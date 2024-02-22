Для чего нужно обновлять Android на смартфоне

Все мы периодически получаем уведомления, предлагающие обновить версию Android или фирменную оболочку, будь то One UI на Samsung или HyperOS на Xiaomi. В то же время многие из нас отказываются от установки апдейтов в силу разных причин, главная из которых — банальная лень. И действительно, зачем обновлять Android, если все и так работает нормально? Сегодня постараемся ответить на этот вопрос, рассмотрев основные причины, заставляющие побороть предрассудки и все-таки установить апдейт.

Новые функции Android

Апдейты операционной системы или ее оболочки добавляют новые функции на смартфон. Так, в недавно вышедшей Android 14 появились гибкие настройки экрана блокировки, возможность установки вспышки на уведомления и другие менее заметные фишки. Сложно однозначно сказать, насколько они важны, но в случае, если вы хотите получить доступ к интересным функциям, без обновления Андроид на телефоне никак не обойтись.

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Кроме того, апдейты визуально освежают наши устройства, обновляя внешний вид интерфейса. Из-за этого старый смартфон на время перестает приедаться, однако недостатки у изменения оформления тоже есть. В частности, после установки обновления Андроид могут переехать отдельные пункты меню, и придется потратить время на то, чтобы привыкнуть к их текущему расположению.

Оптимизация работы смартфона

Разработчики операционной системы Android и фирменных оболочек от производителей смартфонов регулярно собирают отзывы пользователей. Это позволяет им обнаруживать различные ошибки и баги, заметные при тесном взаимодействии с устройством. В обновлении неполадки устраняются, и телефон начинает работать быстрее и стабильнее.

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Яркий пример — дешевый смартфон Redmi 9A. К моменту релиза в 2020 году он базировался на оболочке MIUI 12, которая отличалась большим количеством спецэффектов, нагружающих систему. Смартфон тормозил после выполнения каждого действия, но после перехода на MIUI 12.5 он стал работать намного стабильнее, о чем свидетельствуют отзывы владельцев.

Патчи безопасности Андроид

Также любое обновление телефона загружает свежие патчи безопасности — программное средство, ориентированное на устранение уязвимостей в сфере защиты мобильного устройства. Установив апдейт, вы делаете свой Xiaomi или Samsung более защищенным, что минимизирует риски взлома и случайной установки вредоносного софта.

Поэтому, если безопасность для вас — не пустое слово, обязательно устанавливайте обновления операционной системы. Более уязвимым смартфон не будет, а дополнительная защита точно не помешает.

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Обновления приложений на телефоне

Разработчики софта преимущественно адаптируют свои игры и программы под новые версии Android. Так, чтобы в 2024 году установить приложение Google с полным набором актуальных функций, нужно иметь хотя бы Android 9, а через пару лет создатели софта вполне могут отказаться и от этой ОС, посчитав ее устаревшей.

Если не обновлять Андроид, в какой-то момент вы рискуете лишиться доступа к привычным приложениям, а новые программы не получится установить ни при каких обстоятельствах. Поэтому лучше не испытывать судьбу и загрузить апдейт при получении соответствующего уведомления.

Обязательно ли обновлять Андроид

Нужно ли обновлять Андроид — вопрос дискуссионный, поскольку у апдейтов наряду с очевидными достоинствами есть и недостатки. Как бы то ни было, загрузка свежей версии ОС или оболочки не является обязательной. При желании вы можете отказаться от обновления, но тогда в настройках телефона будете постоянно видеть значок, предлагающий все-таки нажать на заветную кнопку.

5 причин не обновлять Android на смартфоне

Расскажите в телеграм-чате AndroidInsider.ru насколько важными для вас являются обновления операционной системы, и с какими проблемами вы сталкивались после установки или отказа от загрузки апдейта. Это поможет другим пользователям определиться: стоит ли обновлять Андроид на телефоне.