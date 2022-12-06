5 бесполезных аксессуаров для смартфона, которые вы зря покупаете

Производители аксессуаров для смартфона идут на различные ухищрения, лишь бы впарить нам свои странные побрякушки: иногда они даже симпатично выглядят, но практической пользы от них нет. Наоборот, пользоваться смартфоном из-за них становится невозможно. Другие, казалось бы, делают смартфон безопасным, а на деле приносят больше проблем, не говоря уже о том, что их легко потерять. В основном, они стоят не так дорого, но если подсчитать, сколько мы покупаем такой ерунды за всю жизнь, то выходит немалая сумма. Нашли самые бесполезные аксессуары для смартфона, которые покупать точно не стоит.

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Чехол для телефона с длинным ремешком

Мода — штука цикличная. Когда-то ремешки для телефонов были популярны, но потом выяснилось, что так легко украсть мобильник, сорвав его с шеи прохожего, очень просто. К тому же, ходило множество слухов о вреде для здоровья, когда устройство висит на груди. В любом случае, на десяток лет этот аксессуар пропал из виду, но сейчас снова вернулся. Казалось бы, носить крупный тяжеленный смартфон, который весит под 200 граммов — нонсенс, но раз такие аксессуары продаются, значит, они кому-то нужны.

Обратите внимание, что на чехле еще есть кармашек для всякой мелочевки вроде карт — если мошенники украдут телефон прямо на улице, то вы останетесь и без денег, и без связи. Да и качество такого чехла вызывает вопросы — скорее всего, он изготовлен из эко-кожи или кожзаменителя, который быстро придет в негодность.

Чехол с ремешком

Чехол с игрушкой сзади

На просторах Али регулярно попадаются разные чехлы для смартфона — практичные и не очень. Можно ли назвать чехол с игрушкой сзади практичным? Определенно, нет: держать его вряд ли удобно, телефон не получится положить на ровную поверхность.

В конце концов, игрушка рано или поздно оторвется и чехол будет выглядеть не так уж привлекательно, после чего его можно будет отправлять в утиль. Но даже если фигурка не отклеится, то представьте, каково носить смартфон в сумке или кармане? В общем, одни неудобства — имейте в виду.

Чехол с игрушкой

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Шторка для фронтальной камеры

Многие пользователи не верят в конфиденциальность и безопасность собственных данных, подозревая что ноутбуки и смартфоны следят за нами. Лучший выход — заклеить камеру или приклеить специальную шторку. Казалось бы, ну удобно ведь? Не совсем. Во-первых, шторка недолговечна: чем чаще вы будете ею пользоваться, тем быстрее она выйдет из строя. Во-вторых, она уродует внешний вид телефона — вряд ли вам понравится, как он будет выглядеть.

Шторка для камеры

В-третьих, скорее всего из-за нее не получится нормально пользоваться чехлом, так как край все время будет задевать ее или створка на основной камере вовсе не поместится в вырез аксессуара. Возможно, она пригодится для ноутбука? Но и тут есть нюансы: если она отклеится, то оставит после себя след возле камеры. Крышка ноутбука будет закрываться не полностью, из-за чего под экран просочится мелкий мусор. Делаем выводы и никогда не покупаем!

К шторке для камеры стоит добавить еще и заглушку гнезда для зарядки: она со временем начинает выпадать оттуда, поэтому разъём так и будет наполняться пылью и мелким мусором. Да и где ее хранить, пока телефон заряжается?

Заглушка для разъёма Type-C

Нужно ли клеить защитное стекло на камеру

В 2022 году производители аксессуаров делают защиту для всего, но она не всегда полезна. Вот, например, защитное стекло для камеры: казалось бы, защищает от ударов и царапин, не так ли? Но на деле и внешне уродует смартфон, и снимки портит: при съемке портится цветопередача, хуже работает фокусировка.

Стекло для камеры Samsung

Да и пыль при наклейке запросто попадет, как это обычно бывает, когда устанавливаешь стекло для защиты экрана. Защищает ли стекло камеру смартфона — вопрос двоякий. Лично я никогда не встречал людей, которые бы разбивали камеру. Сам объектив имеет высокопрочное стекло в линзах, поэтому ключи в кармане ему не страшны.

В любом случае, это стекло для защиты камеры на Самсунг хотя бы выглядит неброско, но вы только взгляните, какой ужас предлагают для iPhone! Накладка сделана из пластика, никаких бриллиантов там нет да и как вообще носить чехол с такой вульгарщиной? Шутка ли, но ведь это реально кто-то покупает! Кстати, подробно о защите для камеры писал журналист AndroidInsider.ru Герман Вологжанин — обязательно прочтите его статью!

Гламурное стекло для камеры

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Чехол для проводных наушников

Если мне не изменяет память, в комплект с проводной гарнитурой Sennheiser всегда кладут небольшой чехольчик — мелочь, а приятно. На Али кейс для проводной гарнитуры можно купить отдельно, но зачем? Только представьте, сколько времени нужно, чтобы сложить наушники, а потом снова достать. Да и сам кейс занимает немало места, что критично, когда собираешься в поездку, а рюкзак и так забит под завязку. Еще один минус — замок на молнии, который однажды «зажует» провод от наушников или перестанет застегиваться.

Тем не менее, такой чехол может продлить жизнь наушникам, ведь они были бы аккуратно сложены, а не скручены в узел. Так уж вышло, но кейс удобен для наушников, только если они беспроводные. Так что, тратиться на него я бы не стал — и вам не советую.

Кейс для наушников

Да и вообще: покупать проводные наушники, пожалуй, не стоит. Объяснили, что с ними не так, в нашем материале.