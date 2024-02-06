Что такое архив в Телеграм и как им пользоваться на Андроид

Несмотря на то, что Телеграм Премиум предоставляет пользователям массу крутых возможностей, основные все же собраны в обычной версии. Мало того, что бесплатно вы можете скрыть время посещения разными способами, так еще и скрыть чаты, не удаляя их целиком из своего аккаунта. В первую очередь, эту возможность предоставляет архив в Телеграм, о котором многие пользователи зря забывают. Благодаря ему можно существенно очистить главный экран приложений, но не остаться без нужной информации.

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Как сделать архив в Телеграм

Некоторые пользователи наслышаны про возможность скрыть чаты, но к сожалению не знают, где в Телеграме находится архив. На самом деле, по умолчанию его нет в меню — это хранилище появляется сразу после добавления туда чата, группы или канала. Только после этого архив появится на экране, но даже так его не сразу найдешь.

В реальности, все очень просто. Нужно всего лишь вайпнуть список чатов на главном экране вниз, после чего он отобразится отдельной строкой в самом верху. Туда можно добавлять любые источники информации или переписки, не боясь за то, что они удалятся. Вы можете даже закрепить архив в Телеграм, чтобы он был всегда перед глазами и не пропустить важного сообщения: выделенным шрифтом отобразятся те чаты, где вам написали.

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Как добавить чат в архив Телеграм

Добавить чат в архив в Телеграме можно двумя способами, причем довольно простыми. Сейчас объясню.

Зайдите в Телеграм и выберите нужный чат.

Затем свайпните его влево.

У вас появится кнопка «В архив».

Свайпните чат влево до конца, после чего он исчезнет.

Теперь свайпните список чатов вниз до появления архива. Вы увидите, что имя контакта отображается в строке — это значит, что добавление прошло успешно.

Кроме того, можно добавить несколько чатов в архив Телеграма. Это делается довольно простым способом.

Зайдите в Телеграм и удерживайте нужный чат.

Затем нажимайте на другие чаты и каналы, если нужно выбрать несколько.

Нажмите на три точки вверху справа и выберите «В архив».

Обратите внимание, что контакт из архива Телеграм по-прежнему может вам писать сообщения. Но они не будут отображаться в списке чатов на главном экране. Кроме того, от него будут приходить уведомления, но только до тех пор, пока вы сами не отключите от них звук.

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Как настроить архив в Телеграм

Каждый пользователь вне зависимости от операционки на телефоне может настроить архив в Телеграм. Список параметров не так обширен, но все же имеется.

Зайдите в Телеграм и свайпните экран вниз до появления архива.

Перейдите в появившийся архив.

Нажмите три точки справа вверху и выберите «Настройки архива».

Теперь включите или отключите «Всегда оставлять в архиве», чтобы чаты с включенными уведомлениями продолжали оставаться в этом разделе.

Настоятельно рекомендую включить «Автоматически архивировать», чтобы чаты с незнакомцами в Телеграм сразу же попадали в этот раздел. Так они не будут мешаться на главном экране и не отвлекут вас уведомлениями вкупе с предыдущей настройкой.

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Чат попал в архив Телеграм — что делать

Иногда пользователи на автомате свайпают контакт в списке, после чего чат случайно попадает в архив. В результате, собеседник пропадает с главного экрана и даже может пропасть из вида. Но можно этого избежать.

Зайдите в Телеграм и перейдите в настройки.

Выберите «Настройки чатов».

Затем прокрутите экран вниз до графы «Смахивание вниз».

Теперь выберите из списка нужное действие, которое будет выполняться свайпом влево. Например, установите «Прочитать», чтобы сообщения не висели в списке непрочитанных. Это намного удобнее, чем случайно добавить человека в архив Телеграм.

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Как вернуть человека из архива Телеграм

Важно помнить, что если случайно добавили человека в архив, это вовсе не означает, что вы его заблокировали или удалили. Всегда можно вернуть человека из архива Телеграм.

Зайдите в Телеграм и свайпните список чатов вниз.

Затем перейдите в архив Телеграм.

Теперь выберите чат и свайпните его влево, когда появится кнопка «Вернуть».

Можно удерживать чат и выбрать несколько штук сразу, чтобы убрать человека из архива Телеграм. Это намного быстрее.

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Имейте в виду, что удалить архив в Телеграме нельзя: он исчезает сам с главного экрана при прокрутке списка. Кроме того, отключить раздел с архивом можно, если достать оттуда все чаты, вернув их в общий список.