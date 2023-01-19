Что такое игровое стекло для телефона и нужно ли его клеить

Производители аксессуаров регулярно выпускают что-то новое для ваших смартфонов. В большинстве случаев, к сожалению, получаются довольно странные и бесполезные примочки, но радует хотя бы то, что стоят они не так дорого. Есть ощущение, будто производители живут в своем мире и регулярно выдумывают собственные стандарты, например, прочности защитных стекол или их типы. Правда, если о матовых или антишпионских вы уже слышали, то про игровое стекло на телефон — вряд ли. Рассказываем, зачем оно нужно, чем отличается от других аксессуаров и стоит ли его покупать.

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Что такое игровое защитное стекло

Игровое защитное стекло — это аксессуар для защиты экрана, но оптимизированный для геймеров. Для этого даже не нужен игровой смартфон — тип стекла делают для разных устройств, включая планшеты. Судя по описанию, у него немного отличается тип поверхности: топовые игровые стекла имеют сверхтонкий слой, но вы же понимаете, что написать можно что угодно.

Это менее заметно, чем в матовых защитных стеклах и больше напоминает глянцевое, так как поверхность остается гладкой и палец легко скользит. Зато сохраняются свойства матового стекла, например, не остается следов от пальцев на экране. Всё бы ничего, вот только подобные характеристики заявляет практически каждый производитель.

Правда, игровое стекло для телефона имеет свои преимущества: как и многие другие аналогичные аксессуары, оно защищает от излучения синего света. Некоторые производители даже отмечают, что их стекла задерживают до 90% вредного излучения. Так что, если верить описанию, аксессуар подходит для долгого использования телефона не только в играх, но и других приложений. Жаль, но проверить это никак нельзя.

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Какое защитное стекло лучше для игр

Несмотря на защитные свойства и схожесть с матовым защитным стеклом, производители отмечают, что игровое не искажает изображение и даже обеспечивает наилучшую видимость при солнечном свете. Но внешне игровое стекло не отличается от обычного. По сути, так и есть: у них даже слои одинаковые.

Антибликовый слой — нужен для того, чтобы вы могли видеть всю информацию на экране телефона без искажений при ярком солнечном свете.

В некоторые добавляют еще дополнительный слой антибликовой пленки , который рассеивает свет на экране и снижает нагрузку на глаза.

, который рассеивает свет на экране и снижает нагрузку на глаза. Антибактериальное покрытие — оно есть в любом стекле. Якобы должно убивать бактерии, но вы же понимаете, что это маркетинговая уловка.

Прочность игрового стекла составляет 9Н по шкале Мооса, но лишь по заверениям производителей. Естественно, это маркетинговая уловка: максимальный показатель варьируется от 4Н до 6Н. Так что, прочность стекла точно та же, что и у обычных — от царапин и падений точно спасет экран. Или нет?

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Нашел для вас интересный тест игровых стёкол. Автор видео проверил каждое из них по следующим параметрам: на защиту от царапин, воды и устойчивость к ударам. Оказалось, не все стекла соответствуют заявленным характеристикам.

Два варианта из четырех оказались очень плохими: царапались моментально.

Интересно, что те же два стекла плохо взаимодействовали с водой: капли моментально растекались по всему экрану, а не сворачивались. Или они сворачивались при попадании, но потом не стекали с экрана быстро, оставляя за собой след.

При проверке стекла на твердость не сдюжил только самый первый вариант: когда автор ролика ударил краем молотка, на стекле сразу же появилась трещина. Возможно, удар пришелся не так как планировалось, но аксессуар не выдержал.

В принципе, этот тест можно назвать объективным. Как видите, не только среди обычных стекол есть хорошие и плохие варианты, среди игровых — тоже. Так что, видимых отличий снова нет — на мой взгляд, игровые стекла ничем не отличаются от обычных.

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Сколько стоит хорошее защитное стекло

Интересно, что хоть якобы игровое стекло отличается от обычного по своим свойствам, стоит оно примерно столько же. На АлиЭкспресс можно найти варианты в пределах 100-150-200 рублей, можно найти и дороже, но обращайте внимание на отзывы. Многие пользователи пишут, что стекла портят цветопередачу, плохо клеятся, очень быстро покрываются пузырями или защищают не весь экран целиком. Вот несколько игровых стёкол для разных моделей с хорошими отзывами.

Но есть одна проблема: вряд ли вы сможете ощутить отличия игровых стёкол от обычных даже при использовании. Это такие же аксессуары как и обычные да еще и с похожими характеристиками. Насколько оно защищает от влияния синего света, какой метод создания покрытия был использован — определить невозможно.

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На мой субъективный взгляд, это очередная маркетинговая уловка производителей, так как ощутимой разницы в характеристиках нет. Бессмысленно пытаться искать именно игровое стекло для телефона, так как обычное имеет практически те же свойства. Если у вас уже есть достойный аксессуар, но вы не рискуете его клеить самостоятельно, читайте нашу статью о том, как установить стекло на смартфон самостоятельно и не попасть впросак.