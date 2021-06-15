Что такое FastBoot на телефоне с Андроид

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Иван Кузнецов 0

Android-смартфоны устроены намного сложнее, чем нам кажется. Это производители сделали так, чтобы мы могли без особого труда пользоваться своими аппаратами. Для этого они создали удобный и понятный интерфейс, который позволяет нам обращаться к тем или иным компонентам Android, отдавать смартфону команды и реагировать на его предложения. В общем, ничего сложного. Однако, помимо рядовых пользователей, Android используют ещё и продвинутые, которых хлебом не корми, дай что-нибудь изменить, настроить или кастомизировать. Для них и существуют такие режимы, как FastBoot.

Фастбут

Фастбут на Android — это специальный режим для восстановления и кастомизации

Вопреки прямому переводу термина fast boot на русский язык, его активация не ускорит ни сам смартфон, ни программную оболочку, на базе которой он работает. Вообще, цель FastBoot состоит не в ускорении как таковой, а в быстрой загрузке базового ПО в обход пользовательского.

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В результате загружаются только ключевые компоненты прошивки, а интерфейс и другие надстройки, встроенные в ОС для удобства пользователей, — нет. Они тут попросту не нужны, потому что в FastBoot ими никто не будет пользоваться, и они будут только мешать при настройке операционки или её восстановлении.

Зачем нужен fastboot

Загрузка FastBoot может быть нужна по разным причинам. Чаще всего, пользователи обращаются к этому разделу, когда испытывают какие-то неполадки в работе операционной системы или хотят что-то кастомизировать с использованием рут-прав. Через FastBoot же можно вернуть всё в исходное состояние.

FastBoot

FastBoot независим от Android, чтобы его невозможно было повредить

Если проводить аналогии, то это что-то вроде вневременья, где можно делать всё и тебе ничего за это не будет. Именно благодаря FastBoot можно восстановить ОС, если с ней что-то случилось, например, при установке проблемного обновления, как это нередко бывает на стадии бета-тестирования.

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Поскольку FastBoot – это специальный режим, который используется в том числе для восстановления, необходимо, чтобы он был независимым от основной операционки на случай, если вдруг она будет повреждена. Поэтому FastBoot базируется на аппаратном уровне и может быть запущен, даже если Android не запускается.

Как включить FastBoot на Android

Запустить FastBoot и выйти из него проще простого. Другое дело, что надо отдавать себе полный отчёт в том, зачем именно вам это нужно. Если ваша основная цель – удовлетворение собственного интереса, я бы рекомендовал не баловаться с FastBoot. А, если вы понимаете, что к чему, то скорее всего эта инструкция вам, в общем-то, ни к чему.

  • Разблокируйте свой смартфон под управлением Android;
  • Зажмите и удерживайте клавиши питания и увеличения громкости;
Запуск фастбута

Запустить режим быстрой загрузки на разных смартфонах можно по-разному

  • В открывшемся окне на чёрном фоне выберите нужное действие;
  • По завершении нужных манипуляций перезагрузите смартфон.

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Короче говоря, FastBoot – это служебный режим, прибегать к которому нужно только в крайнем случае и только тогда, если вы понимаете, что будете с ним делать. Ведь запускать его просто так не имеет смысла. А, если вы не очень представляете, что нужно делать и справитесь ли самостоятельно, но чувствуете, что нужно вернуть смартфону былую работоспособность, лучше всего обратиться в сервисный центр – там знают, что делать.

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