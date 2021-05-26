Google Chrome для Android занимает много памяти. Что делать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что мобильный Google Chrome куда менее ресурсоёмок, чем десктопный, он тоже имеет свойство засоряться. Со временем браузер кэширует так много данных, что объём, который он занимает на смартфоне, разрастается до нескольких гигабайт. Работать медленнее от этого он, к счастью, не начинает, однако начинает смущать пользователей слишком уж большим весом. Ведь не может обычный браузер весить по 3-5 ГБ, в то время как даже самые топовые игры занимают в несколько раз меньше места.

Chrome

Очистить кэш Гугл хрома очень просто и полезно

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Я как-то уже рассказывал, что по большому счёту файлы кэша, которые накапливают приложения, не наносят ни им самим, ни вашему устройству никакого вреда. Напротив, они используют их как якоря, которыми цепляются за сайты, на которые вы периодически заходите, и загружают их быстрее, чем если бы вы открывали их без кэша.

Как очистить кэш в Хром для Андроид

Конечно, с точки зрения функциональной нагрузки кэш может быть очень даже полезен. Другое дело, что тратить несколько гигабайт памяти на браузер хотят далеко не все. Значит, нужно освободить забитое файлами кэша пространство, что особенно актуально для устройств с небольшим объёмом памяти. Вот, как это сделать:

  • Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;
  • В открывшемся окне найдите вкладку браузера Chrome;
Кэш

Кэш Гугл Хрома может занимать несколько гигабайт

  • Отсюда перейдите в раздел «Память» — «Управление местом»;
  • Нажмите на кнопку «Освободить место» и дождитесь удаления.

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Удаление произойдёт не сразу, особенно, если у вас Chrome занимает много места. Сначала браузер рассчитает точный объём занятого пространства, потом вычленит из них малозначительные файлы и сотрёт. Всё это может занять от нескольких секунд до примерно полуминуты.

Однако в результате большая часть кэшированных данных удалится, освободив пространство на диске. В моём случае Chrome признал малозначительными почти все 2 ГБ, оставив лишь 12 МБ с нужными, по его мнению, файлами, в числе которых были файлы кэша.

Нужно ли удалять кэш в Chrome

Возможно, вы обратили внимание, что во вкладке «Хранилище Google Chrome» есть три кнопки: «Освободить место», «Настроить» и «Удалить все данные». Я рекомендую нажимать на первую, потому что настройка предложит вам вручную выбрать, какие файлы удалять, а какие нет, что займёт много времени и отнимет у вас немало сил.

Google

Чистить кэш Хрома нужно с периодичностью в 2 месяца

Удаление всех данных сотрёт вообще все вкладки, всю историю, логины и пароли и много другой информации, что не очень-то удобно. А вот механизм «Освободить место» действует автоматически и оставляет то, что нужно. В общем, я доволен, потому что лишнего действительно не стало, а нужное осталось на месте.

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На самом деле Chrome наполняется файлами кэша довольно быстро. Поэтому я рекомендую проводить чистку раз в полтора-два месяца. Тогда вы будете поддерживать пространство на диске своего смартфона в чистоте, Chrome будет работать быстро и не будет доставлять вам проблем. Поэтому не пренебергайте чисткой. Это важная штука.

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