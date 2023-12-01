Что такое секретные чаты в Ватсапе и как ими пользоваться

WhatsApp — мессенджер, который есть у всех — просто на всякий случай. У вас может не быть Телеграма, Вайбера или, прости господи, ВКонтакте, но старый добрый Ватсап скорее всего будет. Причем для большинства он и вовсе является основным мессенджером, который хоть и далек от совершенства, но тупо «берет» широкой распространенностью и возможностью связаться через него практически с кем угодно. Разработчики осознают это, а потому не стремятся развивать свой продукт так же активно, как Павел Дуров. Тем интереснее бывает наблюдать за нововведениями, которые время от времени все-таки появляются в Ватсапе, ведь иногда они оказываются весьма полезными.

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Зачем нужны секретные коды в Ватсапе

Секретные коды в WhatsApp — это не просто красивый набор слов для привлечения внимания, а реально существующая функция, которая появилась в мессенджере с последним обновлением. Более того, так ее прозвали не журналисты ради кликбейтных заголовков, а сами создатели, и не слишком-то приврали, потому что нововведение отвечает всем заявленным аспектам. Но для начала не большая предыстория.

Ранее в этом году в WhatsApp появились закрытые чаты. Они были призваны ограничить доступ к важным перепискам. Благодаря им даже если кто-то имел доступ к вашему смартфон, он не мог открыть закрытый диалог и прочесть его содержимое. Первое время для их блокировки использовалась биометрия. Но было очевидно, что это не лучшее решение.

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Дело в том, что многие родители добровольно вносят в память своих смартфонов отпечатки или лица своих детей, чтобы те могли разблокировать аппарат и, скажем, поиграть, когда захотят. А, чтобы они случайно не наткнулись на непредназначенные для их глаз сообщения, разработчики добавили в Ватсап те самые секретные коды, открывающие закрытые чаты только их владельцам.

Как скрыть чат в Ватсапе

Секретный код в Ватсап - это уникальный пароль для доступа к секретным чатам, который отличается от того, что используется для блокировки смартфона.

Он одновременно служит двум целям:

Первая — открывает доступ к закрытому чату.

Вторая — позволяет «проявить» закрытый чат, если он был скрыт из общего списка диалогов.

Но для начала научимся, как скрывать чаты в Ватсапе:

Откройте Whatsapp у себя на смартфоне;

Зайдите в диалог, который хотите скрыть;

Нажмите на иконку собеседника и пролистайте вниз;

Выберите «Блокировка чата» — «Закрытие чата».

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Теперь закрытый чат будет недоступен в общем списке. Открыть его можно только, войдя во вкладку «Закрытые чаты». При нажатии на него WhatsApp запросит подтвердить вашу личность отпечатком пальца или лицом, в зависимости от того способа, который вы используете на своем смартфоне. Если биометрия не настроена, войти можно путем ввода пароля блокировки.

Секретные коды в Ватсап — это новая функция, которая распространяется постепенно. Поэтому не удивляйтесь, если вы не обнаружите возможность использовать ее у себя на смартфоне, как и скрывать вкладку с закрытыми чатами. Они появятся одновременно — если вы уже установили последнее обновление WhatsApp, ничего предпринимать дополнительно для этого не нужно. Все нововведенния появятся автоматически, когда придет время.

Как заблокировать чат в Ватсапе секретным кодом

Когда секретные коды станут вам доступны, ваше действие по блокировке конкретного чата будет сопровождаться предложением выбрать способ разблокировки. В этом случае вы сможете выбрать использование тайного пароля, ввод которого будет открывать доступ к диалогу. А, если понадобится скрыть вкладку с закрытыми чатами Ватсап, просто зажмите на ней палец и по истечении пары секунд выберите «Скрыть». Папка пропадет.

Найти вкладку со скрытыми чатами в WhatsApp можно будет следующим способом:

Нажмите на кнопку лупы, которая используется для поиска;

Введите в поисковой строке секретный код разблокировки;

WhatsApp тут же отобразит папку с секретными чатами;

Выберите нужный диалог — они откроются без дополнительных подтверждений.

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Разработчики WhatsApp не уточняют точной даты появления секретных кодов у всех пользователей мессенджера без исключения, но утверждают, что нововведение станет доступно в течение этого месяца. Обычно так делают, когда хотят протестировать новую функцию, но не уверены в стабильности ее работы. Поэтому нам не останется ничего другого, кроме как просто ждать.