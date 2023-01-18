Почему Айфон долговечнее Андроид-смартфонов

Многие ошибочно полагают, что разницы между iPhone и Android-смартфонами нет: комплектующие практически от одних и тех же поставщиков, внешний вид похож да и операционные системы стали практически одинаковыми. Но вся разница кроется внутри: дело тут не в процессорах или камерах, а в самом производстве. Оказывается, сборка iPhone производится большим количеством рабочих, нежели китайских смартфонов! Несомненно, это один из факторов, почему Айфоны надежнее других смартфонов. Но почему сборкой устройств от Apple занимается большее количество рабочих: все дело в требованиях компании или в отсталости производства? Давайте разберемся, в чем же дело.

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Как собирают Айфоны в Китае

Не так давно компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone в Китае, назначила нового руководителя — Майкла Чанга. Молодой глава сборочной линии оказался на должности неспроста — его заслуга в том, что во время массовых протестов на заводе Foxconn он выступил в качестве посредника между сотрудниками цехов и властями.

При этом ему удалось урегулировать конфликт на требованиях Apple для дальнейшего производства. На новом посту Майкл Чанг оказался совсем недавно, но уже рассказал кое-что интересное: оказывается, сборкой iPhone занимается 1200 человек, тогда как на производство китайских смартфонов нужно всего 100 сотрудников.

При этом речь не об устаревших линиях сборки, а о высоких требованиях Apple: компания делает ставку на качество своей продукции. Так на производственной площадке имеется свыше 90 линий, а Айфон собирают в 400 шагов. Процесс включает в себя полировку корпуса, пайку компонентов, установку винтов, тестирование и упаковку. Несмотря на наличие роботов, на них приходится всего треть работы — основную выполняют люди.

Дело в том, что сборка требует повышенного внимания и хорошего зрения: элементы, начиная с порта Lightning и заканчивая камерами, очень мелкие, поэтому не каждый робот в силах его распознать и как следует закрепить. Не забывайте о том, что смартфоны и спрос на них постоянно меняется: хоть у Apple он и огромен, но даже выпуск iPhone 14 Plus сократили. Намного выгоднее отправить сотрудников на простой или перенаправить на сборку других моделей, чем перенастраивать оборудование. Так что, каким бы ни было современным производство, iPhone еще долго будет собираться людьми — это выгодно, в первую очередь, Apple.

Кстати, может показаться, что ручной труд на фабрике Foxconn — занятие неблагодарное. Но не забывайте про операторов различных станков: хоть процессы автоматизированы, поблизости всегда должен быть сотрудник, контролирующий их работу. Кроме того, на производстве всегда есть масса инженеров, наблюдающих за сборкой.

А теперь представьте, как малоизвестные OEM-производители выпускают недорогие смартфоны? Рынок завален дешевыми аналогами Айфонов, но качество оставляет желать лучшего. Примерно это сейчас происходит с разными устройствами на Android, где Google вовсе не контролирует производителей: система является открытой, а проверить качество непомерного числа смартфонов попросту невозможно. Самим производителям важно получить выгоду от продажи большого объёма смартфонов, а качество сборки для них остается на втором плане. Об автоматизации производства в таких случаях тоже не приходится говорить.

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К тому же, Apple делает ставку не только на опрятный внешний вид своих устройств, но и на «внутренности». Просто попробуйте разобрать Apple Watch Ultra и дешевые смарт-часы: сразу поймете, в чем разница. Не так давно мы рассказывали о проблемах Pixel Watch: внутренняя компоновка часов и вправду напоминает дешевые часы с АлиЭкспресс, собранные в подвале на коленке.

Если с работой заводов в Китае в пост-ковидную эпоху разобраться удастся с помощью молодых управленцев, то теперь Foxconn предстоит решить еще одну сложную задачу — наладить производство Айфонов в Индии. Сам Чанг признает, что в свое время его повергла в шок кастовая система, которая несколько усложняет набор сотрудников. А еще на место Foxconn метят местные производители из Индии, с которыми, вероятно, будет проще сработаться, чем с китайскими после перебоев с поставками из-за локдаунов.

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Почему ломается смартфон

Интересно, что сам Тим Кук после своей поездки на производство в Китай отметил не только высокоразвитое производство, имея в виду технологии, но и лестно отозвался о высокой квалификации рабочих завода. По словам главы Apple, те же AirPods состоят из большого количества деталей, поэтому собрать их правильно и без дефектов — непростая задача.

Для этого нужны не только простые рабочие со своими навыками, но и высококвалифицированные инженеры. Тим Кук отметил, что в Китае на собрании они могли бы заполнить несколько футбольных полей, тогда как в США — одну комнату да и то вряд ли.

Так что, компания точно не станет снижать количество сотрудников на производстве iPhone, ибо это негативно скажется на качестве продукции. Samsung лучше других знает, как тяжело добиться высокого качества на производстве: южнокорейский техногигант в свое время был очень близок к тому, чтобы перестать выпускать OLED-дисплеи для iPhone X.

Дело в том, что доля продукции, прошедшей контроль качества, составляла всего 60%, что не устраивало Apple. Однако позже Samsung удалось увеличить показатель до 80%, а затем — до 90%, в результате чего купертиновцы увеличили заказ в 4 раза на будущую партию смартфонов.

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Впрочем, чтобы убедиться в превосходстве iPhone, далеко ходить не нужно: даже дешевые модели имеют крутые фишки, которых нет даже в дорогих флагманах на Андроид.