что такое AppValley». Пользователям на самом деле стало интересно узнать, что из себя представляют аналоги Google Play, как они работают, чем отличаются от собственного каталога компании Google и, что вполне логично, чем они лучше Google Play, который нам подают как единственно правильный и безопасный магазин. Давайте разбираться.

Что такое AppValley

Начнём с того, что AppValley – это полноценный каталог приложений для Android, который даже можно установить себе на смартфон, чтобы скачивать оттуда софт, минуя загрузку APK-файлов. В результате программа будет устанавливаться напрямую, как если бы загрузили её из Google Play. Правда, здесь нужно сделать небольшое уточнение. Несмотря на то что AppValley предлагает премиум-тариф по подписке стоимостью 25 долларов в год, обещая более быструю загрузку и автоматическую очистку кэша, нужно учесть, что софт, который здесь есть, неофициальный. То есть разработчики не в курсе, что их приложения размещаются на этой площадке.

А это довольно опасно. Мало того, что нет никаких гарантий, что этот софт вообще будет обновляться, так его ещё и модифицировать можно как угодно, не предупреждая об этом пользователей. Значит, в теории им можно подсунуть даже не настоящее приложение, а какую-нибудь вредоносную фальшивку.

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На это указывает большое количество взломанных и модифицированных приложений. Это и Spotify No Ads, который предлагает доступ к стриминговому сервису без рекламы и подписки, и Instagram++, который включает кастомные инструменты для загрузки публикаций себе на устройство, и WhatsApp++, в предназначении которого мне так и не удалось разобраться. Одним словом, дичь. Но на этом, с вашего позволения сказать, особенности AppValley не заканчиваются, потому что перед его установкой вам следует знать ещё кое о чём.

Как установить AppValley

Запустите браузер и перейдите по адресу appvalley.vip либо просто кликните по ссылке;

В открывшемся окне выберите кнопку Install;

Дождитесь окончания загрузки профиля и подтвердите установку;

Запустите AppValley и скачивайте оттуда нужный софт.

Не устанавливается AppValley

Судя по всему, поддерживает AppValley не все версии Android, потому что на мой Honor View 20 с Android 10 установить его не удалось. Как мне удалось выяснить, всё дело в версии операционной системы, потому что каталог пока работает только с Android не выше версии 9.0. Поэтому если ваш смартфон отвечает этому требованию, вы можете установить AppValley без каких-либо проблем.

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Для тех, кто столкнулся с такой же проблемой, как и я, есть возможность скачивать приложения напрямую с сайта в виде APK-файлов. Это уже не так удобно, как прямая установка, но, если вы ищете взломанные или модифицированные версии приложений, тем более бесплатно, то пожалуйста. Для этого нужно перейти в раздел WebApp и скачать оттуда всё, что вам нужно.

Что скачать в AppValley

Другое дело, что найти в AppValley что-то, что могло бы пригодиться – задачка ещё та. Поиск в каталоге работает из рук вон плохо, либо не выдавая результатов вообще, либо выдавая вместо искомых приложений и игр какую-то невообразимую чушь в виде модов для взлома. Кроме того, восприятие портит отсутствие какого-либо контроля со стороны разработчиков и огромное количество дубликатов. Например, мне удалось обнаружить сразу четыре версии Spotify, ни одна из которых, как вы понимаете, не была официальной. Просто каждая следующая нужна, чтобы заменить предыдущую, если та не заработает.

Стоит ли устанавливать AppValley

Стоит ли пользоваться AppValley? Конечно же нет. Если вы хотите заполнить свой смартфон всяким хламом, который наверняка ещё и не проверен на безопасность, милости просим. Ведь ничего другого вы здесь не отыщите. Я вообще не понимаю, кому может понадобиться скачивать моды для Subway Surfer или для Temple Run, не говоря уже о том, что обычно такого рода инструментарий ищется на специализированных порталах вроде XDA, где и поиск реализован лучше и к которым доверия куда как больше, чем к этому трешу.