Если бы Android обновлялась, как iOS, какие телефоны получили бы Android 11

Никто не будет спорить с тем, что Android это не та операционная система, которая годами получает обновления. Часто пользователи имеют доступ к актуальной версии программного обеспечения буквально год-два и все . Если они еще и покупают прошлогоднюю модель, они вообще лишаются того удовольствия, когда устанавливаешь новую прошивку и изучаешь ее как будто у тебя новый телефон. На это есть железные причины и они вытекают во многом из преимуществ Android. Сейчас попробуем представить, что было бы, если бы Android-смартфоны получали обновления также долго, как устройства от Apple.

Чем iOS лучше Android

Надо признать, что для многих моделей смартфонов высказывание о том, что они недостаточно долго получают обновления, звучит не совсем корректно. Они смогли наладить процесс обновлений, но в целом картина выглядит именно так, как было сказано выше.

На этой неделе Apple официально подтвердила, что версия iOS этого года под номером 14 появится на каждом iPhone начиная с iPhone 6S, включая iPhone SE первого поколения. Этот телефон вышел в сентябре 2015 года, то есть почти пять лет назад. Это очень давно по меркам мобильной индустрии. Тогда еще Барак Обама был президентом США, Рик Граймс не выпал из сериала ”Ходячие мертвецы”, а я еще даже не думал о том, чтобы прийти в редакцию AndroidInsider.ru.

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Страшно подумать, но все это время существовал телефон, который осенью этого года получит обновление прошивки. Так что до осени 2021 года он будет считаться актуальным.

Между тем, флагманом Android-устройств 2015 года стал Samsung Galaxy S6. Самой последней официальной версией Android, которую получил телефон, была Android 7 Nougat, выпущенная в 2016 году. Так ее еще и пришлось подождать, так как смартфон не сразу получил ее.

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Как долго обновляются смартфоны на Android

Представьте себе на секунду, что в этом году Samsung объявила бы, что Galaxy S6 обновится до Android 11. Звучит как фантастика, а для Apple в последние годы это обычное дело, ведь она всегда долго выпускала обновления, но часто они тормозили старые устройства. Теперь она одумалась после того, как ей предъявили за это, и начала выпускать более качественно обновления. Старая техника отлично с ними работает. Конечно, не так хорошо, как на оригинальной прошивке, но ведь и железо уже устарело, а все равно пользоваться телефоном с комфортом можно. Особенно, если не видел, как обновление работает на новинках.

Я уже сказал, что причина недолгого обновления есть и заключается она все в той же фрагментации, которая и является ахиллесовой пятой Android. Очень сложно оптимизировать ее для сотен устройств, которые на ней работают, но ведь Nokia и OnePlus как-то этого добиваются. Пусть они и не дотягивают до iOS, но в целом-то это возможно.

Что нового в iOS 14

Вы скажете, что в iOS 14 не будет чего-то такого, чего мы не видели в смартфонах на Android за все эти годы, и отчасти будете правы. Я говорю о таких вещах, как виджеты на главном экране, режим «картинка в картинке», автоматически организованные папки приложений и возможность изменять приложения по умолчанию. На самом деле, все у того же Samsung Galaxy S6 в той или иной форме было много «новых» функций iPhone еще при запуске.

Какие функции iOS 14 скопированы у Android

Но в iOS 14 также появятся новые средства защиты конфиденциальности, расширенные функции обмена сообщениями, новые возможности камеры и многое другое. Даже если многие функции давно назрели, их получат и те, кто купил iPhone уже пять лет назад. Между тем, даже если вы купите телефон стоимостью больше 100 000 рублей у Samsung, крупнейшего в мире производителя смартфонов, вам будет гарантировано только два года обновлений. Так себе топ-уровень.

Как ой смартфон лучше

Вне зависимости от того, на какой стороне вы находитесь, если вы не слепо утверждаете, что лучшее — это только то, чем пользуетесь вы, вы понимаете плюсы и минусы своей и конкурирующей платформы. Если нет той оголтелости в доказывании того, что бесплатные приложения из Google Play с рекламой, которыми невозможно пользоваться, или невозможность скопировать фотографии без специальной программы с iPhone, это хорошо, то вы все понимаете.

Основываясь на вышесказанном про Nokia и OnePlus, я могу добавить только одно. Единственное, что мешает Samsung, Xiaomi, LG, Huawei и даже Google выпускать обновления в течение большего времени, это только отсутствие желания.

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У Google, в частности, нет оправдания тому, что она не продолжает обновлять оригинальный Google Pixel, по крайней мере, еще один год. Если Apple может дать iOS 14 iPhone 6S, то оригинальный Pixel можно было легко обновить до Android 11 или даже Android 12, если уж мы проводим прямое сравнение.

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А теперь я приведу список телефонов, которые получили бы Android 11, если бы их производители относились к своим покупателям также, как Apple. То есть на примере iPhone 6S. Если вы пользуетесь одним из них, вспомните, как давно вы перестали получать обновления.

Смартфоны, которые выпускались позже или одновременно с iPhone 6S, но в отличии от него не получат обновление ПО: