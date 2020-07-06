Что такое CarKey и какие альтернативы у него есть на Android

В прошлом месяце на конференции WWDC 2020 Apple представила новый интерфейс CarKey, который позволяет использовать iPhone в качестве ключа для авто. В его основе лежит технология NFC, посредством которой смартфон устанавливает соединение с автомобилем, и программные алгоритмы, идентифицирующие пользователя и позволяющие настроить виртуальный ключ так, как нужно для конкретной ситуации. По большому счёту ничего сложного, но воплотить эту задумку в жизнь смогли только в Купертино. Но на Android открывать авто с помощью смартфона всё равно можно, пусть и с небольшими условностями.

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Для начала, наверное, следует объяснить, что такое CarKey. Это такой программный интерфейс, который заставляет NFC-модуль в iPhone и Apple Watch эмулировать поле, характерное для беспроводных ключей для авто. То есть, по сути, пользователь записывает образ ключа в память смартфона или смарт-часов, а потом прикладывает их к дверной ручке и происходит отпирание. CarKey хорош тем, что пользователь может ещё и передать ключ кому-то из близких по iMessage, предварительно настроив его права, например, запретив заводить двигатель или открывать багажник.

Чем заменить CarKey на Android

Поскольку CarKey является системной функцией, логично, что на Android ничего такого нет и в помине. Другое дело, что операционная система от Google уже давно предлагает возможность превращать смартфоны в виртуальные ключи для авто с помощью специальных приложений, которых довольно много. Существуют как универсальные решения, так и специализированные, совместимые только с авто конкретных марок через технологию Blue Link. Вот список лишь некоторых из них:

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Это только часть приложений для Android, с помощью которых можно удалённо отпирать и запирать автомобиль, отслеживать его состояние, контролировать утечки и полноту жидкостей, получать уведомления о проблемах и необходимости провести техосмотр и т.д. В отличие от CarKey, все они работают от Bluetooth Low Energy, что является одновременно и их преимуществом, и недостатком.

Что могут виртуальные ключи для Android

Благодаря дальнобойности Bluetooth-соединения авто распознаёт смартфон водителя ещё за несколько метров, то есть прикладывать аппарат к дверной ручке для отпирания не нужно;

Благодаря встроенной системе запоминания парковочного места вы никогда не потеряете свой автомобиль даже на парковке возле крупных магазинов вроде IKEA;

С помощью приложения можно управлять всеми системами автомобиля, например, отпирать конкретную дверь, удалённо запускать мотор, настраивать климат-контроль и т.д.;

Доступна возможность удалённо заглушить двигатель и заблокировать его в случае, если автомобиль угнали (доступно только на авто с поддержкой LTE);

Есть возможность отправить виртуальный ключ близким при условии, что у них установлено аналогичное приложение, а их смартфон поддерживает Bluetooth Low Energy;

Потенциальный охват автомобилей, которые можно отпирать таким образом с помощью смартфона, гораздо шире, чем тех, которые поддерживают CarKey от Apple;

Если батарея смартфона разрядится, открыть автомобиль с помощью приложения для Android будет уже невозможно, а вот NFC справится с этим на раз-два;

Из-за того что на Android управление авто доступно только через приложение, любая поломка, провоцирующая его вылет, оставит вас без средства передвижения.

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Несмотря на то что в Google Play доступно довольно много приложений для самых разных автомобилей, сами производители устанавливают некоторые ограничения на их использование. Например, машины концерна Hyundai Motor Group не позволяют управлять ими с помощью фирменных приложений на базе технологии BlueLink в России. Наверное, существуют какие-то методы обхода этих ограничений, но о них вы сможете почитать на тематических сайтах. В то же время бывают такие приложения, которые работают независимо от страны и фактически позволяют заменить CarKey пользователям Android.

P.S. Так что не всё, что делает Apple, копирует Google и другие конкуренты. Оказывается, кое-что, наоборот, Apple подсматривает у них.