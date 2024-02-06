5 недорогих смарт-часов с функцией звонка для тех, кому лень доставать телефон из кармана

Смарт-часы — это не только красивый аксессуар и прибор для мониторига состояния здоровья, но и устройство, упрощающее нашу жизнь. Так, если вы едете за рулем, находитесь вдали от телефона или просто не хотите доставать его из кармана, то можете принять звонок с часов. Причем такая функция есть даже на моделях, чья цена не превышает 5 тысяч рублей. Именно о них мы сегодня и поговорим, взглянув на лучшие смарт-часы с функцией телефона.

Но сначала заметим, что недорогие часы с функцией звонков позволяют принимать входящие и совершать исходящие только в том случае, если они подключены к смартфону. В данном случае используется соединение по Bluetooth, и оба устройства должны находиться на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

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Дешевые смарт-часы Zeblaze Btalk 3

Zeblaze Btalk 3 Ultra — это дешевые смарт-часы, но выглядят они так, словно стоят 10-15 тысяч рублей. Аксессуар имеет круглый металлический циферблат, отсылающий нас к механическим моделям, а его ремешок из гипоаллергенного силикона не раздражает кожу при длительном ношении.

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Недорогие смарт-часы поддерживают более 100 режимов тренировок, мониторят пульс и насыщенность крови кислородом в режиме 24/7, а от одного заряда работают до 14 дней. Дешевизну Zeblaze Btalk 3 Ultra выдает разве что экран, который выполнен по технологии IPS, а не AMOLED, из-за чего яркости может оказаться недостаточно на солнце. Впрочем, к четкости 1,36-дюймовой матрицы с разрешением 360х360 пикселей нет никаких вопросов, а функция Bluetooth-звонков вкупе с ценой меньше 1 500 ₽ является приятным бонусом.

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Популярные смарт-часы Redmi Watch 3 Active

Умные часы Redmi Watch 3 Active стали одной из самых популярных моделей 2023 года. Секрет успеха прост: имя бренда и низкая цена на уровне 3,5-4 тысяч рублей. Redmi Watch 3 Active разлетаются как горячие пирожки, предлагая функцию громкой связи, большой 1,83-дюймовый экран, круглосуточный мониторинг SpO2 и других показателей, а также голосовую связь с функциями исходящих и входящих вызовов.

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Как и в случае с другими недорогими смарт-часами, Redmi Watch 3 Active не могут похвастать высоким качеством экрана. Здесь установлена IPS-матрица с небольшим разрешением 280х240 пикселей, не отличающаяся запредельной яркостью и контрастностью. Зато стабильность работы часов Redmi Watch 3 Active не вызывает сомнений, а приложение Mi Fitness позволяет настроить каждый параметр под себя.

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Умные часы Infinix Watch 1

Infinix Watch 1 — первые часы бренда, активно набирающего популярность на рынке смартфонов. Носимый аксессуар под стать основному продукту компании отличается выгодной ценой (всего 3,5 тысячи рублей в рознице), элегантным дизайном в стиле Apple Watch и топовыми характеристиками.

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Помимо Bluetooth-звонков часы Infinix Watch 1 готовы предложить большой 1,83-дюймовый экран, свыше 110 тренировочных режимов, круглосуточный мониторинг SpO2, функции голосового помощника и 7 дней автономной работы. Недостатки касаются только дисплея, который не может порадовать высокой яркостью и четкостью изображения в условиях яркого солнечного света.

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HAYLOU Watch S8 — часы с изогнутым экраном

Новые часы HAYLOU Watch S8, которые продаются на AliExpress менее чем за 3,5 тысячи рублей, выгодно отличаются от других моделей своим экраном. Во-первых, он выполнен по технологии AMOLED, что гарантирует высокую яркость и прекрасную цветопередачу. Во-вторых, дисплей этих недорогих умных часов имеет изогнутую форму, благодаря чему аксессуар и смотрится эффектно, и на руке сидит просто отлично.

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В наличии есть все необходимые функции: Bluetooth-звонки, Always on Display, голосовой помощник и многие другие. Поэтому с учетом своей текущей цены HAYLOU Watch S8 — одни из лучших часов 2024 года.

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Хорошие смарт-часы Amazfit Pop 3R

Завершает список очередная модель часов с голосовой связью — Amazfit Pop 3R. Носимый аксессуар имеет сдержанный внешний вид, а потому хорошо смотрится как на мужской, так и на женской руке. Среди плюсов этой модели обязательно стоит выделить яркий AMOLED-экран, функцию вызовов с часов, а также GPS для составления маршрута тренировок.

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Amazfit Pop 3R с высокой точностью мониторят состояние здоровья пользователя и продаются всего за 4,5 тысячи рублей в российской рознице. А время автономной работы часов составляет 12 дней от одного заряда.