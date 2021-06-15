Что такое FastBoot на телефоне с Андроид

Android-смартфоны устроены намного сложнее, чем нам кажется. Это производители сделали так, чтобы мы могли без особого труда пользоваться своими аппаратами. Для этого они создали удобный и понятный интерфейс, который позволяет нам обращаться к тем или иным компонентам Android, отдавать смартфону команды и реагировать на его предложения. В общем, ничего сложного. Однако, помимо рядовых пользователей, Android используют ещё и продвинутые, которых хлебом не корми, дай что-нибудь изменить, настроить или кастомизировать. Для них и существуют такие режимы, как FastBoot.

Вопреки прямому переводу термина fast boot на русский язык, его активация не ускорит ни сам смартфон, ни программную оболочку, на базе которой он работает. Вообще, цель FastBoot состоит не в ускорении как таковой, а в быстрой загрузке базового ПО в обход пользовательского.

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В результате загружаются только ключевые компоненты прошивки, а интерфейс и другие надстройки, встроенные в ОС для удобства пользователей, — нет. Они тут попросту не нужны, потому что в FastBoot ими никто не будет пользоваться, и они будут только мешать при настройке операционки или её восстановлении.

Зачем нужен fastboot

Загрузка FastBoot может быть нужна по разным причинам. Чаще всего, пользователи обращаются к этому разделу, когда испытывают какие-то неполадки в работе операционной системы или хотят что-то кастомизировать с использованием рут-прав. Через FastBoot же можно вернуть всё в исходное состояние.

Если проводить аналогии, то это что-то вроде вневременья, где можно делать всё и тебе ничего за это не будет. Именно благодаря FastBoot можно восстановить ОС, если с ней что-то случилось, например, при установке проблемного обновления, как это нередко бывает на стадии бета-тестирования.

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Поскольку FastBoot – это специальный режим, который используется в том числе для восстановления, необходимо, чтобы он был независимым от основной операционки на случай, если вдруг она будет повреждена. Поэтому FastBoot базируется на аппаратном уровне и может быть запущен, даже если Android не запускается.

Как включить FastBoot на Android

Запустить FastBoot и выйти из него проще простого. Другое дело, что надо отдавать себе полный отчёт в том, зачем именно вам это нужно. Если ваша основная цель – удовлетворение собственного интереса, я бы рекомендовал не баловаться с FastBoot. А, если вы понимаете, что к чему, то скорее всего эта инструкция вам, в общем-то, ни к чему.

Разблокируйте свой смартфон под управлением Android;

Зажмите и удерживайте клавиши питания и увеличения громкости;

В открывшемся окне на чёрном фоне выберите нужное действие;

По завершении нужных манипуляций перезагрузите смартфон.

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Короче говоря, FastBoot – это служебный режим, прибегать к которому нужно только в крайнем случае и только тогда, если вы понимаете, что будете с ним делать. Ведь запускать его просто так не имеет смысла. А, если вы не очень представляете, что нужно делать и справитесь ли самостоятельно, но чувствуете, что нужно вернуть смартфону былую работоспособность, лучше всего обратиться в сервисный центр – там знают, что делать.