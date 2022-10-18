5 причин не обновлять Андроид на телефоне

Если у человека возникают проблемы в процессе эксплуатации смартфона, то ему настоятельно рекомендуют обновить Андроид. Мы рассказывали, как это сделать, но сегодня речь пойдет о неприглядной стороне апдейтов, которую всячески стараются скрыть разработчики программного обеспечения. Установка обновлений позволяет устройству дольше оставаться актуальным и добавляет полезные функции. Вместе с тем апдейты несут с собой целый ряд проблем, заставляющих если не отказаться от обновления ПО, то как минимум отложить загрузку последней версии прошивки.

Телефон тормозит после обновления

В отличие от iOS, операционная система Android поставляется на тысячи моделей смартфонов, каждая из которых отличается своими характеристиками. Адаптировать программное обеспечение разработчикам удается не сразу, а потому после выхода обновления многие пользователи сталкиваются с глюками прошивки и другими проблемами.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Разумеется, они могут быть устранены в будущем, когда разработчик выпустит небольшой апдейт с исправлением ошибок. Но до этого момента вы не сможете насладиться фишками свежего Android и будете скучать по предыдущей версии, так как она хоть и была менее функциональной, но работала намного стабильнее.

Закончилась память на телефоне

Чтобы обновить Android на телефоне, необходимо убедиться в наличии достаточного количества места на накопителе. Если его мало (менее 10 ГБ), вы можете воспользоваться средствами очистки, но в любом случае после установки апдейта памяти станет меньше. Дело в том, что с каждым обновлением сама операционная система занимает больше места. Если еще производитель вроде Xiaomi сверху накатывает собственную оболочку, то размер занятого по умолчанию пространства составляет 25-30 ГБ.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Владелец смартфона, у которого 64 ГБ памяти, а половину места занимает прошивка, будет испытывать массу неудобств при его эксплуатации. Заблокируется установка приложений из-за недостатка памяти, а еще придется поумерить свой пыл в плане скачивания файлов и съемки на камеру. Почему новая прошивка весит больше? Во-первых, потому что разработчики добавляют функции и анимации, которых не было ранее. Во-вторых, потому что нередко после установки апдейта во внутренней памяти остается старая версия ОС, съедающая свободное пространство.

Телефон медленно работает

Добавление новых функций — это не только увеличение занимаемого места на накопителе, но и повышение требований к смартфону. Если вы пользуетесь бюджетным аппаратом, то как бы разработчики не нахваливали оптимизацию свежей прошивки, с каждым следующим поколением ПО устройство всегда будет работать медленнее. И дело тут не в багах, связанных с наличием большого количества гаджетов на Андроид, которые невозможно сразу адаптировать, а именно с эффектами и функциональностью операционной системы.

Если вы чувствуете, что ваш смартфон работает медленно, то стоит отказаться от установки обновления Android. Скорее всего, после апдейта он будет тормозить еще сильнее. А для решения текущих проблем с быстродействием воспользуйтесь нашими рекомендациями, которые помогут выжать максимум из телефона.

Приложение не поддерживается

Споры о том, нужно ли обновлять Андроид на телефоне, ведутся не первый год. В качестве основного довода за установку апдейтов нередко приводится возможность устанавливать новые приложения и обновлять имеющиеся, так как со временем разработчики софта перестают поддерживать устаревшие версии Android. Однако, если вы внимательно изучите системные требования программ из Google Play, то обнаружите, что подавляющее большинство современных игр и утилит работает на устройствах с Android 7 (2016 год выпуска), а некоторые из них хорошо себя чувствуют даже на Android 4.4.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Поскольку люди меняют смартфон раз в 2-3 года, обновлять Андроид ради доступа к свежим играм и программам нет никакого смысла. Напротив, если разработчик утилиты долго не занимался ей, на устройстве с последней версией прошивки оно может работать нестабильно. Предупреждение об этом часто появляется при запуске старых программ на смартфоне.

Телефон быстро разряжается

Главная причина, заставляющая человека покупать новую модель мобильного устройства, заключается в том, что старый смартфон быстро разряжается. Но происходит это отнюдь не только из-за повышенного потребления ресурсов программами, но и вследствие установки обновлений прошивки.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Вспомните, раньше я уже говорил, что каждая свежая версия ОС содержит новые функции и анимации, которые нагружают процессор. Ему приходится работать на повышенных оборотах, а это непосредственным образом сказывается на заряде аккумулятора.

Впрочем, влияние обновлений на то, что телефон быстро разряжается, не такое больше, как, например, износ батареи. Поэтому рано или поздно вам все равно придется взять вместо старого устройства новое, а пока вы думаете, какой смартфон купить, узнайте, из-за чего еще аккумулятор теряет заряд.